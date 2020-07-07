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Приморье лидирует по выдаче льготных жилищных кредитов на Дальнем Востоке

Заключено более двух тысяч договоров на общую сумму 9,3 миллиарда рублей

Более 9 миллиардов рублей выдано жителям Приморского края на улучшение жилищных условий. Первоначальный взнос в рамках программы «Дальневосточная ипотека» снижен до 15%.

Как сообщили в региональном министерстве строительства, на сегодняшний день Приморский край является лидером по числу выданных кредитов в рамках программы «Дальневосточная ипотека».

«Число заявок от жителей края постоянно растет. В данный момент уже заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиарда рублей», – отметили в ведомстве.

Добавим, что Правительство РФ снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20 до 15%. Такая же возможность появится у участников еще двух программ: «Дальневосточная ипотека» и льготная ипотека для семей с детьми.

В настоящее время кредиты в рамках программы «Дальневосточная ипотека» выдают 11 банков: ПАО «Сбербанк», ПАО Банк ВТБ, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», АО «Банк ДОМ.РФ», ПАО «Дальневосточный банк», ПАО Банк «Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», Газпромбанк (Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Росбанк». Также заявки на получение кредита принимает АО «Корпорация развития жилищного строительства» (КРЖС).

По словам специалистов, в отдельных банках ставка по кредиту составляет 1,6%.

«В КРЖС и Азиатско-Тихоокеанском банке кредит по сниженной ставке предусмотрен для сотрудников бюджетной сферы. ДОМ.РФ выдает льготный кредит под 1,6% при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда», – уточнили они.

Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2% годовых. Дополнительную информацию можно получить на «горячей линии» программы по телефону: 8-800-200-32-51 (звонок бесплатный).

 

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: дальневосточная ипотека 


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