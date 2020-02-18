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03 Апреля 2020, 17:34 | Регион сегодня |

Юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon состоится в столице Приморья

Организаторы надеются, что до сентября мир победит коронавирус и запрет на проведение массовых мероприятий будет снят

Самое масштабное беговое событие Дальнего Востока V Galaxy Vladivostok Marathon состоится во Владивостоке 26 сентября. Организаторы заявили, что сохраняют оптимизм и надеются, что к моменту проведения мероприятия ситуация в мире и в России, связанная с пандемией коронавируса, стабилизируется.

«Мы надеемся, что до сентября мир победит коронавирус и запрет на проведение массовых мероприятий будет снят, а границы между странами вновь откроют. И тогда юбилейный марафон вновь объединит всех поклонников бега: жителей Приморья и других регионов России, мы будем ждать спортивных туристов из Китая, Кореи, Японии и других стран. Уверен, что после длительного режима самоизоляции, многие с нетерпением ждут возможности вернуться к активному образу жизни, а бег и участие в марафоне – один из лучших способов сделать это», - сообщил основатель бегового клуба RunDNSRun Константин Богданенко.

Регистрация для участия в марафоне уже стартовала. Традиционно бегунам доступны дистанции 5, 10, 21 и 42 км, а также 1 км – для детей и 1 км - для паралимпийцев. Маршруты пройдут по живописной трассе по острову Русский, мостам «Русский» и «Золотой» с финишем на центральной площади Владивостока.

 «Чтобы в это сложное время люди могли уверено планировать свое участие в марафоне, мы разработали систему компенсации затрат участников на случай, если мероприятие все-же будет отменено в связи с карантинными мерами. Если об отмене станет известно до 1 июня, мы вернем стартовый взнос за исключением операционных расходов на денежные переводы, после 1 июня компенсация будет производиться в индивидуальном порядке, при этом участник сможет получить свой стартовый пакет», - поясняют организаторы.

Спортсменов также приглашают открыть беговой сезон и начать подготовку к марафону в режиме самоизоляции. Для этого в инстаграме бегового клуба @rundnsrun проходят бесплатные онлайн-тренировки «Беги дома», ближайшая состоится 4 апреля.

«Вас ждет разминка и полноценная тренировка. Дистанция - от 1 км и более. Место пробежки: ваш двор, если вы живете в частном доме, ваша квартира: беговая дорожка, степпер. Только в доме, никакой улицы! Если нет тренажёра, то делаем приседания, планку или отжимания, прыгаем на скакалке. Все что угодно, главное – быть в движении. Присоединяйтесь!» - пригласила руководитель бегового клуба RunDNSRun Ольга Гаева.

Напомним, что в 2019 году в Galaxy Vladivostok Marathon приняли участие около 4000 любителей бега и профессиональных спортсменов из 25 стран мира. Традиционно почти четверть участников – иностранцы. Мероприятие включено в краевой календарь событийного туризма, а по версии журнала Forbes является одним из поводов, ради которого стоит посетить Приморье.

«Владивостокский марафон стал визитной карточкой нашего края для поклонников спортивного туризма. В прошлом году наибольшее число иностранных участников прибыли из Японии, они же одержали победу на самой длинной дистанции в 42 километра. Надеюсь, что и в этом году юбилейный марафон состоится, в этом случае он станет еще одним хорошим поводом для иностранных гостей заново открыть для себя гостеприимное Приморье. Они смогут не только пробежать по нашим знаменитым мостам, но и насладиться теплым сентябрем на берегу Японского моря, отведать свежие морепродукты и местную кухню, посетить постановки Приморской сцены Мариинского театра, прогуляться по уникальным экологическим тропам наших заповедников. Участие в марафоне может стать стартом большого путешествия по Приморью», - отметил заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков.

Отметим, что Galaxy Vladivostok Marathon - единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS (Ассоциация международных марафонов и пробегов), что дает право профессиональным спортсменам на официальное признание мировых рекордов, а всем участникам - уверенность в том, что забег организован качественно, в с соответствии со всеми требованиями международного бегового сообщества наравне с такими как Берлинский, Токийский или Бостонский марафоны. Мероприятие также включено в календарь физкультурных и спортивных мероприятий Приморского края. На протяжении пяти лет марафон во Владивостоке проводится при поддержке титульного партнёра - бренда Samsung Galaxy компании SAMSUNG, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе пятого Международного Galaxy Vladivostok Marathon.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: спорт  galaxy vladivostok marathon 


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