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05 Августа 2019, 11:24 | Регион сегодня

Госдума предупреждает: 15 миллионов россиян могут остаться без работы

Эксперты по-разному оценивают, какие работники станут невостребованными

Пятнадцать миллионов россиян занимают должности, которые в будущем могут оказаться невостребованными, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

По его мнению, низкоквалифицированная работа скоро уйдет в прошлое, сообщает РИА Новости.

"Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет невостребован", — заявил Шеин в беседе с URA.ru.

Депутат напомнил о мировой тенденции по сокращению обслуживающего персонала. Он объяснил, что это связано с наступлением четвертой промышленной революции, когда к работе будут относиться не как к необходимости, а как к творчеству.

Самыми востребованным окажутся профессии, требующие сопереживания и эмпатии, отметил парламентарий.

"Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний — например, образование или медицина", — заявил Шеин.

Предположения, связанные с уходом ряда профессий в прошлое, высказывали не только в Госдуме. Однако эксперты по-разному оценивают, какие работники станут невостребованными. Так, глава представительства Университета сингулярности в Москве Евгений Кузнецов заявлял, что в связи роботизацией в ближайшем будущем в России исчезнут профессии водителей и продавцов.

В свою очередь, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов считает, что скоро примерно 90 процентов работы людей станет автоматизированной. По его словам, исчезнет низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность, которая встречается в рабочих процессах у юристов, бухгалтеров и кадрового персонала.

По данным компании HeadHunter, на данный момент самыми востребованными являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе и ИТ-специалиста.

В Приморском крае продавцы, охранники и водители на сегодняшний день наиболее востребованы, и тенденции к обратному не наблюдается.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

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