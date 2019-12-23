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Четверг| 06 Февраля, 01:22 |
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Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
7 февраля во Владивостоке в кинотеатре «Океан» состоится премьера художественного фильма «Счастье в конверте», созданного кинокомпанией «Интеграция» по заказу общественного объединения «Народное кино», о судьбах людей разных поколений, нравственных и семейных ценностях, о любви и предательстве, о том, как важно сохранить достоинство при любой жизненной ситуации и быть ответственным за стариков и за свою семью.
В фильме представлены три связанные между собой истории простых людей, которые происходят в наши дни. Каждая из историй начинается или заканчивается письмом, за которым стоят поступки героев и понимание из чего складывается простое человеческое счастье.
Премьерой во Владивостоке съемочная группа дает старт маршруту автобусного тура фильма «Счастье в конверте», который пройдет через всю страну и закончится показом кинокартины в Севастополе. Знаково, что старт и финиш премьерного автомаршрута происходит в таких близких по духу города, которые являются морскими воротами и форпостом России на Востоке и Юге страны.
Фильм «Счастье в конверте» - это первый проект популярного российского актера Александра Петрова, в котором он выступает в качестве продюсера: "Я хочу, чтобы зрители увидели «Счастье в конверте», не прошли мимо него, потому что это фильм-терапия. Мы все живем в каком-то бешеном ритме, ничего не замечаем и тут вдруг раз - и этот фильм! Из-за него твое внутреннее время замедляется. Ты начинаешь оглядываться по сторонам. Видеть, что происходит вокруг. Это как небольшой разговор с самим собой. После него все мысли встают на места и сразу становится легче. Ты понимаешь, что есть что-то большее, чем простой быт или деньги. Это семья, любовь, дружба!"
Фильм в общероссийский прокат выходит 12 марта. Но уже начиная с 7 февраля, в течение целого месяца, тысячи кинозрителей ведущих городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, средней полосы и юга России смогут увидеть художественный фильм «Счастье в конверте». Среди первых зрителей, которые увидят фильм, - представители молодежных общественных организаций и студенты, военнослужащие и ветераны войны, педагоги и руководители образовательных организаций, руководители администрации городов и регионов и победители розыгрышей билетов, которые будут проходить на радио и в прессе. Всего премьерные показы состоятся в 23 столичных городах регионов России.
Во всех городах премьер пройдут благотворительные акции совместно с участниками всероссийского проекта «Мечтай со мной», который исполняет мечты детей (до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Съемочная группа исполнит желания более 40 детей.
«Счастье в конверте» - новый совместный проект общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция». Фильм снят как альманах, в который входят три новеллы: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза».
Режиссеры фильма - Светлана Суханова и Евгений Бедарев, написавший сценарий.
Продюсеры: Александр Хачко, Александр Петров, Сергей Берлов
Художник-постановщик: Василий Бернарделли
Композиторы: Роман Архипов, Александр Афанасов
В ролях: Татьяна Самарина, Анна Захарова, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Ефим Каменецкий, Федор Лещев, Евгений Капитонов, Любовь Макеева и другие.
Основные партнеры фильма: Российский Союз ветеранов, объединяет около 100 общественных ветеранских и военных организаций, более 5 млн. участников, Бессмертный полк России.
Выход фильма в российский прокат запланирован на 12 марта 2020 года.
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