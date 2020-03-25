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Леопард с японским именем появился на "Земле леопарда" в Приморье

Взрослый самец Leo 106M получил имя Ониисан, что по-японски означает "старший брат"

В национальном парке «Земля леопарда» действует эксклюзивная программа «Хранители леопарда». Она даёт возможность человеку или организации, внёсшим вклад в сохранение природы, стать своеобразным «крёстным» самой редкой в мире крупной кошки – выбрать ей имя и следить за судьбой посредством фото- и видео материалов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».

Ряды Хранителей леопарда пополнил российский офис компании Brother (ООО «Бразер»), партнер АНО «Дальневосточные леопарды». Компания занимается производством офисной техники и разработкой решений для печати и сканирования.

Под опеку был взят самец Leo 106M, получивший от Brother необычное имя – Oniisan, которое переводится с японского как «старший брат» и удачно подчёркивает японские корни компании.

Сейчас Ониисан вступает в период расцвета сил. Его возраст – около 5 лет. Ониисан живёт в центральной части «Земли леопарда», в долине реки Барабашевка. Будто подтверждая собственную силу, он постоянно расширяет территорию своих владений – за последний год его участок обитания увеличился почти в два раза.

Энергичность и уверенность в себе – эти качества чрезвычайно важны как в жизни, так и в современном бизнесе. Именно поэтому сотрудники российского офиса Brother выбрали этого леопарда среди других кандидатов и намерены оказывать ему необходимую поддержку, работая совместно со специалистами нацпарка «Земля леопарда» и АНО «Дальневосточные леопарды».

ООО «Бразер» сотрудничает с АНО «Дальневосточные леопарды» с сентября 2018 года. Ежеквартально компания перечисляет фонду часть средств от продажи четырёх наиболее популярных тонер-картриджей для лазерных принтеров и МФУ Brother.

«Неся в каждый офис, каждый дом, на каждое предприятие идею сохранения дикой природы, Brother делает дом леопарда более безопасным и уютным, а общество – здоровее и богаче,» – отметила генеральный директор АНО «Дальневосточные леопарды» Елена Гангало.

«Мы в ООО «Бразер» целиком разделяем и поддерживаем миссию АНО «Дальневосточные леопарды» в сохранении и восстановлении популяции этого краснокнижного зверя в пределах исторического ареала на территории российского Дальнего Востока», – подчеркнула генеральный директор ООО «Бразер» Наиля Гималиева.

Помочь леопардам может каждый: нужно лишь приобрести оригинальный тонер-картридж Brother в сетях магазинов «DNS», «DNS Технопоинт», «М.Видео». Акция поддержки действительна по всей России, в том числе и при онлайн-заказах.

«Дальневосточные леопарды» – автономная некоммерческая организация, созданная в 2011 году для изучения, сохранения и восстановления популяции самой редкой крупной кошки мира. Ключевой партнер нацпарка «Земля леопарда». Председатель наблюдательного совета организации – специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Помимо ООО «Бразер», в программе «Хранители леопарда» уже принимают участие полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, киноактеры Стивен Сигал и Памела Андерсон, телеведущий Николай Дроздов, телерадиовещательная компания ВГТРК, издательский дом «Комсомольская правда», ОАО «Газпромбанк», корпорация «Росатом» и многие другие.

Нацпарк «Земля леопарда» – дом дальневосточного леопарда, где краснокнижный хищник обитает в естественной среде. По данным последнего учета, зафиксировано 97 взрослых дальневосточных леопардов.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: дальневосточный леопард  Земля леопарда  нацпарк 


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