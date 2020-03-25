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В России завершилась V Олимпиада по устойчивому лесоуправлению среди студентов лесных вузов

Инициатором и координатором лесной Олимпиады является Приморская государственная сельскохозяйственная академия, а участниками — бакалавры высших учебных заведений, обучающиеся на специальностях, связанных с лесом

Партнерами в проведении Олимпиады выступают WWF России, Лесной попечительский совет (FSC России) и Центр «Амурский тигр».

В этом году, несмотря на карантин, в Олимпиаде приняли участие 390 студентов из 8 вузов, в том числе из Белорусского государственного технологического университета, что придает состоявшемуся мероприятию международный статус. Режим онлайн не стал новостью для ее участников: олимпиада уже в четвертый раз проходит дистанционно в электронной образовательной среде Приморской ГСХА.

«Преимущество проведения Олимпиады в web-режиме состоит в том, что каждый участник может отвечать на вопросы, находясь дома, при этом можно использовать как компьтер, так и телефон. В этом году вопросы были специально подготовлены так, чтобы исключить «списывание» из интернета. Конечно, переход на дистанционную форму в вузах потребовал времени на подготовку, поэтому часть из них не успела подключить обучающихся к Олимпиаде. Однако, почти 400 студентов посетили наш сайт и ответили на вопросы. Наша задача с помощью этой Олимпиады не столько проверить знания обучающихся, сколько вызвать их интерес к изучению лесоводства и лесоведения, показать, что изучать лес – это интересно. Важно, что со временем мероприятие не утрачивает своей привлекательности, мы знаем, что студенты в вузах ждут Олимпиады, готовятся к ней. Уже в феврале преподаватели интересуются – а будет ли в этом году лесная олимпиада? Таким образом, наша идея оказалась очень актуальной и востребованной. Мы будем стараться и в дальнейшем совместно с коллегами из WWF, FSC и Центра «Амурский тигр» сохранять высокий рейтинг нашего мероприятия, привлекать новых участников и новые вузы», — говорит ректор Приморской ГСХА Андрей Комин.

Участникам Олимпиады предлагались вопросы в тестовой форме, связанные с различными направлениями лесоводства, лесоведения, лесоуправления. Для каждого из четырех курсов бакалавриата составлен отдельный блок вопросов. Студенты соревновались в знании истории лесного хозяйства, лесной ботаники, дендрологии, энтомологии, почвоведения, таксации, лесоустройства, сертификации лесов и других областях. Победители олимпиады традиционно выявляются на каждом курсе каждого вуза. Так, 87 участников получат оригинальные грамоты от организаторов олимпиады.

«Слова о необходимости ведения ответственного лесного хозяйства, включая результативные рубки ухода в молодняках, грамотное выделение ключевых биотопов, эффективное лесохозяйственное планирование и сотни других аспектов так и останутся лозунгом без кадров, у которых будет достаточные технические знания и мотивация. Очень жаль, что вопросы подготовки кадров слишком часто остаются "за бортом" разных обсуждений и стратегических документов лесной отрасли. Надеюсь, что наша олимпиада -- пусть небольшой, зато практический вклад в повышение уровня подготовки будущих лесных специалистов», — комментирует директор FSC России Николай Шматков.

«Стоит отметить, что такие мероприятия не только находят новобранцев для лесной отрасли, но и в целом "завлекают" людей в около лесные профессии — биологи, экологи, охотоведы и другие. В области охраны природы существует кадровый голод и, надеемся, такие мероприятия помогут его утолить», — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Одновременно со студенческой Олимпиадой Приморская ГСХА провела интернет-конкурс по лесоводству среди учащихся школ Приморья — в нем приняли участие 100 ребят из 8 школ. Тест содержал 40 разнотипных вопросов. Например, требовалось записать фамилию ученого, расположить растения в порядке увеличения их высоты или установить соответствие между видом и его семейством. Конкурс преследует и цель профориентации: обращает внимание будущих абитуриентов на проблемы леса, на особенности его устройства и на специальности и профессии, связанные с лесом и лесной экологией. Институт лесного и лесопаркового хозяйства Приморской ГСХА ежегодно проводит ряд активностей для школьников в течение всего года, и интернет-конкурс по лесоводству всегда собирает много участников, благодаря возможности удаленной работы. В настоящее время в институте уже учатся выпускники школ, которые участвовали в этих мероприятиях. Таким образом, глобальная идея этой большой работы по формированию в Приморье нового поколения молодежи с новой экологической культурой постепенно начинает реализовываться.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации сегодня практически все взаимодействие в образовательной среде переведено в онлайн режим. Многим эта форма уже наскучила, превратилась в рутину. Поэтому и Олимпиада среди студентов, и школьный интернет-конкурс по вопросам лесоводства, которые в этих условиях смогли привлечь такое значительное количество ребят, заинтересованных в проверке своих знаний о лесах, дорогого стоит. Ведь мы живем в самой лесной стране мира, поэтому забота о лесе должна воспитываться с детства, и это здорово, если она становится профессией. Выражаем особую признательность кузнице наших лесных кадров – Приморской государственной сельхоз-академии и ее неутомимым преподавателям за веру в молодое поколение будущих лесоводов, натуралистов, защитников природы и за продолжающуюся работу с ними», — комментирует старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Лепешкин Евгений.

Приморская государственная сельскохозяйственная академия с 2010 года является партнером WWF России по развитию устойчивого лесопользования, подготовке специалистов лесного дела и сохранению редких кошек — амурского тигра и дальневосточного леопарда. За эти годы, благодаря успешному сотрудничеству Амурского филиала WWF России и Института лесного хозяйства ПГСХА, удалось вернуть под управление академии около 29 тыс. га ценнейших лесов учебно-опытного лесхоза, были проделаны большие работы по лесоустройству и разработке проекта освоения лесов. Восстановлен и укомплектован лесной питомник, который стал базой для практического обучения студентов и дает саженцы ценных пород для восстановления деградированных лесов в ареале амурского тигра. Создан Центр инноваций лесного хозяйства для разработки новых учебных программ, повышения квалификации сотрудников лесного хозяйства и мотивации устойчивого лесопользования в регионе. При поддержке WWF действует студенческая дружина охраны природы «ТИС» ПГСХА, изданы учебные пособия и методические материалы по организации школьных лесничеств в Приморском крае.

Автор фото - Олег Кабалик WWF России

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Лесной попечительский совет  wwf России  экология 


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