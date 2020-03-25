Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 05 Июня, 18:41 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 69.02 р.
1 EUR 77.32 р.
100 JPY 63.23 р.
10 CNY 96.91 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020

Регион сегодня
05.06 |
Японский журавль впервые обнаружен на территории охранной зоны Сохондинского заповедника
05.06 |
В Хабаровском крае снизили налоги для малого и среднего предпринимательства
05.06 |
Хабаровский край вошел в ТОП-10 российских регионов по динамике роста ИИС
05.06 |
Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы
05.06 |
Названы имена победителей XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2020
статьи раздела
Персона
25 Марта 2020, 09:00
Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 10:15
Двухпроцентный барьер Первые итоги дальневосточной ипотеки под 2% показали, что она требует серьезной коррекции - около половины заявителей получают отказы
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
05 Июня 2020, 14:06 | Регион сегодня |

Названы имена победителей XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2020

Накануне 5 июня, Всемирного дня окружающий среды — российского Дня эколога, жюри подвело итоги XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"

WWF России объявляет имена лидеров и новые даты проведения в Приморье Школы экологической журналистики «Живая тайга» для победителей и лауреатов конкурса — с 9 по 13 сентября 2020 года.

В активе XIV дальневосточного конкурса — девять «Женьшеней» победителей, шесть «Надежд «Живой тайги», 11 лауреатов, 10 обладателей специальных дипломов. Помимо этого, семь журналистов и операторов поощрены путевками на Школу экологической журналистики «Живая тайга».

«В биологической науке есть такое понятие – взрывной рост популяции. Именно так бы я определил то, что произошло в этом году с конкурсом «Живая тайга». Половина его участников — совершенно новые для нас лица, журналисты и операторы, которые в первый раз прислали свои заявки на конкурс. Конечно, мы каждый год прирастали новые силами, по 5-10 человек, но чтобы 27 новых участников — это впервые, и это очень интересно. Именно поэтому жюри пошло на необычный шаг — присудило 6 участникам специальный приз «Надежда «Живой тайги». Так много «Надежд» у нас не было никогда, и это действительно наши надежды. Потому что у Всемирного фонда дикой природы и наших партнеров по охране природы большие планы в бассейне Амура — о них мы предметно поговорим на Школе экологической журналистики «Живая тайга», которая является главной наградой для призеров конкурса. В сроках ее проведения тоже произошли изменения — чтобы не рисковать здоровьем победителей и лауреатов и захватить теплое море, мы отодвинули их с лета на первую декаду сентября, и надеемся, что ничто не помешает нам провести эту встречу. А что такое Школа, и какой толчок она дает журналистам — можно судить, как пример, по самому молодому обладателю одного из «Женьшеней» этого года, корреспонденту Чугуевской районной газеты «Наше время» Ольге Левашовой. Она впервые приехала к нам на берег в прошлом году, увлеклась, прониклась и сделала огромный творческий рывок вперед: благодаря ей в газете не только появилась рубрика «Живая тайга» — все жители теперь знают в лицо сотрудников районного охотнадзора, чем живет заказник «Березовый», как действовать и куда звонить в случае возникновения любых конфликтных ситуаций с хищниками. И таких примеров творчества, взаимодействия с органами охраны природы и действенности журналистского слова у нас десятки», — говорит директор Амурского филиала WWF России, член Оргкомитета конкурса Петр Осипов.

В 2020 году на конкурс поступило 42 заявки от 55 штатных и нештатных корреспондентов, операторов, режиссеров, авторских коллективов из 40 СМИ юга ДВ и Забайкалья и 2 интернет-порталов.

Одна из заявок, с материалами журналиста Марии Нетребенко, трагически погибшей в феврале 2020 года на Камчатке, была оформлена межрегиональным экологическим пресс-клубом «Последняя среда» и ИА «Камчатка».

«Безусловно, эта заявка — дань память человеку и журналисту Марии Нетребенко, нашему товарищу из братства «Живой тайги». Талантливому, неутомимому, упорному журналисту, всегда идущему впереди и успевшему, не смотря на молодой возраст, снять не один десяток замечательных фильмов, сюжетов и телепередач в Хабаровском крае, в Приморье и на Камчатке. В её коллекции – масса фестивальных призов. Есть и дипломы «Живой тайги»: за новаторский проект, когда она сделала на ГТРК «Владивосток» программу «Вести: тигр» и «Федеральный стандарт» за передачу о нацпарке «Бикин». И мы точно знаем, что у нее обязательно должен был быть в этом году «Женьшень» — она шла к нему, и для участия в конкурсе планировала закончить фильм «Люди и медведи». Не случилось. Промчалась, как комета над Землей…13 июня ей исполнилось бы 30 лет. Поэтому мы сами, вместе с коллегами Марии Нетребенко по ИА «Камчатка», собрали её видеосюжеты, сделанные в сроки, обозначенные конкурсом, для того, чтобы они участвовали в «Живой тайге» на равных с другими. Творчество бесконечно, и в нем она всегда рядом с нами», — говорит координатор конкурса «Живая тайга», пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ Елена Старостина.

Жюри рассмотрело 230 материалов: 183 печатных публикаций и сообщений информационных агентств, 47 телесюжетов, поступивших на конкурсе по темам: «Сохранение амурского тигра», «Лес для жизни», «Зеленый пояс Амура», «Земля заповедная», «Страна дикого лосося», «Личность в охране природы», «Всемирный год журавля».

Критериями оценки материалов являлись: актуальность, глубина раскрытия темы; достоверность фактов; новизна подачи, яркость и оригинальность изложения; гражданская позиция автора; действенность выступления; воспитательная и общественная ценность материала; регулярность обращения автора и СМИ к природоохранной тематике.

Победителями XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга»-2020 стали:

— Ольга Левашова (Корец), корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время», Приморский край

— Анна Шантыка, корреспондент ГТРК «Амур», Благовещенск

— Андрей Затирко, ИА «Чита.Ру», редактор, Чита

— Ирина Забродина, журналист телеканала «Губерния», Хабаровск

— Мария Нетребенко, редактор ИА «Камчатка. Её «Женьшень» будет передан родителям в Комсомольск-на-Амуре.

— Анна Дёрова (Кантамирова), специальный корреспондент ООО «Издательский дом «Амурская правда», Благовещенск

— Ольга Чеузова, корреспондент газеты «Читинское обозрение»

«Самыми зеленым СМИ», с вручением приза «Женьшень» признаны:

— филиал ВГТРК «ГТРК «Амур», — за творческую работу команды журналистов и операторов в составе: Мария Гумлевая, Наталья Гундарева, Леонид Косован Анна Шантыка, Алексей Щербаков, Роман Юдаков, Благовещенск.

— газета «Дальневосточные ведомости»: журналист Ирина Фасова, спецкор Виктор Булавинцев (ушел из жизни в апреле 2020 года), главный редактор Александр Сырцов, Владивосток.

«Итоги конкурса своеобразны, как и сам конкурс этого года. И дело не только в большом количестве неофитов, что само по себе безусловно радует. Может, причина именно в этом (много молодежи), может быть, в том, что почти три месяца мы все сидим по домам, может быть, в чем-то ещё. Но надо признать, что в этом году общий или средний — по качеству — уровень работ несколько снизился. Не случайно жюри распределило меньше «Женьшеней», чем в минувшие годы. Не случайно и то, что жюри — уже не в первый раз — приняло решение не присуждать Гран-при. Да, много крепких, профессиональных работ. Но по-настоящему прорывных нет. Возможно, это связано с нашим возросшим уровнем требовательности. Но по-другому, считаю, нельзя. Конкурс заходит на 15-й год, он живет, развивается — отсюда и рост требований, — комментирует председатель жюри конкурса «Живая тайга» Андрей Островский, зам. председателя Приморской краевой организации Союза журналистов России, гл. редактор «Новой газеты» во Владивостоке. — Вместе с тем, развитие конкурса точно так же требует и от оргкомитета, и от жюри новых взглядов и решений. По нынешнему положению принимать участие могут только зарегистрированные СМИ, а значит за бортом остаются авторы и ведущие телеграм-каналов, ютуберы, создатели популярных аккаунтов в инстаграмме. Оставлять их и дальше без рассмотрения было бы, думаю, не правильно. Какие установить критерии отбора — об стоит тщательно подумать всем заинтересованным сторонам. И ещё один момент. На конкурс было заявлено несколько материалов, на первый взгляд, производящих очень сильное впечатление. Однако при ближайшем рассмотрении в них было обнаружено критическое количество неточностей и передернутых фактов. Думаю, что на предстоящей традиционной Школе «Живой тайги» мы поговорим об этом – как и многом другом — более подробно».

Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» с 2006 года проводится для журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской области, Еврейской автономной области и корпунктов российских СМИ на Дальнем Востоке. Его учредителями являются WWF России и Союз экологических пресс-клубов Дальнего Востока, мероприятия конкурса организует Межрегиональный экологический пресс-клуб «Последняя среда».

За 14 лет проведения конкурса «Живая тайга» на суд жюри поступило 3485 публикаций, теле и радио сюжетов, фильмов и передач. За победные «Женьшени» боролись 943 участников. Порядка 650 победителей, лауреатов и экспертов уже были участниками Школы экологической журналистики «Живая тайга», а новому «призыву» это ещё предстоит.

Победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса приглашаются на Школу экологической журналистики «Живая тайга», которая состоится с 9 по 13 сентября 2020 года на базе «Заповедная» в Хасанском районе Приморского края. Здесь же 10 сентября пройдет церемония награждения дипломами и «Женьшенями» лучших экологических журналистов Дальнего Востока.

Работы победителей конкурса буду размещены на веб-портале Амурского экорегиона WWF «АмурИнфорЦентр» в разделе «Живая тайга».

Присоединяйтесь к сообществу природоохранных журналистов и экспертов охраны природы бассейна Амура. Ведь если XIV конкурс завершился, это означает, что новый, XV Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» начался! Надо просто писать и снимать репортажи «за природу», искать интересные темы и новых героев «Живой тайги».

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: Живая тайга  День эколога  конкурс 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
23 Марта 2020, 13:20
В чем сила Гила Петерсила Секреты результативной коммуникации от гуру нетворкинга
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:00
Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика