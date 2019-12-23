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В Приморье на Восточном Синем хребте насчитали 11 амурских тигров
WWF России вместе с охотнадзором Приморья принял участие в мониторинге амурского тигра на дополнительной площадке — Спасской.
Закончился первый этап государственного мониторинга амурского тигра на территории Приморского края, который проводят специалисты краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Согласно государственной методике оценки численности амурского тигра в периоды между фронтальными учетами хищников на территории юга Дальнего Востока России проводится ежегодный мониторинг тигра на модельных площадках. Уже 24 года в такую работу включены площадки в юго-западной части Приморья, Уссурийская площадка, захватывающая Уссурийский заповедник с прилегающими территориями, Лазовская, Ольгинская, Дальнереченская, Чугуевская и Тернейская. С недавних пор эта система мониторинга дополнилась еще одной, Спасской площадкой, расположенной на Восточном Синем хребте в пределах Анучинского и Спасского районов Приморского края.
«Дополнительная площадка Спасская стала необходима ввиду появления на этой территории достаточно большой группировки амурских тигров, которых, конечно же, очень важно отслеживать. Мы должны иметь полную информацию о состоянии мест их обитания, ситуации с рубками, пожарами и другими проблемами, привнесенными хозяйственным освоением этой территории», — комментирует Дмитрий Панкратов, первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Правительства Приморского края.
Работу по мониторингу состояния группировки тигров на Спасской площадке организовал специалист-эксперт министерства Борис Викторовский совместно с охотпользователями охотничьих хозяйств «Фауна», «Синегорье», «Яковлевский РЗОП». В течении четырех дней специалисты обследовали здесь 15 маршрутов общей протяженностью более 200 километров.
«Вот уже третий сезон мы делаем мониторинг на Спасской площадке. Сначала было 7-8, в прошлом году – 10, и в этом году, на первом этапе, —11 тигров. Но, думаю, что мы еще не нашли как минимум двух самок с тигрятами. И обнаружим их следы пребывания, возможно, на втором этапе мониторинга в конце февраля», — сказал специалист-эксперт краевого министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Борис Викторовский.
Территория Восточного Синего хребта Сихотэ-Алиня еще в начале XX века считалась изолированным участком обитания амурских тигров, отделенным от центральной группировки урбанизированной полосой сельскохозяйственных угодий и оживленной автострадой Уссурийск – Арсеньев. По сути, это был один из намечающихся фрагментов некогда цельного ареала амурского тигра. Стратегия сохранения амурского тигра в России, утвержденная в 1996 и обновленная в 2010 году, предусматривает « … контроль целостности ареала, особое внимание к тем частям, где начинаются разрывы и обособление отдельных очагов».
Выполняя резолюции государственной Стратегии, WWF России еще восемь лет назад начал серьезную работу по возвращению тигра на Восточный Синий хребет. С этой целью совместно с государственными органами, общественными организациями и охотпользователями были разработаны планы по охране и увеличению численности копытных животных на данной территории, которые были успешно воплощены.
«Если еще восемь лет назад численность тигра на этом участке равнялась практически нулю, за исключением редких одиночных заходов зверя из центрального Сихотэ-Алиня, то сейчас ситуация кардинально поменялась. Одиннадцать особей в этом сезоне – очень хороший результат для такой изолированной территории. Тигры здесь полноценно живут, отмечаются самки с тигрятами, а это главный показатель устойчивости группировки хищников. Но самое главное для меня то, что копытных теперь хватает и для охотников, и для тигров. То есть, найдено понимание, что компромисс между ведением охотничьего хозяйства и сохранением редкого хищника планеты возможен», — комментирует Павел Фоменко, главный координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ.
Безусловно, чтобы достичь такого результата, надо было убедить и заинтересовать охотпользователей в мирном сосуществовании с тигром. Доказать, что при соблюдении всех рекомендаций копытных животных будет хватать и редким кошкам, и людям. Первый этап мониторинга амурского тигра на площадках Приморского края закончен, но впереди второй, во время которого специалисты уточнят полученные данные и отследят по тигриным следам и с помощью фотоловушек результаты труда многих и многих людей, небезразличных к судьбе природы нашей планеты.
По данным Центра «Амурский тигр», численность популяции тигра в России стабильна и последние 5 лет имеет тенденцию к росту и сейчас оценивается в 580-600 особей.
Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
Автор фото - Павел Фоменко, WWF России.
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