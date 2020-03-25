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Названы имена победителей XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2020
WWF России объявляет имена лидеров и новые даты проведения в Приморье Школы экологической журналистики «Живая тайга» для победителей и лауреатов конкурса — с 9 по 13 сентября 2020 года.
В активе XIV дальневосточного конкурса — девять «Женьшеней» победителей, шесть «Надежд «Живой тайги», 11 лауреатов, 10 обладателей специальных дипломов. Помимо этого, семь журналистов и операторов поощрены путевками на Школу экологической журналистики «Живая тайга».
«В биологической науке есть такое понятие – взрывной рост популяции. Именно так бы я определил то, что произошло в этом году с конкурсом «Живая тайга». Половина его участников — совершенно новые для нас лица, журналисты и операторы, которые в первый раз прислали свои заявки на конкурс. Конечно, мы каждый год прирастали новые силами, по 5-10 человек, но чтобы 27 новых участников — это впервые, и это очень интересно. Именно поэтому жюри пошло на необычный шаг — присудило 6 участникам специальный приз «Надежда «Живой тайги». Так много «Надежд» у нас не было никогда, и это действительно наши надежды. Потому что у Всемирного фонда дикой природы и наших партнеров по охране природы большие планы в бассейне Амура — о них мы предметно поговорим на Школе экологической журналистики «Живая тайга», которая является главной наградой для призеров конкурса. В сроках ее проведения тоже произошли изменения — чтобы не рисковать здоровьем победителей и лауреатов и захватить теплое море, мы отодвинули их с лета на первую декаду сентября, и надеемся, что ничто не помешает нам провести эту встречу. А что такое Школа, и какой толчок она дает журналистам — можно судить, как пример, по самому молодому обладателю одного из «Женьшеней» этого года, корреспонденту Чугуевской районной газеты «Наше время» Ольге Левашовой. Она впервые приехала к нам на берег в прошлом году, увлеклась, прониклась и сделала огромный творческий рывок вперед: благодаря ей в газете не только появилась рубрика «Живая тайга» — все жители теперь знают в лицо сотрудников районного охотнадзора, чем живет заказник «Березовый», как действовать и куда звонить в случае возникновения любых конфликтных ситуаций с хищниками. И таких примеров творчества, взаимодействия с органами охраны природы и действенности журналистского слова у нас десятки», — говорит директор Амурского филиала WWF России, член Оргкомитета конкурса Петр Осипов.
В 2020 году на конкурс поступило 42 заявки от 55 штатных и нештатных корреспондентов, операторов, режиссеров, авторских коллективов из 40 СМИ юга ДВ и Забайкалья и 2 интернет-порталов.
Одна из заявок, с материалами журналиста Марии Нетребенко, трагически погибшей в феврале 2020 года на Камчатке, была оформлена межрегиональным экологическим пресс-клубом «Последняя среда» и ИА «Камчатка».
«Безусловно, эта заявка — дань память человеку и журналисту Марии Нетребенко, нашему товарищу из братства «Живой тайги». Талантливому, неутомимому, упорному журналисту, всегда идущему впереди и успевшему, не смотря на молодой возраст, снять не один десяток замечательных фильмов, сюжетов и телепередач в Хабаровском крае, в Приморье и на Камчатке. В её коллекции – масса фестивальных призов. Есть и дипломы «Живой тайги»: за новаторский проект, когда она сделала на ГТРК «Владивосток» программу «Вести: тигр» и «Федеральный стандарт» за передачу о нацпарке «Бикин». И мы точно знаем, что у нее обязательно должен был быть в этом году «Женьшень» — она шла к нему, и для участия в конкурсе планировала закончить фильм «Люди и медведи». Не случилось. Промчалась, как комета над Землей…13 июня ей исполнилось бы 30 лет. Поэтому мы сами, вместе с коллегами Марии Нетребенко по ИА «Камчатка», собрали её видеосюжеты, сделанные в сроки, обозначенные конкурсом, для того, чтобы они участвовали в «Живой тайге» на равных с другими. Творчество бесконечно, и в нем она всегда рядом с нами», — говорит координатор конкурса «Живая тайга», пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ Елена Старостина.
Жюри рассмотрело 230 материалов: 183 печатных публикаций и сообщений информационных агентств, 47 телесюжетов, поступивших на конкурсе по темам: «Сохранение амурского тигра», «Лес для жизни», «Зеленый пояс Амура», «Земля заповедная», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы», «Всемирный год журавля».
Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; достоверность фактов; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.
Победителями XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2020 стали:
— Ольга Левашова (Корец), корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время», Приморский край
— Анна Шантыка, корреспондент ГТРК «Амур», Благовещенск
— Андрей Затирко, ИА «Чита.Ру», редактор, Чита
— Ирина Забродина, журналист телеканала «Губерния», Хабаровск
— Мария Нетребенко, редактор ИА «Камчатка. Её «Женьшень» будет передан родителям в Комсомольск-на-Амуре.
— Анна Дёрова (Кантамирова), специальный корреспондент ООО «Издательский дом «Амурская правда», Благовещенск
— Ольга Чеузова, корреспондент газеты «Читинское обозрение»
«Самыми зеленым СМИ», с вручением приза «Женьшень» признаны:
— филиал ВГТРК «ГТРК «Амур», — за творческую работу команды журналистов и операторов в составе: Мария Гумлевая, Наталья Гундарева, Леонид Косован Анна Шантыка, Алексей Щербаков, Роман Юдаков, Благовещенск.
— газета «Дальневосточные ведомости»: журналист Ирина Фасова, спецкор Виктор Булавинцев (ушел из жизни в апреле 2020 года), главный редактор Александр Сырцов, Владивосток.
«Итоги конкурса своеобразны, как и сам конкурс этого года. И дело не только в большом количестве неофитов, что само по себе безусловно радует. Может, причина именно в этом (много молодежи), может быть, в том, что почти три месяца мы все сидим по домам, может быть, в чем-то ещё. Но надо признать, что в этом году общий или средний — по качеству — уровень работ несколько снизился. Не случайно жюри распределило меньше «Женьшеней», чем в минувшие годы. Не случайно и то, что жюри — уже не в первый раз — приняло решение не присуждать Гран-при. Да, много крепких, профессиональных работ. Но по-настоящему прорывных нет. Возможно, это связано с нашим возросшим уровнем требовательности. Но по-другому, считаю, нельзя. Конкурс заходит на 15-й год, он живет, развивается — отсюда и рост требований, — комментирует председатель жюри конкурса «Живая тайга» Андрей Островский, зам. председателя Приморской краевой организации Союза журналистов России, гл. редактор «Новой газеты» во Владивостоке. — Вместе с тем, развитие конкурса точно так же требует и от оргкомитета, и от жюри новых взглядов и решений. По нынешнему положению принимать участие могут только зарегистрированные СМИ, а значит за бортом остаются авторы и ведущие телеграм-каналов, ютуберы, создатели популярных аккаунтов в инстаграмме. Оставлять их и дальше без рассмотрения было бы, думаю, не правильно. Какие установить критерии отбора — об стоит тщательно подумать всем заинтересованным сторонам. И ещё один момент. На конкурс было заявлено несколько материалов, на первый взгляд, производящих очень сильное впечатление. Однако при ближайшем рассмотрении в них было обнаружено критическое количество неточностей и передернутых фактов. Думаю, что на предстоящей традиционной Школе «Живой тайги» мы поговорим об этом – как и многом другом — более подробно».
Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» с 2006 года проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке. Его учредителями являются WWF России и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока, мероприятия конкурса организует Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».
За 14 лет проведения конкурса «Живая тайга» на суд жюри поступило 3485 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 943 участников. Порядка 650 победителей, лауреатов и экспертов уже были участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга», а новому «призыву» это ещё предстоит.
Победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса приглашаются на Школу экологической журналистики «Живая тайга», которая состоится с 9 по 13 сентября 2020 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же 10 сентября пройдет церемония награждения дипломами и «Женьшенями» лучших экологических журналистов Дальнего Востока.
Работы победителей конкурса буду размещены на веб-портале Амурского экорегиона WWF «АмурИнфорЦентр» в разделе «Живая тайга».
Присоединяйтесь к сообществу природоохранных журналистов и экспертов охраны природы бассейна Амура. Ведь если XIV конкурс завершился, это означает, что новый, XV Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» начался! Надо просто писать и снимать репортажи «за природу», искать интересные темы и новых героев «Живой тайги».
Журнал "Дальневосточный капитал"
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