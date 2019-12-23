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Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
Сохранять ценные леса для тигра и миллионы рублей для казны государства помогает совместная работа WWF России и Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Правительства Приморского края.
Благодаря совместной работе Амурского филиала WWF России и Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Правительства Приморского края удалось выявить и купировать пробелы в лесном законодательстве, которые позволяли недобросовестным арендаторам на протяжении многих лет производить рубку ценных пород в объеме, превышающем устойчивый уровень. Например, только за год по одному из 11 лесничеств Приморского края оценочная стоимость древесины ценных пород, которую заготавливали сверх объемов, установленных договорами аренды, составила 500 млн рублей.
3 февраля в Природоохранной прокуратуре Приморского края состоялась рабочая встреча, на которой WWF России и Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края представили результаты совместной проверки качества управления лесами в Приморском крае.
В 2018 году WWF России опубликовал аналитический обзор, в котором была представлена информация о том, что с Дальнего Востока в Китай систематически отправляется намного больше древесины дуба и ясеня, чем официально заготавливается. Так, за период 2011-2015 гг. за границу было отправлено по меньшей мере 1,15 млн м3 незаконно заготовленной древесины дуба и ясеня, а рыночная стоимость этой древесины составила более 13 млрд рублей. В обзоре приводились доказательства того, что «черные» лесорубы просто не могут быть главным источником такого объема незаконно заготовленной древесины, и что с большой долей вероятности именно официальные арендаторы лесного фонда являются главным источником появления незаконно заготовленной древесины на рынке.
WWF России и Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Правительства Приморского края создали специальную рабочую группу с целью проверить этот вывод и установить, каким образом арендаторам удается прикрывать незаконные рубки. Для этого был произведен анализ лесохозяйственной деятельности арендаторов на территории одного из лесничеств Приморского края за один календарный год.
Всего на территории проверяемого лесничества заключены 24 договора аренды, которые предусматривают заготовку древесины ценных пород. При анализе лесохозяйственной документации 24-х участков было установлено, что на 20 из них объем фактической заготовки древесины ценных пород значительно превышал объемы, которые учитывались при расчете арендной платы.
«Такая ситуация стала возможной из-за несовершенства лесного законодательства. Дело в том, что после принятия Лесного кодекса 2006 года Россия перешла от разрешительного к декларативному типу лесоуправления», — комментирует Евгений Чувасов, руководитель лесного отдела Амурского филиала WWF России.
Как поясняет Евгений Чувасов, при разрешительном типе лесоуправления, который действовал в России еще с дореволюционных времен, лесничий по просьбе лесозаготовителя отводил лесосеки в рубку, сам назначал деревья, которые должны быть вырублены и производил оценку качества и расчет стоимости заготавливаемой древесины. Только после этого лесозаготовитель приступал к непосредственной рубке. Кроме того, лесничий проверял лесосеку и срубленную древесину еще раз после завершения рубки.
При декларативном типе лесоуправления, который применяется с 2006 года, со вступления в силу нового Лесного кодекса, лесозаготовители сами выбирают и отводят насаждения в рубку. Они формально извещают орган управления лесами о том где и какую древесину будут рубить (подают лесную декларацию). Все отчеты о фактических рубках также заполняются самими арендаторами. Это создает возможность для легализации незаконно заготовленной древесины.
Схематически это выглядит так: арендатор подает декларацию о рубке, скажем, 100 м3 древесины породы дуб, при этом на лесосеке он производит заготовку 200 м3. Он забирает только самые ценные сортименты, бросает дровяную и низкокачественную древесину в лесу и в отчете об использовании лесов указывает что заготовил 100 м3 древесины дуба из которых 80-100% — это высококачественная древесина (пиловочник).
«В результате проверки качества управления лесами в Приморском крае, которую мы провели совместно со Всемирным фондом дикой природы, данная «лазейка» была закрыта, и теперь арендаторы не могут заготавливать ценные породы в объемах, которые превышают объемы, установленные в договорах аренды, — комментирует Валентин Карпенко, министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Правительства Приморского края. — Это не только позволяет сохранять на корню дубы и ясени, которые играют критическое значение в деле сохранения амурского тигра, но и позволяет избегать бюджетных потерь, ведь раньше арендаторы не платили за такую древесину».
Данный шаг позволит значительно снизить неустойчивые рубки в лесах Приморья, однако, ряд проблем, которые были выявлены в рамках совместной проверки, все ещё остаются нерешенным. WWF России и краевое Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира проработали совместный план мероприятий на 2020 год.
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