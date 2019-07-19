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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 05 Августа, 14:26 |
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Предложен "революционно новый механизм" против зарплатного рабства
Банк России нашёл средство от зарплатного рабства. Решением проблемы «зарплатного рабства», когда работодатель навязывает сотрудникам банк, через который они получают зарплату, предлагается сделать перечисление зарплат на карту банка по выбору работника через Систему быстрых платежей, пишет «Российская газета».
Такой вариант обсуждается в банковском сообществе, в том числе и Банком России. Инициатор — «Альфа-банк».
Комментируя эту инициативу, зампред правления кредитной организации Владимир Сенин пояснил, что предлагается «революционно новый механизм». Теперь человек, работающий в компании, сможет самостоятельно привязать платёжную карту системы «Мир» к своему номеру телефона, сообщает ИА REGNUM.
Это позволит сотруднику самому выбирать банк, куда на его счёт будет перечисляться зарплата, и не потребуется держать работодателя в курсе, в каком банке деньги. Инициаторы при этом ссылаются на положительный опыт такой схемы за рубежом, в частности — в Великобритании.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, об инициативе использования СБП для перевода зарплат стало известно ещё весной 2019 г. В ЦБ пояснили, что это даст людям возможность самим выбирать, куда перечислять зарплату.
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