|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Августа, 18:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье определены туристические компании, которые примут участие в федеральной программе "внутритуристического кэшбэка"
В Приморском крае определились первые туристические компании – участники федеральной программы частичной компенсации стоимости турпутевок для граждан, решивших отдохнуть на территории Российской Федерации. В ближайшее время предложения этих компаний будут опубликованы официально. Об этом доложили Губернатору Приморья Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба в понедельник, 3 августа.
По словам заместителя Председателя Правительства Приморья Константина Шестакова, в регионе определились первые туристические компании, которые примут участие в федеральной программе «внутритуристического кэшбэка» – возврата части суммы, потраченной гражданами на покупку путевок для путешествий по России.
«На территории Приморского края есть несколько крупных туристических компаний, которым предоставлена возможность участвовать в этой программе. На сегодняшний день три компании вошли в этот проект и уже подготовили туры, в большей степени связанные с наиболее востребованным направлением – пляжным отдыхом на нашем побережье. Эти компании сейчас разрабатывают веб-сайты, которые заработают уже до конца текущей недели. На них они опубликуют подробные предложения по своим турпродуктам. Посмотрим, насколько это будет востребовано. Уверен, что будет», – отметил Константин Шестаков.
Напомним, что в конце июля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучил решение Правительства о возврате части денежных средств (так называемый «кэшбэк») гражданам, которые до конца текущего года решат отдохнуть в российских регионах. Программа распространяется на 44 региона, в числе которых и Приморский край. На эти цели планируется направить 15 миллиардов рублей. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от стоимости тура. Стоимость путевки должна составлять не менее 25 тысяч рублей и приобретаться с применением платежной системы «Мир». Длительность тура должна составлять не менее пяти ночей.
Фото- Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
- Приморье лидирует по выдаче льготных жилищных кредитов на Дальнем Востоке
- В Приморье определены туристические компании, которые примут участие в федеральной программе "внутритуристического кэшбэка"
- Жители Приморья бьют тревогу: В заповеднике обнаружено масштабное строительство
- Роспотребнадзор объявил о новых правилах отдыха за границей
- Во Владивостоке обнаружили один грязный автобус
- Накануне приема абитуриентов ДВФУ попал в особые списки
- Во Владивостоке на въезде в город приступят к установке барьерного ограждения
- В июле более 16 тысяч жителей Приморья начали искать новую работу
- COVID-19: Во Владивостоке полиция и Росгвардия проводят массовые спецрейды
- COVID-19: Только за первую неделю "Киберволонтеры" выявили более 600 "фейков"