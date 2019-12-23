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06 Февраля 2020, 09:45 | Регион сегодня |

Приморских литераторов приглашают подать заявки на ежегодную премию имени Арсеньева

Стартовал прием заявок на соискание ежегодной общероссийской литературной премии "Дальний Восток" имени Арсеньева

Принять участие в конкурсе могут российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу на русском языке.

Как отмечают в оргкомитете, цель премии – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке, поиск новых тем и героев, создание современного образа округа в общем культурном пространстве России и мира. В этом году свои работы литераторы могут прислать в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Подать заявку можно по 30 июня включительно на официальном сайте премии. Победителей назовут в декабре 2020 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». Лауреаты получат дипломы и полмиллиона рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.

По мнению заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, вклад писателей и деятелей культуры в то, как люди ощущают себя и как живут в России и на Дальнем Востоке, очень важен.

«Книги влияют на нашу жизнь. Каждый человек, когда рассказывает о себе, о своем детстве, обязательно скажет, что воспитывался на определенных книгах. Благодаря им человек развивается, получает новые сведения о мире и обществе, природе и науке. Это не только знание фактов, это еще и передача жизненного опыта, связь между поколениями. Книги могут побудить человека изменить свою жизнь, поехать туда, где ты еще не был. Они делают то, что кажется далеким гораздо ближе. Вклад писателей в то, что узнают люди про Дальний Восток, и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень важным», – отметил вице-премьер.

Напомним, в 2019 году на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов России и одного зарубежного государства, 30 из них были отобраны в лонг-лист, из девяти – составлен шорт-лист. Дальневосточный материал получил воплощение в самых разных жанрах: исторический и научно-фантастический роман, женская сентиментальная и мужская остросюжетная проза, социальная драма, приключения, сказки.

В число лауреатов вошел и известный приморский писатель Василий Авченко. Он был удостоен специальной номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока» от Губернатора края Олега Кожемяко.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: культура  Министерство культуры и архивного дела Приморского края 


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