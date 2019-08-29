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03 Сентября 2019, 21:00 | Регион сегодня

Во Владивостоке открыта выставка "Улица Дальнего Востока"

Торжественная церемония открытия выставки "Улица Дальнего Востока" состоялась на набережной бухты Аякс в рамках юбилейного V Восточного экономического форума.

Организатор выставки – Фонд Росконгресс.

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главы регионов Дальнего Востока, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественности.

«Улица Дальнего Востока» - одно из ключевых событий культурной программы ВЭФ-2019. На ней представляют свой потенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма все регионы Дальнего Востока. Также в выставке участвуют федеральные органы исполнительной власти.

«Пятый раз на приморской земле открывается Восточный экономический форум. В пятый раз мы создаем «Улицу Дальнего Востока. Мы создаем ее для того, чтобы люди понимали, за что мы любим Дальний Восток, почему мы в него верим. Сегодня на Дальнем Востоке строятся сотни предприятий, более 600 млрд рублей пришло в экономику. Это значит, что будут строится новые школы, больницы, дороги, а значит будут лучше жить люди», – отметил Юрий Трутнев.

Впервые участие в выставке в качестве субъектов Дальневосточного федерального округа принимают Забайкальский край и Республика Бурятия. Посетители экспозиции Бурятии могут увидеть вертолет Ка-226Т и новейший Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиационного завода. Также республика презентует изделия из нефрита и уникальные традиции тибетской медицины. Гостей научат традиционному бурятскому танцу - «ёхор» - и покажут национальные виды спорта Бурятии.

В павильоне Забайкалья можно отправиться в интерактивное путешествие по краю, почувствовать себя художником и внести свой вклад в создание общей картины с одним из главных символов региона – багульником.

В павильоне Республики Саха (Якутия) можно поучаствовать в розыгрыше настоящих якутских бриллиантов и совершить виртуальное путешествие по самому большому региону страны.

В павильоне Камчатского края, выполненном в форме камчатского краба, работает выставка уникальных изделий – традиционная одежда коренных народов Камчатки, национальные куклы, изделия из морской травы и многое другое.

Приморье предлагает посетителям совершить прогулку на воздушном шаре. С помощью VR- технологий посетители могут переместиться на пляж бухты Лазурная, мыс Тобизина, гору Пидан, национальный парк «Земля леопарда».

Павильон Хабаровска декорирован под уникальный памятник природы края - «Амурские столбы». В экспозиции предусмотрена зона «Туризм», которая оформлена в виде точной копии высокогорного озера Медвежье, одной из ключевых природных достопримечательностей региона.

Трехэтажная экспозиция Амурской области демонстрирует результаты работы за последние 5 лет, а также показывает регион версии 2035 года.

В павильоне Магадана представлены муляжи уникальных самородков «Золотой великан» и «Мефистофель», найденных в недрах Магаданской области.

Сахалинская область представляет обновленный павильон 2018 года, который стал лучшим среди экспозиций дальневосточных регионов на IV ВЭФ. Он вновь выполнен в виде двух набегающих друг на друга гигантских волн, но с небольшими изменениями: одна из волн стилизована под парусник, а во вторую – будет «нырять» серый кит.

Павильон Еврейской автономной области носит название «Радуга перспектив»: он выполнен в форме лестницы с семью радужными ступенями, поднимающимися в небо. Ядром экспозиции является инсталляция, посвященная еврейской идентичности.

Наконец, экспозиция Чукотки запоминается мультимедийной интерактивной инсталляцией «ГДК Баимская» и «ЛЕД-панелями», на которых ночью проецируют северное сияние.

Павильон «Дальневосточная деревня» Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке представляет успешные истории реализованных проектов на «гектарах». На площадке организована выставка-ярмарка продукции, произведенной на «дальневосточных гектарах».

На площадке Минприроды представлены проекты недропользователей и перспективы развития минерально-сырьевой базы Дальнего Востока, приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов.

При поддержке Минсельхоза организован фестиваль «Таежные промыслы» и Рыбный рынок, где можно познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока. Кроме того, организован Музей труда, экспозиция которого посвящена истории освоения человеком природных ресурсов Дальнего Востока и включает в себя старинные предметы, проекции с инфографикой и арт-объекты.

При поддержке Министерства культуры будет организован кинотеатр под открытым небом для гостей и участников выставки, где будут представлены новейшие фильмы и мультфильмы российского производства. Также пройдут вечер короткометражных фильмов и вечер индийского кино.

Кроме того, на выставке работает Молодежная площадка ВЭФ – выставочный павильон «Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации», организованный Дальневосточным федеральным университетом. Молодые ученые ДВФУ и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями государственных корпораций и крупных IT-компаний расскажут о научных исследованиях и перспективных разработках, которые могут стать пилотными проектами в рамках создаваемых на острове Русский инжиниринговых центров государственных корпораций.

Все участники «Улицы Дальнего Востока» подготовили для посетителей богатую развлекательную программу с выступлениями лучших творческих коллективов регионов, мастер-классами, ярмарками. Особое место в программе занимает конкурс обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока 2019 – Far East Beauty 2019», в котором примут участие представительницы от 11 регионов Дальнего Востока. В шоу-программе зрителей ожидают: дефиле участниц в нарядах, отражающих региональный колорит, дефиле в дизайнерских нарядах street style и выход девушек в вечерних образах, созданных дальневосточными дизайнерами. Конкурс пройдет вечером 3 сентября.

В рамках «Улицы Дальнего Востока» также пройдет ряд спортивных мероприятий. Так, будет открыта универсальная площадка Российской федерации Го – «Развиваем Дальний Восток с Го». Планируется проведение международного турнира по Го, мастер-классов и товарищеского матча бизнесменов «Россия – Азия», VR-матчей по Го. В отдельном шатре состоится презентация 41-го чемпионата мира по Го, который состоится во Владивостоке.

Важное место занимает спортивный турнир между представителями регионов ДФО – «Игры территорий Дальнего Востока». В программе выполнение нормативов ГТО, баскетбол, мини-футбол, перетягивание каната, шашки, шахматы, гиревой спорт, волейбол, настольный теннис, городошный спорт.

На отдельной площадке посетители выставки смогут выполнить нормативы комплекса ГТО «Готов к труду и обороне».

Впервые на выставке будет открыт Российско-Японский дом сумо. На площадке зрители смогут наблюдать за поединками сильнейших сумоистов мира. Ключевым событием станет матчевая встреча России и Японии.

С 3 по 6 сентября выставка открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день, 8 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.

Досье "Дальневосточного капитала":  Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
 
Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
 
Теги: Улица Дальнего Востока  ВЭФ 


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