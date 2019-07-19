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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 05 Августа, 14:26 |
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Госдума предупреждает: 15 миллионов россиян могут остаться без работы
Пятнадцать миллионов россиян занимают должности, которые в будущем могут оказаться невостребованными, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.
По его мнению, низкоквалифицированная работа скоро уйдет в прошлое, сообщает РИА Новости.
"Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что этот труд скоро будет невостребован", — заявил Шеин в беседе с URA.ru.
Депутат напомнил о мировой тенденции по сокращению обслуживающего персонала. Он объяснил, что это связано с наступлением четвертой промышленной революции, когда к работе будут относиться не как к необходимости, а как к творчеству.
Самыми востребованным окажутся профессии, требующие сопереживания и эмпатии, отметил парламентарий.
"Или где есть высокий уровень вариативности в применении знаний — например, образование или медицина", — заявил Шеин.
Предположения, связанные с уходом ряда профессий в прошлое, высказывали не только в Госдуме. Однако эксперты по-разному оценивают, какие работники станут невостребованными. Так, глава представительства Университета сингулярности в Москве Евгений Кузнецов заявлял, что в связи роботизацией в ближайшем будущем в России исчезнут профессии водителей и продавцов.
В свою очередь, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов считает, что скоро примерно 90 процентов работы людей станет автоматизированной. По его словам, исчезнет низкоквалифицированная интеллектуальная деятельность, которая встречается в рабочих процессах у юристов, бухгалтеров и кадрового персонала.
По данным компании HeadHunter, на данный момент самыми востребованными являются профессии токаря, слесаря, техника на заводе и ИТ-специалиста.
В Приморском крае продавцы, охранники и водители на сегодняшний день наиболее востребованы, и тенденции к обратному не наблюдается.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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