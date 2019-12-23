Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 06 Февраля, 01:22 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.17 р.
1 EUR 69.74 р.
100 JPY 57.73 р.
10 CNY 90.25 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2019

Регион сегодня
05.02 |
Присылайте эскиз: Итуруп готов расширить свою галерею современного искусства
05.02 |
Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
05.02 |
Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
05.02 |
Во Владивостоке в залах Артэтажа отроют "Тоннель"
05.02 |
Впервые PR-проекты Дальнего Востока оценит студенческое жюри
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:50
Четыре года "Звезде": как приморское предприятие стало новым центром российского судостроения Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК "Звезда") в Большом Камне, без преувеличения, на сегодняшний день является самым передовым промышленным проектом на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:40
Хвост отвилял собакой ТОП-10 событий в политике Дальнего Востока в 2019 году
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Февраля 2020, 17:55 | Регион сегодня

Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"

Более 40 детских желаний исполнит съемочная группа проекта, путешествуя от Владивостока до Севастополя

7 февраля во Владивостоке в кинотеатре «Океан» состоится премьера художественного фильма «Счастье в конверте», созданного кинокомпанией «Интеграция» по заказу общественного объединения «Народное кино», о судьбах людей разных поколений, нравственных и семейных ценностях, о любви и предательстве, о том, как важно сохранить достоинство при любой жизненной ситуации и быть ответственным за стариков и за свою семью.

В фильме представлены три связанные между собой истории простых людей, которые происходят в наши дни. Каждая из историй начинается или заканчивается письмом, за которым стоят поступки героев и понимание из чего складывается простое человеческое счастье.

 

 

Счастье в конверте

 

Премьерой во Владивостоке съемочная группа дает старт маршруту автобусного тура фильма «Счастье в конверте», который пройдет через всю страну и закончится показом кинокартины в Севастополе.  Знаково, что старт и финиш премьерного автомаршрута происходит в таких близких по духу города, которые являются морскими воротами и форпостом России на Востоке и Юге страны.

Фильм «Счастье в конверте» - это первый проект популярного российского актера Александра Петрова, в котором он выступает в качестве продюсера: "Я хочу, чтобы зрители увидели «Счастье в конверте», не прошли мимо него, потому что это фильм-терапия. Мы все живем в каком-то бешеном ритме, ничего не замечаем и тут вдруг раз - и этот фильм! Из-за него твое внутреннее время замедляется. Ты начинаешь оглядываться по сторонам. Видеть, что происходит вокруг. Это как небольшой разговор с самим собой. После него все мысли встают на места и сразу становится легче. Ты понимаешь, что есть что-то большее, чем простой быт или деньги. Это семья, любовь, дружба!"

 


 

Фильм в общероссийский прокат выходит 12 марта. Но уже начиная с 7 февраля, в течение целого месяца, тысячи кинозрителей ведущих городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, средней полосы и юга России смогут увидеть художественный фильм «Счастье в конверте». Среди первых зрителей, которые увидят фильм, - представители молодежных общественных организаций и студенты, военнослужащие и ветераны войны, педагоги и руководители образовательных организаций, руководители администрации городов и регионов и победители розыгрышей билетов, которые будут проходить на радио и в прессе. Всего премьерные показы состоятся в 23 столичных городах регионов России.  

 

 

 

 

Во всех городах премьер пройдут благотворительные акции совместно с участниками всероссийского проекта «Мечтай со мной», который исполняет мечты детей (до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Съемочная группа исполнит желания более 40 детей.

«Счастье в конверте» - новый совместный проект общественного объединения «Народное кино» и кинокомпании «Интеграция». Фильм снят как альманах, в который входят три новеллы: «Время последних романтиков», «Куда уходят поезда» и «Подарок Деда Мороза».

Режиссеры фильма - Светлана Суханова и Евгений Бедарев, написавший сценарий.

Продюсеры: Александр Хачко, Александр Петров, Сергей Берлов

Художник-постановщик: Василий Бернарделли

Композиторы: Роман Архипов, Александр Афанасов

В ролях: Татьяна Самарина, Анна Захарова, Евгения Глотова, Залим Мирзоев, Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Ефим Каменецкий, Федор Лещев, Евгений Капитонов, Любовь Макеева и другие.
 
Основные партнеры фильма: Российский Союз ветеранов, объединяет около 100 общественных ветеранских и военных организаций, более 5 млн. участников, Бессмертный полк России.

Выход фильма в российский прокат запланирован на 12 марта 2020 года.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: кино  премьера  Счастье в конверте 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
Регион сегодня
19 Декабря 2019, 17:11
С 1 января начнется прием фото на конкурс "Посмотри на Владивосток" По итогам конкурса будет выбрано 160 фотографий – столько лет исполнится столице Приморья в 2020 году
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 14:45
Курорт для миллионов туристов Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" обживают новые инвесторы
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика