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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Жителям Приморья, желающим заняться бизнесом, дадут 250 тысяч рублей
Об этом сообщили на заседании администрации края под руководством губернатора Олега Кожемяко в понедельник, 2 декабря.
И.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края Светлана Красицкая в своем докладе отметила, что одна из мер по снижению уровня бедности и выводу семей из трудной жизненной ситуации – это предоставление государственной соцпомощи на основании социального контракта.
«В 2020 году мы планируем заключить социальный контракт с 1300 семьями с доходом ниже прожиточного минимума. Это финансовая помощь во время поиска работы одного из членов семьи, повышение квалификации, гарантированное трудоустройство от работодателя. На эти цели запланировано 175 миллионов рублей», – сообщила она.
По словам Светланы Красицкой, также предусмотрена единовременная выплата – до 250 тысяч рублей на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.
Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо предусмотреть механизмы поддержки в различных сферах – от сельского хозяйства до частного туризма. Так, при поддержке личных подсобных хозяйств нужно делать упор на семьи с детьми.
«Деньги на эти цели из федерального бюджета запланированы немалые. Нужно довести главам необходимые средства, чтобы они организовали работу на местах – помогли людям приобрести животных, корма, открыть индивидуальное предприятие, реализовать продукцию через кооперативы. Задачу по снижению уровня бедности нужно выполнить», – заявил Губернатор.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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