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02 Декабря 2019, 13:33 | Регион сегодня |

Новая площадка для переговоров с бизнесом Китая появится в Приморье

Российско-Китайский форум субъектов малого и среднего предпринимательства планируют сделать традиционным

С таким предложением к зарубежным партнерам обратился врио вице-губернатора Приморья Константин Шестаков в рамках рабочей поездки в китайскую провинцию Хэйлунцзян.

В этом году Россия и Китай отмечают 70-летную годовщину дипломатических отношений. Одним из мероприятий в рамках юбилейного события стал Российско-Китайский форум субъектов малого и среднего предпринимательства в Харбине. Делегация двух субъектов Дальнего Востока – Приморского и Хабаровского краев – во главе с врио вице-губернатора Приморья Константином Шестаковым представила бизнес-миссию ДФО на заседании создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли – новой площадки развития торгово-экономического сотрудничества Китая и России в сфере сельского хозяйства и продуктов питания.

«Всего в мероприятии приняли участие около 100 предпринимателей и специалистов из России и пилотной зоны свободной торговли Хэйлунцзяна. Они обсудили вопросы укрепления межрегионального взаимодействия двух стран, продвижение и сопряжение программы формирования ТОРов на Дальнем Востоке и Свободного порта Владивосток с китайской программой развития Харбинского нового района и создания Хэйлунцзянской зоны свободной торговли. Стороны также уделили внимание перспективам взаимодействия средних и малых предприятий российских приграничных регионов и провинции Хэйлунцзян», – отмечают в департаменте международного сотрудничества Приморья.

В ходе своего выступления на площадке форума Константин Шестков подчеркнул, что в настоящее время нет единой и постоянной площадки, где представители малого и среднего бизнеса России и Китая могли бы на регулярной основе обсуждать взаимные планы по продвижению товаров и услуг, обмениваться опытом. Он предложил налаживать такой диалог на подобном форуме и для этого сделать его ежегодным в двустороннем формате: весной приглашать китайских партнеров на конференцию «Бизнес у моря» в Приморье и формировать задачи по совместной работе на ближайшую перспективу, а уже осенью, в ноябре, встречаться в Харбине, провинции Хэйлунцзян, и подводить итоги реализованных проектов.

Представители китайского стороны такую инициативу поддержали, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.

Кроме того, в рамках рабочей поездки замглавы Приморья обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества с вице-губернатором провинции Хэйлунцзян Чэн Чжимином.

Представитель иностранного государства отметил высокий уровень взаимоотношений между Россией и Китаем – он акцентировал внимание на достижениях двустороннего сотрудничества в сфере торговли и инвестиционной деятельности, строительства инфраструктуры, логистики, туризма, образования и культуры. Он выразил надежду на то, что межрегиональное сотрудничество между двумя странами сможет показать еще большие результаты.

«В ходе встреч Губернатора Приморского края Олега Кожемяко с руководством провинции Хэйлунцзян в июне 2019 года на полях 30-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарки были достигнуты новые договоренности, которые, я уверен, будут в дальнейшем стимулировать развитие двусторонних отношений. Мы полностью поддерживаем экспорт экологически чистой продукции сельского хозяйства в КНР, например, сои и меда, запуск проекта ярмарок по торговле свежими продуктами для жителей Харбина и провинции Хэйлунцзян», – отметил Чэн Чжимин.

Он также подчеркнул, что Приморье заинтересовано в развитии приграничной инфраструктуры и восстановлении железнодорожного сообщения между Суйфэньхэ и Гродеково.

От имени Губернатора края Константин Шестаков выразил благодарность представителям Народного Правительства провинции Хэйлунцзян и лично Губернатору провинции Ван Вэньтао за усилия, направленные на развитие всестороннего сотрудничества между двумя регионами. Он пригласил делегацию предприятий и представителей власти провинции Хэйлунцзян посетить Приморский край с ответной бизнес-миссией.

«Мне кажется, что подобный формат, когда десятки предприятий с одной стороны проводят встречи с заинтересованными партнерами с другой стороны на территории России или Китая, может стать очень результативным. Мы готовы основательно подготовить мероприятия в формате B2B для того, чтобы “подружить” молодые предприятия Приморья и провинции Хэйлунцзян. В этот раз наш край выступил локомотивом и привез в составе делегации и Хабаровский край. Мы надеемся, что при подготовке аналогичного визита в Приморье вы также рассмотрите возможность приглашения предприятий из других регионов КНР», – подчеркнул он.

Константин Шестаков акцентировал внимание иностранной стороны на том, что многие предприниматели Приморского края уже обратили внимание на зону свободной торговли в Суйфэньхэ – в настоящее время зарегистрировано 70 предприятий. Вместе с тем попросил содействия в информировании о преимуществах, которые дает данная зона для резидентов, и предложил в ходе организации будущей бизнес-миссии провести презентацию возможностей и преференций указанной зоны.

Российская сторона также предложила продвигать совместные туристические возможности провинции Хэйлунцзян, города Харбина и Приморского края.

«Я уверен, что большое количество семей Приморского края захотело бы приехать в Харбин на фестиваль ледовых фигур, на который ранее вы нас пригласили. Кроме того, провинция Хэйлунцзян может стать туристским хабом для всех туристов КНР, желающих посетить Россию. Мы можем создать совместный туристский продукт для таких путешественников», – подчеркнул Константин Шестаков.

В свою очередь, Чэн Чжимин заверил делегацию Приморского края в большом интересе провинции Хэйлунцзян в углублении двустороннего сотрудничества и выразил готовность направить в Приморский край делегацию предприятий Северо-Востока Китая и провинции Гуандун.

По итогам встречи стороны договорились помогать друг другу в реализации намеченных целей, а для более практико-ориентированных встреч между регионами – проработать «план быстрых побед».

Китай – один из ведущих иностранных партнеров Приморья. Страна традиционно занимает первое место по объему въездного туристского потока – за три квартала 2019 года общее количество прибывших в край гостей из Поднебесной увеличилось и составило 382,4 тысячи человек.

Сегодня в Приморье работают 208 предприятий с китайскими инвестициями, основная часть из них расположена во Владивостоке. Статус резидента Свободного порта получили 36 российских компаний с участием китайского капитала, резидента ТОР – пять компаний.  Предприятия края осуществляют деловое и инвестиционное сотрудничество с Китаем в различных сферах деятельности, наиболее востребованные среди них – разработка полезных ископаемых, деревообработка и лесная промышленность, сельское хозяйство, туризм и другие.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Китай  международное сотрудничество 


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