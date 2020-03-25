|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 07 Мая, 07:21 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 03, 2020
06.05 |В Хабаровском крае людей в белых халатах "косит" коронавирус
06.05 |Трагедия в кампусе ДВФУ: девушка выпала из окна общежития
06.05 |Студенты из Комсомольска-на-Амуре победили во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
06.05 |В Хабаровске начато промышленное производство медицинских масок
04.05 |"Шаг" роста эпидемии COVID-19 в Хабаровском крае составляет в среднем за сутки 30 человек
25 Марта 2020, 09:00Борис Ступницкий, глава Союза "Торгово-промышленная палата Приморья": Мы – другие Руководитель Союза "Торгово-промышленная палата Приморья" – о том, чего не хватает ТОРам, почему семья не является тылом, и о том, когда начинается завтра, в эксклюзивном интервью журналу "Дальневосточный капитал"
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
06 Мая 2020, 14:58 | Регион сегодня |
Трагедия в кампусе ДВФУ: девушка выпала из окна общежития
Во вторник, 5 мая, в одном из жилых корпусов кампуса ДВФУ на острове Русском из окна выпала девушка
По предварительным данным, студентка упала с четвёртого этажа 11-го корпуса общежития.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, медики а также группа быстрого реагирования ДВФУ. Обстоятельства случившегося уточняются.
Информация об инциденте с пугающей фотографией мгновенно распространилась по студенческим группам в социальных сетях и беседам общежитий.
Напомним, что 9 декабря 2019 года в кампусе ДВФУ также произошел несчастный случай, в результате которого погиб молодой человек, выпавший из окна общежития 6.1.
Полина КАШПУР.
Журнал "Дальневосточный капитал"
Loading...
Новости раздела
- Трагедия в кампусе ДВФУ: девушка выпала из окна общежития
- В Хабаровске начато промышленное производство медицинских масок
- Во Владивостоке перекрыт въезд на остров Русский, на Патрокле находится пост
- "Кого защищает полиция?": нападавшие в центре Владивостока пятый год остаются безнаказанными
- Хочешь сохранить липу — нанеси свою пасеку на карту Приморья
- Маски без шоу: В праздники усилят патрулирование мест массового скопления людей в Приморье
- В Приморье заказники усилили вездеходной техникой
- Бизнес Приморья приносит соболезнования семье Виктора Марченко
- В Приморье и в бассейне Амура начался учет одного из самых редких видов пртиц
- В Приморье названа дата снижения пика заболевания COVID-19
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
18 Февраля 2020, 09:00Научные фантазии магаданских биологов В Институте биологических проблем Севера (ИБПС) в Магадане группа ученых-энтузиастов выступила с идеей создать Национальный парк в малоизученных районах южных отрогов хребта Черского, где расположены озера Дарпир, Малык, Момонтай, река Омулевка