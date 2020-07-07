|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 04 Августа, 18:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приморье лидирует по выдаче льготных жилищных кредитов на Дальнем Востоке
Более 9 миллиардов рублей выдано жителям Приморского края на улучшение жилищных условий. Первоначальный взнос в рамках программы «Дальневосточная ипотека» снижен до 15%.
Как сообщили в региональном министерстве строительства, на сегодняшний день Приморский край является лидером по числу выданных кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека».
«Число заявок от жителей края постоянно растет. В данный момент уже заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиарда рублей», – отметили в ведомстве.
Добавим, что Правительство РФ снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%. Такая же возможность появится у участников еще двух программ: «Дальневосточная ипотека» и льготная ипотека для семей с детьми.
В настоящее время кредиты в рамках программы «Дальневосточная ипотека» выдают 11 банков: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», Газпромбанк (Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк». Также заявки на получение кредита принимает АО «Корпорация развития жилищного строительства» (КРЖС).
По словам специалистов, в отдельных банках ставка по кредиту составляет 1,6%.
«В КРЖС и Азиатско-Тихоокеанском банке кредит по сниженной ставке предусмотрен для сотрудников бюджетной сферы. ДОМ.РФ выдает льготный кредит под 1,6% при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда», – уточнили они.
Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2% годовых. Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный).
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
- Приморье лидирует по выдаче льготных жилищных кредитов на Дальнем Востоке
- В Приморье определены туристические компании, которые примут участие в федеральной программе "внутритуристического кэшбэка"
- Жители Приморья бьют тревогу: В заповеднике обнаружено масштабное строительство
- Роспотребнадзор объявил о новых правилах отдыха за границей
- Во Владивостоке обнаружили один грязный автобус
- Накануне приема абитуриентов ДВФУ попал в особые списки
- Во Владивостоке на въезде в город приступят к установке барьерного ограждения
- В июле более 16 тысяч жителей Приморья начали искать новую работу
- COVID-19: Во Владивостоке полиция и Росгвардия проводят массовые спецрейды
- COVID-19: Только за первую неделю "Киберволонтеры" выявили более 600 "фейков"