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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 07 Мая, 07:21 |
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В Хабаровске начато промышленное производство медицинских масок
Производство медицинских масок наладил известный хабаровский предприниматель Али Мамедов. Он закупил две линии оборудования и обучил персонал. Вопрос поставок ткани для масок также решен.
Маски шьют из нетканого трехслойного материала и антибактериального фильтра. Все оборудование, материалы и выпускаемые изделия прошли необходимую сертификацию.
Мощность одной линии при круглосуточной работе без выходных составляет до 3,5 млн. масок в месяц. Две линии при максимальной загрузке смогут выдавать до 7 млн изделий. Маски начали поступать в аптечные сети Хабаровского края.
«С 5 мая мы начинаем собственный выпуск масок. С этой даты никаких проблем и никаких вопросов по их недостатку вообще не должно звучать. Будем производить в огромном количестве. Я думаю, хватит на весь Хабаровский край и близлежащие территории», - заявил губернатор региона Сергей ФУРГАЛ.
Также, по его словам, в Хабаровском крае заработала первая линия по производству дезинфицирующего раствора на основе перекиси водорода, запускается вторая линия на основе спирта, начинают выпускаться гели.
По данным краевого минздрава, на утро 5 мая в Хабаровском крае нарастающим итогом зарегистрировано 668 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (+39 за сутки). 182 человека выздоровели, 7 пациентов умерли вследствие тяжелой формы пневмонии и сопутствующих заболеваний. На лечении сейчас находятся 479 пациентов.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал"
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