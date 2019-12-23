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Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке

7 февраля в столице Приморья будут подведены итоги и названы обладатели девятой премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток

Дальневосточные проекты-победители в области развития общественных связей назовут по результатам публичных защит в большом зале отеля «Версаль» 7 февраля. Здесь же будут подведены итоги и названы обладатели девятой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

«Лучшие коммуникационные проекты - как правило, самые эффективные. Сверхэффективность — это то, что особенно нужно Дальнему Востоку, с учётом его логистических и кадровых вызовов. Дальневосточный «Серебряный Лучник» ежегодно определяет лидерские проекты в сфере общественных связей, которые становятся ориентирами для отраслевого сообщества округа. А по некоторым направлениям, например, развитие туризма, сохранение новейшего исторического наследия - и  для страны в целом», – отмечает Председатель дальневосточной премии Владислав Шулаев, директор по стратегическим коммуникациям АГТ.

Напомним, вследствие работы экспертной комиссии в финал регионального конкурса вышли 17 работ в пяти номинациях: «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций», «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и медиа», «Лучший проект в области развития и продвижения территорий», «Лучший проект в области благотворительности» и «Лучший проект в области развития государственных, общественных и социальных программ».

В рамках публичных защит будет представлен внеконкурсный проект «Студенческий медиа-центр – новые возможности». Автор — Вероника Смышляева, Высшая школа телевидения, ВГУЭС.

В рамках конкурсного дня Владислав Шулаев, директор по стратегическим коммуникациям АГТ и Председатель дальневосточной премии, представит профессиональному сообществу мастер-класс о медиадрайверах  коммуникациях.

Подведение итогов конкурса «Серебряный Лучник» - Дальний Восток и церемония вручения наград начнется в 18.00.

Посещение всех мероприятий премии бесплатно и открыто для всех желающих. Предварительная регистрация не требуется.

Информация о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток-2019 размещена на сайте www.luchnik-dv.ru

Досье "Дальневосточного капитала": «Серебряный Лучник» – авторитетная российская премия в области связей с общественностью. В феврале 2020 года в Москве состоится XXIII Церемония награждения лауреатов Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 5500 проектов.

Журнал "Дальневосточный капитал" и ИК "Золотой Рог" - информационные партнеры девятой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: премия  Серебряный Лучник 


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