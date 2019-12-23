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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 05 Января, 15:55 |
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В Приморье виновники мусорного коллапса будут уволены по звонку
Штрафы и расторжение контрактов ждут компании, которые в первые дни 2020 года не приступили к вывозу мусора на закрепленных территориях в дальневосточной столице, городах и районах Приморья. Сообщить о такой проблеме можно по телефону бесплатной «горячей линии»: 8-800-200-53-66.
Как рассказала заместитель председателя Правительства Приморского края Елена Пархоменко, проблемы с вывозом бытового мусора возникли в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, а также в Лесозаводске.
«Недобросовестные компании, подписав договор, не исполнили свои обязательства. Экстренно регоператор закрывает своей техникой часть микрорайонов города и дополнительно нанимает подрядчиков», - пояснила она.
По словам Елены Пархоменко, все факты невывоза мусора были зафиксированы представителями КГУП «Приморский экологический оператор» и управляющими компаниями. Сейчас оформляются юридические претензии на действия перевозчиков. Буден поставлен вопрос о расторжении контракта и вскрытии банковской гарантии. Параллельно этому заключаются контракты с другими транспортными компаниями на вывоз коммунальных отходов.
Так, например, компания «Чистый сервис» приступает к вывозу мусора с проблемных территорий.
Зампредседателя Правительства напомнила, что обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Приморье виновники мусорного коллапса будут уволены по звонку
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Пора мусор свозить на Площадь, к краевой Администрации.
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