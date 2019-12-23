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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 06 Февраля, 15:13 |
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Обновленный вариант маршрутной сети Владивостока представили в городской думе
С ней участников совещания ознакомили специалисты управления транспорта администрации города, которые являются разработчиками проекта.
Участниками совещания стали спикер городской думы Андрей Брик, заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских, председатель комитета городского хозяйства думы Наталья Войновская, начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов, представители автотранспортных предприятий, другие специалисты и общественники.
Представленный вариант маршрутной сети является доработанным проектом, работа над которым началась еще осенью 2019 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
«Это уже второй вариант сети, который мы представляем общественности, - подчеркнул Александр Иванов. - Первый, в ноябре, был основан на рекомендациях, которые мы получили после исследования пассажиропотока. Затем изменения в уже существующий проект вносили после изучения пожеланий пассажиров. В итоге получилась сеть из 86 маршрутов. Большая часть маршрутов останется прежней, так как основа автобусной сети складывалась исторически, они удобны для горожан: 33 основных маршрута не изменятся, на 12-ти маршрутах планируется изменить схему движения, на 38-ми будет заменена вместимость автобусов для удобства пассажиров, восемь маршрутов планируется объединить и только один маршрут будет закрыт».
По словам Александра Иванова, новую сеть планируется ввести в июле – после того как пройдет конкурс среди перевозчиков и они начнут работать на новых условиях.
«Важно заранее, еще на стадии введения новой автобусной сети, подробно проинформировать об изменениях и пассажиров, и перевозчиков, – уверена Наталья Войновская. – Знаю, что и у тех, и у других вопросов еще немало. Безусловно, администрация города хорошо поработала над проектом, в нем максимально учтены просьбы горожан. Прозвучавшие сегодня замечания и предложения также внесли в протокол и будут изучены».
Участники встречи договорились, что окончательный вариант оптимизированной маршрутной сети Владивостока специалисты управления транспорта представят депутатам думы в конце февраля – начале марта.
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