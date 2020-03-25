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Пятница| 03 Июля, 18:11 |
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Любимая женщина солнцепоклонника Гуменюка
Работать в паре с Виктором Васильевичем – одно удовольствие: пока ты разговариваешь с человеком, Гуменюк молча сидит в сторонке – осматривается, прислушивается, изучает безделушки на столе, цветы на обоях или картины на стенах. Когда собеседник привыкает к его присутствию, Витя наводит на него объектив фотоаппарата и интеллигентно о чем-нибудь расспрашивает. Каким-то образом мастер угадывает, что может взволновать человека, да так, что глаза загорятся! Так получается живой портрет, который потом украсит статью.
Впрочем, портрет – не самый любимый жанр Виктора Васильевича. Гуменюк – фоторепортер, и этим все сказано.
«Из-под его руки» другие фотокорреспонденты снимают очень часто: он точку выберет, устроится, чтоб никому не мешать, и работает. Ничего вокруг не видит, и даже не слышит – полное погружение, а когда закончит, обнаруживает, что буквально над ним или совсем рядом «приклеился» кто-то из коллег. Витя посмотрит эдак исподлобья на неэтичного фотографа, фотоаппаратуру молча соберет и удалится. Раньше возмущался, пытался воспитывать, особенно молодых, ведь точек для съемки – пруд пруди, если ты не ограничен пространством… А потом успокоился: его кадр все равно будет точнее, весомее, информативнее, потому что сдвиг даже на один сантиметр влево-вправо имеет значение. Виктор свою точку выбирает интуитивно и еще ни разу не ошибся. Он учился любимому делу в те годы, когда не существовало цифровой фотографии, а потому привык экономить кадры и прямо в процессе съемки отсекать лишние детали, при этом непременно выбирая интересный ракурс. Учителя у него были маститые: Гуменюку повезло работать на Камчатском областном телевидении, куда он пришел после армии в 1983 году. Главным наставником будущего оператора и фотомастера стал Владимир Иванченко, имя которого Виктор всегда с почтением называет в ответ на вопрос о первом учителе. Владимир Иванович научил молодого земляка главному: «Чего-то достиг? Что-то сделал сегодня? Завтра забудь и делай что-то новое». Это правило помогает Вите не зазвездиться и брать новые вершины.
Кстати, о вершинах: Виктор – кандидат в мастера спорта по альпинизму. До 35 лет поднимался он на высочайшие вершины мира: вместе с товарищами по команде дважды побывал на Пике Ленина, трижды – на пике Хантенгри на Тянь-Шане, один раз – на Пике Коммунизма, и бесконечно – на камчатских вулканах, в том числе на Ключевском и Корякском. Вверх он всегда шел первым: «Я чувствовал горы». Из любопытства двумя разными маршрутами взошел на Ушбу, потому что тогда ходила поговорка : «Кто на Ушбе не бывал, тот альпинизма не видал». Вот, видал! И по сей день рукопожатие Гуменюка запоминается новым его знакомым надолго – столь крепкой хватки от фотографа никто не ждет.
Виктору Васильевичу, как Эммануилу Канту в Кенигсберге, уютно и интересно жить на Камчатке. Как только выдается отпуск, он отправляется в путешествие по полуострову: едет в табуны или на вулкан, или к медведям на Курильское озеро, или собирается на красную путину... Подвернулась оказия побывать там, где еще не был, либо вернуться туда, где не успел что-то доснять – Витя поедет, полетит и даже пешком сотни километров пройдет, если надо.
Но больше всего на свете Гуменюк любит делать фоторепортажи со спортивных соревнований.
Тут он становится азартным охотником за кадром, готовым влезть на дерево, подняться по пояс в снегу на сопочку, сесть задом-наперед на летящий снегоход, уперевшись спиной в водителя… Хорошая физическая форма до сих пор позволяет ему проделывать эти трюки.
Работает Виктор чаще в паре: пишущий корреспондент и фотограф. Поэтому историй о том, чему у Гуменюка кто научился, да как он выручил кого-то, о чем поведал и как помог что-то разузнать, камчатские журналисты могут рассказать великое множество. Конечно, если не спрашивают, Витя со своими советами не лезет, за исключением экстренных ситуаций. Вот с каким восторгом пишет о нем спортивный обозреватель Ольга Преображенская:
«Люблю этого человека всей душой! Самый надежный напарник на всех спортивных мероприятиях – не дал мне замерзнуть на Морозке во время турнира по ски-альпинизму, заставив бегать вверх и вниз по склону, пока ноги не оттаяли, не позволил умереть с голоду в «Снежной долине» на соревнованиях по маунтин-байку, поделившись шоколадным батончиком. Много еще историй было, их всегда вспоминаю с теплом. Удивительный человек, талантище, искренне любящий свою работу Виктор Гуменюк!»
Ски-альпинизм, горные лыжи и сноуборд – к этим видам экстремального спорта Виктор буквально прикипел душой.
Снимает он экстремалов из года в год, находя все новые ракурсы. В 2000 году на Камчатке открылась персональная выставка В. Гуменюка «Сноуборд в краю вулканов», потом эти снимки экспонировали в Хабаровске, Владивостоке, Москве, и они даже долетели до Мюнхена. Выставок за всю жизнь было много, тысячи снимков опубликовано в газетах, журналах, книгах, на сайтах… И все его фотографии неизменно вызывают интерес. Может быть потому, что каждая рассказывает свою историю.
Более 20 лет подряд фотографировал Виктор Васильевич традиционную камчатскую гонку на собачьих упряжках «Берингия», впервые пройдя ее вместе с каюрами в 1991 году, – в его архиве есть уникальные портреты практически всех каюров Камчатки… Не статичные! Уникальная фотолетопись уникальной гонки, где люди все время заняты делом.
Снимать людей дела фотомастеру нравится. Наверное, это не только потому, что снимок получается динамичным. Сам Виктор Васильевич безделье терпеть не может. Было время, работал он в одной из газет своего региона. Отснимет серию, принесет редактору, а тот из десяти фотографий выберет… одну. Газета же не резиновая! Обидно? Еще как!
От такой невостребованности Витя начал киснуть… Чтоб уж совсем не пропасть, решил уйти на вольные хлеба: «Буду снимать что нравится, а деньги найдутся». Так и вышло: нашлись не только деньги, но и работа – Виктора Гуменюка пригласили в информационное агентство «Камчатка». Тут он попал в свою стихию! За день может выпасть три-четыре съемки. Фотографий нужно великое множество, потому что размещать их на сайте можно сколько угодно, плюс, именно фоторепортажи повышают рейтинг агентства – люди любят смотреть картинки, не так ли? Тут пригодилось и его умение снимать безупречно: в информационном агентстве некогда заниматься обработкой снимков – из фотоаппарата сразу в ленту, какие есть. Многие ли решатся отдать свои фото на суд публики без предварительной обработки? Ой, сомневаюсь. Правда, у Вити появилась поговорка: «Я теперь горизонтальный фотограф». Это потому, что сайт агентства не принимал вертикальные снимки. Теперь-то все наладилось, и Витя снова выбирает горизонталь/вертикаль на свое усмотрение.
«Фотография – вот моя женщина», – смеется мастер. Он уделяет ей не только рабочее, но и свободное время. Много читает, выписывает по интернету фотоальбомы, шедевры мирового кинематографа может пересматривать по несколько раз, следит за работой фотографов дикой природы всего мира… Но и это не все! Виктор прекрасно разбирается во многих вопросах, ведь снимать фоторепортер вынужден там, куда пошлют. Например, на судостроительной верфи. Или на аэродроме. Или на полигоне. Или в тундре… Виктор считает, что ему обо всем надо знать, чтобы понимать, как снять тот или иной пейзаж или репортаж.
Он умеет смотреть сквозь вечность и потому не делит людей на плохих и хороших: мы все для него исторические личности. Он очень любит осень с ее безумными красками, но и в другой сезон радуется каждому дню: любит снимать Петропавловск-Камчатский в пургу и после пурги, в дождь и после дождя, на закате и на рассвете, готов бродить по улицам и скверам любимого города, с удовольствием наблюдая за взрослыми и детьми, за чайками и голубями. Если пригласят покататься на яхте по Авачинской бухте, с радостью примет приглашение, потому что с воды он сможет поснимать свой город и красивые бухточки «на той стороне». Если погода не способствует морским прогулкам, будет бродить по берегу, вдыхая запахи моря и выискивая что-нибудь интересное. Его внимание может привлечь веточка, плывущая по волнам, льдинка, застрявшая в камнях, одинокий рыбак или художник, расположившийся неподалеку со своим мольбертом. Фотоаппарат к Вите словно прирос – без него Гуменюк на прогулку не выходит.
Его снимки надолго «застревают» в памяти. Вот есть у Вити огненная лиственница, которую он сфотографировал почти два десятилетия назад где-то в Быстринском районе. Он, выпускник факультета операторов документального кино ВГиКа, в тот год работал на съемках фильма камчатского режиссера Сергея Власенко «Ахвалахи» и фотоаппарат отложил в сторону, поскольку считает, что заниматься надо чем-то одним: либо фото, либо видео, иначе ни то, ни другое не получится сделать хорошо. А тут увидел это дерево, усыпанное желтыми иголочками. Снимок родился сначала в голове – он представил лиственницу на закате. Потом, когда все ушли ужинать, взял аппарат, выбрал точку и ждал, чтобы поймать в объектив именно ту долю секунды, когда заходящее солнце зажжет иголочки оранжевым огнем.
Я могу назвать Гуменюка солнцепоклонником, потому что за годы работы у него собралось много «солнечных» кадров, где наше светило играет главную роль.
Таков один из берингийских снимков: упряжка, везущая солнце. Он сделан на восходе, при 30 градусах мороза, когда в тундре тихо и воздух прозрачен до слез. 20 лет охотился Виктор Гуменюк за этим кадром, потому что должны были совпасть: время, место, погода, фототехника, упряжка, стартовавшая именно в эти секунды…
Снимок сейчас находится в экспозиции, расположенной в Камчатской краевой научной библиотеке, – выставка Виктора Гуменюка открылась там 12 февраля. Всего 41 фотография, и у каждой – своя история. Витя называет эту экспозицию репетицией перед большой персональной выставкой, посвященной его 60-летию. Выставка откроется 31 июля в КВЦ. «Это будет мой фотоотчет перед земляками, – говорит Виктор Васильевич. – Сейчас мне предстоит отобрать фотографии для нее, а это самое сложное, как оказалось».
В издательстве «Новая книга» в декабре 2019 года вышел фотоальбом Виктора Гуменюка «Петропавловск-Камчатский: город среди вулканов», для которого мастер снимал город с высоты птичьего полета – была задумка показать микрорайоны «со всех сторон», чтобы каждый житель мог найти на снимке свой дом и свою улицу. Альбом прекрасный! В нем еще и те самые городские сценки, за которыми Виктор охотится всю жизнь. Опубликованы в нем и архивные фото прошлого века – Виктор Васильевич работал фотокорреспондентом газет «Камчатская правда» и «Камчатский комсомолец» и снимки эти сохранил. Но мне больше по душе предыдущий альбом: «Очарование Камчатки», где много эмоций и неизвестных пейзажей.
Есть ли точка на карте полуострова, где Виктор Гуменюк не побывал? Конечно есть, ведь Камчатка настолько велика, что всей жизни не хватит исходить ее вдоль и поперек. Поскольку путешествие – удовольствие дорогое, Виктор ждет оказии: куда возьмут с собой друзья или знакомые, туда и отправится. На память и в благодарность он потом оставит людям прекрасные снимки, – дарить фотографии Виктор Васильевич обожает: «Увидел я – пусть увидят и другие!».
Но есть место, куда вот уже много лет оказии почему-то не случается – это остров Карагинский. Витя хотел бы попасть туда хотя бы на денек, но лучше на все лето, чтобы насладиться красотой этой магической северной земли…
Фото: Виктор Гуменюк.
Вера Ступникова
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