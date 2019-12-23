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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 04 Января, 21:19 |
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Легче улететь: "Плоские тарифы" продлены на весь 2020 год
Дом там, где ипотека
Впервые в России принята «Дальневосточная ипотека». В конце 2019 года Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, сообщает Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Теперь молодые семьи до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми могут купить квартиру на Дальнем Востоке под рекордно низкую ставку в 2%. Ипотека также распространяется на получателей «дальневосточных гектаров» - они могут построить на своей земле дом, получив кредит под 2%. При этом, для получателей гектара нет возрастных ограничений.
С 2020 года на базе Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики заработает проектный офис. В него войдут сотрудники министерства, представители АРЧК, кредитные организации, строительные фирмы, а также региональные власти. Основными задачами офиса станет: контроль за выдачей ипотеки, мониторинг программы в регионах, а также выработка мер по сдерживанию роста цен на жильё. Первое заседание намечено на вторую половину января.
«Поддержать и внедрить льготную ипотеку» поручил Владимир Путин на Пленарном заседании V Восточного экономического форума. Накануне Пленарного заседания предложение внедрении льготной ипотеки озвучили вице-премьер РФ Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития России Александр Козлов.
В два раза больше
Учителя, врачи и фельдшеры, которые поедут работать в небольшие населенные пункты будут получать «двойные подъёмные». С 1 января 2020 года размер единовременных компенсационных выплат медицинским работникам по программе «Земский врач» и «Земский фельдшер», а также педагогическим работникам по программе «Земский учитель» будет увеличен в 2 раза размер. Теперь подъемные сельским фельдшерам, врачам и учителям составят два миллиона, а не один, как было до этого.
Решение об увеличении подъёмных было озвучено Владимиром Путиным на V Восточном экономическом форуме, после заседания Государственного Совета. С докладом о необходимости поддержки врачей, фельдшеров и учителей выступил глава Минвостокразвития России Александр Козлов.
Мама, папа, я
В 2020 году продолжится выплаты по дальневосточному демографическому пакету поддержки семей с детьми, который заработал в 2019 году. Он включает в себя:
- единовременную выплату при рождении первого ребенка в 2-кратном размере прожиточного минимума для ребенка, установленного в субъекте РФ;
- региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% размера федерального материнского (семейного) капитала;
- обеспечение ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей независимо от величины суммарного коэффициента рождаемости, сложившейся в соответствующем субъекте РФ;
- снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми до 5 % годовых.
Демографический пакет для дальневосточников разработали в Минвостокразвития России в 2019 году. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев лично докладывал Президенту РФ о нём, после чего Владимир Путин поддержал внедрение «демографического пакета».
Строить и ремонтировать
В 2020 году начнется строительство 108 объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Деньги на это выделят в рамках, так называемой, «Дальневосточной Единой субсидии». Куратором программы выступает Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В рамках своих полномочий Минвостокразвития России выделяет деньги на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов. Программа «Единая субсидия» рассчитана до 2022 года, регионы в общей сложности получат 94,3 миллиарда рублей. На эти средства будут построены 493 объекта, реконструировано 946 объектов и оснащено оборудованием 203 социальных учреждения.
Взлетаем!
«Плоские тарифы» продлены на весь 2020 год. «Плоский тариф» - это программа «Аэрофлота», по которой билеты продаются по фиксированной цене вне зависимости от сезона и даты покупки. Билет по «плоскому тарифу» в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Рейсы выполняет «Аэрофлот» и его дочерняя «Россия». Например, стоимость билета рейсом «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский или в обратном направлении составляет 15 тысяч 660 рублей (туда-обратно – 26 тысяч 100 рублей). На рейсах «России» между Москвой и Владивостоком, Хабаровском, Южно-Сахалинском, Петропавловском-Камчатским и Магаданом стоимость билета составляет 13 тысяч 770 рублей (туда-обратно – 22 тысячи 950 рублей).
Продажи по льготным авиабилетам на 2020 год также открыты. С 2019 года субсидируемые перелеты стали круглогодичными и увеличился список маршрутов. Правом на приобретение льготного авиабилета могут воспользоваться: женщины свыше 55 лет, мужчины свыше 60 лет, многодетные родители, инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, молодежь до 23 лет.
Авиационная доступность – острый вопрос для дальневосточников, поэтому он всегда находится на контроле в Минвостокразвития России. У министерства выстроены тесные взаимоотношения по этим вопросам с министерством транспорта РФ и Росавиацией.
Приземляемся…
В 2020 году начнутся строительные работы в аэропортах Хабаровского и Камчатского краёв. В середине декабря, по предложению Минвостокразвития России, оба объекта были одобрены на Правительственной комиссии по транспорту.
В Хабаровске – это второй этап строительства международного пассажирского терминала. Его площадь составит 19 000 м2, пропускная способность - 700 человек в час пик.
Площадь же нового терминала аэропорта Елизово на Камчатке будет 44 000 м2, а пропускная способность - 1 миллион пассажиров в год.
Всего в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» предусмотрено 40 мероприятий по реконструкции аэропортовых комплексов на территории Дальневосточного федерального округа.
Соединяя берега
Весной 2020 года откроется движение по первому международному автомобильному мосту меду Россией и Китаем Благовещенск-Хэйхэ. После запуска пропускная способность моста Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек в сутки.
Строительство моста началось 24 декабря 2016 года. Его длина – 1080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.
Ожидается, что с 2020 года начнутся активные работы в плане будущих строительств моста через реку Лена в городе Якутске, моста на остров Русский через остров Елена в Приморье и моста через реку Зея в г. Благовещенске. Всего же в проект программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту мостовых переходов на дальнем Востоке заявлено более 1000 мостов и 40 автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей.
Программа сформирована до 2035 года по поручению Президента РФ. Решения были озвучены 10 декабря 2019 года на Правительственной комиссии по транспорту. Практически все предложения Минвостокразвития России были учтены.
Проще простого
В 2020 году расширится действие механизма электронных виз. Уже прошло первое чтение в Государственной Думе о расширении механизма на смешанные, речные и автомобильные пункты пропуска. В начале года пройдут все чтения и постановление будет дополнено.
Первые 6 пунктов пропуска в Амурской и Еврейской областях, Хабаровском и Забайкальском краях и Республике Бурятия уже будут работать по упрощённой процедуре въезда с весны 2020 года.
Механизм электронной визы действует на воздушных пунктах пропуска Дальнего Востока с августа 2017 года. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора. Оформить электронную визу могут граждане 18 государств.
Дальневосточный шоппинг
Система tax free заработает в двух дальневосточных регионах – Приморском и Хабаровском краях. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление Правительства РФ. Тax free - это компенсация налога на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы Евразийского экономического союза.
Пока tax free – пилотный проект. Его продлили на весь 2020 год и включили заодно дальневосточные регионы. Кроме этого теперь в проекте смогут участвовать не только организации, которые зафиксированы в конкретных домах или на улицах, а вся розничная торговля региона. Разумеется, если она ведётся российскими юридическими лицами.
По итогам 2018 года Дальний Восток посетили почти миллион иностранных туристов, а Приморский край занимает третье место в стране по количеству китайских туристов (после Москвы и Санкт-Петербурга), за 200 000 перевалил турпоток из Республики Корея. Тем не менее регионы ДФО не входили прежде в пилотный проект tax free. И Минвостокразвития России неоднократно подчеркивало необходимость расширения программы на международные аэропорты Дальнего Востока.
До лампочки!
На 2020 год продлено выравнивание энерготарифов в пяти дальневосточных регионах. Механизм предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промпотребителей до среднероссийского уровня. В частности, в Чукотском автономном округе снижение тарифов составило почти 70%, в Республике Саха (Якутия) – 48%, в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях – до 34%. Тариф снизился для 86 тысяч предприятий и 7 тысяч бюджетных организаций.
Действие механизма позволяет дальневосточным предприятиям экономить на электроэнергии более 27 млрд рублей в год. Сэкономленными средствами регионы распоряжаются самостоятельно, как правило, они направляются на развитие социальной сферы.
В Минвостокразвития России настаивают на том, что механизм выравнивания энерготарифов необходимо продлить до 2028 года.
Плюс 18
В 2020 году Минвостокразвития России планирует разработать как минимум 18 федеральных законов. Среди них законы о расширении налоговых льгот, распространение режима свободного порта Владивосток на Благовещенск, создание медицинского кластера, о вольном приносе на территории Магаданской области, и другие.
Законопроектная деятельность – одно из направлений работы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. За пять лет для ДФО уже создана уникальная нормативная база: 259 правовых акта, из которых 45 имеют статус Закона. В частности, внесены изменения в отраслевое и налоговое законодательство, улучшены нормы земельного и градостроительного кодексов. 214 актов Правительства регулируют административные, бюджетные и инвестиционные вопросы.
В темно-синем лесу…
С 1 января 2020 года ставка вывозной таможенной пошлины на экспорт необработанной древесины дальневосточных пород увеличится до 60 %.
А с 1 января 2021 года она вырастет до 80 %.
Это сделано для того, чтобы лес-кругляк не вывозился из страны, а перерабатывался на её территории. Так, благодаря увеличению пошлины в этом году (с 1 января 2019 года на 25 %) экспорт необработанной древесины с Дальнего Востока снизился на 28,4 %, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,4 %. Это данные Дальневосточного таможенного управления за 8 месяцев 2019 г.
«Отладка» отраслевого законодательства – отдельная и важная работа для Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Поскольку необходимо формировать благоприятную инвестиционную среду для потенциальных инвесторов, в том числе – разрабатывать меры стимулирования и поддержки отраслей.
Работа – не волк, в лес не убежит
С 2020 года республики Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский край и Еврейская автономная область войдут в программу повышения трудовой мобильности населения. Всего в 2020 году участие в программе планируют принять 58 компаний из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа.
С 2019 года для работодателей, участвующих в региональных программах повышения трудовой мобильности на территории Дальневосточного федерального округа, увеличен размер финансовой поддержки на каждого привлеченного работника с 225 тыс. рублей до 1 млн рублей по решению руководителя субъекта РФ. Программа повышения мобильности трудовых ресурсов действует с 2015 года. С начала ее действия на Дальний Восток привлечено 2000 человек.
… а дома – лучше!
Чукотка ждет переселенцев. С 2020 года в Чукотском автономном округе начнет действовать государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей. Чукотка оставалась последним из 11 регионов Дальнего Востока, где Госпрограмма не реализовывалась. С января же – полный дальневосточный комплект.
Кроме этого, с 2020 года в Приморском крае расширится список муниципалитетов, куда могут переехать соотечественники. Это Большой Камень и Партизанск. К слову, за три года в Приморье по Госпрограмме переселилось 16 300 соотечественников.
С начала выполнения Госпрограммы регионы Дальнего Востока для переезда избрали более 50 000 соотечественников, в том числе за 10 месяцев 2019 года – 5200 человек. Основными регионами вселения являются Хабаровский и Приморский края.
Столичный студент
В новом учебном году 2020 года в двух дальневосточных регионах заработают 2 подразделения федеральных вузов.
В Забайкальском крае откроется подразделение Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» (МИСИС) по подготовке кадров по профилю «Горное дело».
А в Республике Бурятия на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления откроется подразделение Московского авиационного института (МАИ) по профилю «Самолето- и вертолетостроение» и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства».
Чемпионат мира по ГО
Впервые за 40 лет Чемпионат мира по игре Го пройдёт не в Азиатской стране! Игроков из более чем 70-ти стран мира ждут в городе Владивосток. Чемпионат пройдет с 28 мая по 1 июня в 2020 году на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. Впервые в истории Чемпионата запланированы Всероссийский Го-конгресс и Всемирный фестиваль Го для всех желающих. Игра будет доступна не только участникам мирового Чемпионата, но и каждому гостю.
Отчет времени до Чемпионата уже идет. В рамках спортивной программы V Восточного экономического форума прошла церемония запуска часов, начавших отсчет времени до 41-го Чемпионата мира по Го. Председателем оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по игре Го выбран министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
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