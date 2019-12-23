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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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17 Января 2020, 05:20 | Регион сегодня |
Жюри дальневосточного "Серебряного Лучника" определило финалистов региональной премии
В шорт-лист регионального конкурса в области развития общественных связей вошли 17 проектов-финалистов
Первые итоги голосования экспертов девятой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток подведены. Авторам данных проектов предстоит пройти публичную защиту и завоевать статус лучших на Дальнем Востоке, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Исполнительной дирекции Региональной премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток.
С 10 по 15 января члены жюри изучали и дистанционно голосовали за заявленные проекты. При анализе работ особое внимание уделялось таким параметрам, как оригинальность замысла и осуществления проекта, стратегический подход к его планированию, сложность целей и масштаб, эффективность использованных коммуникационных стратегий, тактик и инструментов, а также достижение заявленных целей, выполнение поставленных задач, и общая эффективность. Каждый из этих показателей оценивался по 100-балльной шкале, а голосование выполнялось в закрытой системе под индивидуальными паролями.
Участники, набравшие максимальное количество баллов и занявшие первые места в каждой номинации, автоматически стали финалистами премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток. Уникальность премии в том, что в трех номинациях эксперты решили пригласить к защите по четыре проекта.
Шорт-лист премии по итогам 2019 года (по алфавиту):
Лучший проект в области благотворительности:
«Конкурс социальных проектов в Окинском и Муйском районах Республики Бурятия ПАО «Бурятзолото» (Nordgold). Автор: Бато Эрдынеев, ПАО «Бурятзолото», г. Улан-Удэ.
«Культурный код». Авторы: Герасименко Татьяна и Романова Анна, ПАО «МТС», г. Хабаровск
«Навстречу». Автор: Алла Джан-Ша, некоммерческое партнерство "Дальневосточные правовые ресурсы", г. Хабаровск.
«Чудеса случаются», Авторы: Сергей Сысойкин и Анастасия Фатеева, ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер", г. Владивосток.
Лучший проект в области корпоративных коммуникаций:
«Молодежный офис Почты России». Автор: Елена Рыжкова, АО Почта России, г. Хабаровск;
«Первый дальневосточный косметический бренд «Пентакан». Выход на международный уровень» Автор: Ольга Трофимова, Примкосметика, г. Владивосток
«Стометровка шашлыка». Автор: Илья Сухих, Семья грузинских ресторанов «Супра», г. Владивосток.
«Я - газовик», Автор: Юлия Солошенко, АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», г. Хабаровск
Лучший проект в области развития и продвижения территорий:
«Голос внутри» Автор: Станислав Клиников, г. Владивосток;
«Литература Тихоокеанской России». Автор: Алина Ковальчук, ООО "Прима Медиа", г. Владивосток
«Точка возврата». Автор: Максим Поличка, Некоммерческое партнерство «Дальневосточный центр инноваций социальной сферы», г. Хабаровск.
Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и медиа:
«Люди Селигдара» . Автор: Владимир Репин, ПАО "Селигдар", г. Алдан, Республика Саха (Якутия);
«Театральные подмостки NordGold». Автор: Иван Томских, NordGold, Республика Саха (Якутия);
Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ:
«Здоровая Находка». Автор: Юлия Щетинюк, КГБУЗ "Находкинская городская больница", г. Находка Приморский край;
«Мусор из головы». Автор: Чингис Болотов, РМОТО КВН Республики Бурятия, г.Улан-Удэ;
«Создание эффективной системы работы с сообщениями граждан в социальных сетях ». Автор: Николай Литус, Правительство Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск.
«Телешкола «Будь здоров»», Автор: Татьяна Минеева, КГБУЗ "ВКДЦ", МБОУ "СОШ №6" г. Владивосток
Проект «Студенческий медиа-центр – новые возможности» решено пригласить на публичные защиты вне конкурса.
Публичная защита проектов - финалистов перед экспертами, гостями и студентами профильных специальностей, а также церемония награждения победителей состоятся во Владивостоке 7 февраля 2020 года. Оператором Премии выступает коммуникационное агентство «АГТ-Восток», AGT Communications Group.
Подчеркнем, что один из проектов-финалистов (по решению экспертов) будет включен в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» и получит право публично защищать свой проект в Москве в феврале.
Напомним, в этом году для дистанционного голосования был представлен 31 проект. Самая популярная номинация в этом году - «Лучший проект в области продвижения государственных, общественных и социальных программ».
За дополнительной информацией о завершающих мероприятиях премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток можно обращаться в Исполнительную дирекцию.
Издательская компания "Золотой Рог" и журнал "Дальневосточный капитал" - информационный партнер девятой премии «Серебряный Лучник» - Дальний Восток
Теги: Серебряный Лучник pr конкурс
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