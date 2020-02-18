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Малая колпица занесена Красную книгу РФ
2 апреля Минприроды России обновило уникальный перечень животного мира.
Минюст России утвердил приказы Минприроды России, подписанные Министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и порядок ведения Красной Книги.
Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
С полным перечнем видов, впервые занесённых в Красную книгу РФ, можно ознакомиться на сайте Минприроды России.
Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.
Автор фото - Марина СКЛЯРОВА.
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