Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 06 Июля, 15:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 70.5 р.
1 EUR 79.22 р.
100 JPY 65.6 р.
10 CNY 99.75 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 04, 2020

Регион сегодня
06.07 |
"Посмотри на Владивосток": Живем и растем вместе с городом
06.07 |
По просьбе жителей во Владивостоке откроются сельскохозяйственные ярмарки
06.07 |
Леопарды встречают гостей и жителей Приморья в аэропорту Владивостока
04.07 |
В ДФО дольщики за месяц открыли 325 счетов эскроу
04.07 |
Республика Корея готовится к международной выставке
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:45
Порты: экологическая повестка дня Стивидорные компании региона должны поэтапно перейти на технологии закрытой перевалки угля
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:45
Рынок труда: преодолевая кризис Приморский край впервые за многие годы столкнулся с ростом количества безработных
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:15
Рыба: переработка в приоритете В рыбной отрасли государство в последние годы инициировало крупные инвестиционные проекты, направленные на обновление устаревших производственных активов и флота, а также переход на глубокую переработку российского рыбного сырья.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:00
Поддержка строителей поднимет экономику Строительному комплексу Приморья, испытывающему серьезные трудности, распоряжением губернатора Олега КОЖЕМЯКО на период коронавирусного карантина было разрешено работать. И это распоряжение дало многим строительным компаниям края возможность избежать банкротств и увольнений.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Июля 2020, 13:59 | Регион сегодня |

"Посмотри на Владивосток": Живем и растем вместе с городом

2 июля, в 160-й день рождения столицы Приморья, город и его жители получили традиционный и всегда с нетерпением ожидаемый подарок от авторов проекта "Посмотри на Владивосток"

В Музее современного искусства «Артэтаж» состоялось открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток*2019». Здесь же всем авторам 160 фотографий  вручали альбомы и подарки, объявляли имена победителей в номинациях и поздравляли собравшихся жителей столицы Приморья с Днем рождения любимого города.

 

 
Марина Баринова, куратор проекта "Посмотри на Владивосток", и  Александр Городний, основатель галереи и Музея современного искусства «Артэтаж», поздравили участников фотоконкурса с Днем Владивостока.
 

Выставка и фотоальбом «Посмотри на Владивосток * 2019» – это 160 фотографий, сделанных 110 авторами во Владивостоке в 2019 году и открывающих различные грани и ракурсы родного города.  Всего на конкурс было заявлено 1737 фотографий от 402 авторов. Жюри выбрало 159 снимков, 160-й был выбран открытым голосованием на сайте проекта.

 


 
 
 
В этом году в подарок участникам проекта вручены разноцветные "фотоаппараты" (подставки для карандашей), отпечатанные на 3D принтере Михаилом Павиным
 

 

Девять корабликов – традиционных призов проекта «Посмотри на Владивосток», изготовленных известным приморским скульптором Олегом Батухтиным, получили девять авторов:

Надежда Бережная (фото «Туман Туманыч» набрало наибольшее количество голосов открытого голосования и отмечено Призом зрительских симпатий);

Виталий Головатюк (фото «Подводная лодка выходит из Владивостока», номинация «Острова и побережья»); 

Антон Блохин (фото «На базе!», номинация «Районы и кварталы»);

Анастасия Кайгородова (фото «Варяг – Маяк: владивостокский маршрут», номинация «Повседневность»);

Ильдар Батршин (фото «Владивосток и Санты», номинация «События»);

Андрей Михайлов (фото «Слои времени», номинация «Старое и Новое»);

Ирина Павленко (фото «Репетиция спектакля «Планета Д», Приморский Театр молодёжи», номинация «Музеи, Галереи, Театры»);

Виктор Гохович (фото «Состав студента», номинация «Студенчество»);

Александр Рыжук признан жюри конкурса автором лучшей фотографии 2019 года (фото «Радость»).

Специальный приз имени Карла Шульца, первого фотолетописца Владивостока, учрежденный Музеем имени Арсеньева, был вручен Жанне Беляевой (фото «На перемене»).

За несколько часов праздничной церемонии для всех причастных к проекту на двух площадках - в «Артэтаже» и в клубе «Контрабанда» - прозвучали десятки признаний в любви Владивостоку и людям, которые в нем живут, творят и создают имя городу.  

Александр ВОВНЕНКО, директор Пушкинского театра Дальневосточного федерального университета, член жюри фотоконкурса:

- Владивосток – место, где почти все знакомы, где нет безразличия. Свои привычки и пристрастия мы сформировали здесь. Мы с радостью возвращаемся сюда. Мы знаем достоинства и недостатки нашего города (читай – семьи), он не стесняется ни того, ни другого, а мы почти привыкли и не пытаемся исправить их. Всмотритесь в лица членов нашей семьи. Пусть каждая фотография станет поводом для радости, вдохновения, действия, в котором многочисленные объяснения любви к Владивостоку обретут реальное воплощение и смысл.

Эдуард ПОРТНОВ, предприниматель, сопредседатель, член Совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

- С 2013 года выходят книги проекта «Посмотри на Владивосток», преимущество которого состоит в том, что он позволяет выразиться очень большому количеству людей. Представить свой взгляд на город. Этот проект - утверждение, что город – это не место для кого-то одного, а для нас всех. И мы, участники этого проекта, вовлекаемся в него с удовольствием, тем более есть результаты - уникальные фотографии. Я смотрю на некоторые из них и думаю: "Где же люди смогли эти места найти, у нас ли это?" А особенно меня трогают работы на контрасте старой и новой части Владивостока. Бывает, контраст красивый, положительный, а бывает - заставляющий думать, как-то мы не так управляем нашим хозяйством. Для меня особенно интересен этот контраст в форме именно черно-белой фотографии. Увидеть, что было раньше и стало сейчас. Очень надеюсь, что одна из книг будет посвящена этой тематике. Я «толкаю» этот вопрос в проекте, чтобы он случился.

Нина АЛОВЕРТ, фотограф, театральный критик, журналист, член жюри конкурса (поздравление пришло из США):

- Сегодня замечательный день – день рожденья города Владивосток! Это и мой личный праздник тоже. Я видела красивейшие города мира, в одном из них жила. Но Владивосток – особое место на земле, и я люблю его особой любовью. Весь он, расположенный на сопках, устремлен вверх, а внизу – океан, уходящий в бесконечность. Словом, другая планета! Во Владивостоке я встретила друзей, и они вместе с красивыми улицами и мировым океаном так и существуют в мой памяти, как чудо, подаренное мне судьбой. Поздравляю организаторов и всех участников проекта «Посмотри на Владивосток» с новой фотовыставкой и благодарю за возможность вновь увидеть город, пусть пока на расстоянии.   

Ирина ПАВЛЕНКО, фотограф, один из победителей конкурса "Посмотри на Владивосток*2019":

- Я в этом проекте вижу объединяющее начало. Он очень много людей перезнакомил. Люди через него узнают и познают город. Кроме того, в проекте много номинаций. Одни сохраняются из года в год, другие меняются, предоставляя возможность посмотреть на разные стороны жизни города, его новые уголочки. Очень хочется, чтобы мы заглядывали не только в центр и на главную набережную, но и в удаленные районы, кварталы, в пригород, чтобы по-новому увидеть настоящую жизнь Владивостока и его жителей.

Павел ШУГУРОВ, руководитель мастерской городского искусства «33+1», кандидат искусствоведения, член жюри фотоконкурса:

- Я родился во Владивостоке, это - Город Мечты для меня. Мне нравится его размер - небольшой - не потеряешься, и немаленький - не заскучаешь. Мне нравится характер владивостокцев. Мы привыкли лезть в сопку, на вершине которой нас всегда ждёт приз - прекрасный вид на море. Это определяет нас как целеустремлённых индивидуалистов и эстетов, готовых идти до конца, до своего приза. Какие мы, владивостокцы? Какой наш культурный код? Процесс ответов на эти вопросы помогает жить насыщенно, полно, как мы во Владивостоке и привыкли.

Сергей МАТЛИН, председатель владивостокского отделения "Партии РОСТА", событийный куратор проекта "Посмотри на Владивосток":

- День рождения любимого города нужно встречать с прекрасными и достойными людьми. Эта привычка вырабатывалась годами и поэтому её не могут победить никакие трудности. Спасибо проекту "Посмотри на Владивосток"! 160-й день рождения города стал не очень обычным, но очень хорошим. Словом, как поет Илья Лагутенко, "... и этот город останется также загадочно любим..."

Дмитрий КОЖЕВНИКОВ,  редактор журнала "Дальневосточный капитал", член жюри фотоконкурса:

 


 

- Журнал «Дальневосточный капитал» уже не первый год является информационным партнером проекта «Посмотри на Владивосток». И мы рады нашему партнерству! Для меня Владивосток — это живой город. И я даже не знаю, что сам вкладываю в слово «живой». Живой — и все. Живой океан, сопки, ветра. Каждый кусочек, каждый район, да каждый дом здесь обладает своим характером. Всегда радуюсь, когда уезжаю в другой город, регион или страну. И всегда безумно радуюсь, когда еду по трассе из любимых мною Находки, Уссурийска или, тем более, аэропорта. На мой взгляд, это еще один из красивейших городов не только России, но и мира. Помню, задал себе вопрос, что его объединяет в моем представлении с Москвой, Петербургом, Парижем, что-то неуловимое. И тогда сам себе ответил — дух столичности. Это, конечно, не касается окраин города, которые превратились сегодня, не буду говорить во что. В фотографии ценю чувство момента, эстетику, возможность что-то передать, запечатленное, возможно, на века. Вроде, Нуриев говорил: когда танец есть — танцор исчезает. Вот и в фотографии, если она настоящая, то это, скорее, момент притянул фотографа его запечатлеть.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, предприниматель, основатель и один из учредителей Группы компаний DNS, партнер проекта «Посмотри на Владивосток»:

- Все смотрят на Владивосток и традиционно говорят:  «Какой у города потенциал!» Десять лет назад был этот потенциал, двадцать лет назад был этот потенциал… Мне хочется верить, что будет какой-то день рождения города, когда я скажу, что большую часть потенциала мы уже реализовали. Конечно, что-то мы для этого делаем, но потенциал Владивостока гораздо больше. Надо работать!

Увидеть фотовыставку «Посмотри на Владивосток» можно в выставочном зале Музея современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) до 2 августа с 10:00 до 18:00 в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Вход свободный.

Досье «Дальневосточного капитала»:  Проект «Посмотри на Владивосток» (LookAtVladivostok.ART) – это восемь лет ежегодной фотоистории Владивостока: восемь фотоконкурсов, составов жюри, фотоальбомов, церемоний. Первый альбом и первая фотовыставка в 2013 году представили 154 фотографии, ровно столько лет тогда исполнилось Владивостоку.  Ежегодно в альбом прибавляется по одной фотографии – проект растёт вместе с Владивостоком. За восемь лет издано 11 тысяч фотоальбомов: оранжевый (2012), жёлтый (2013), зелёный (2014), голубой (2015), синий (2016), фиолетовый (2017), красный (2018), чёрный (2019). Альбомы и фотовыставки приурочены к Дню Рождения Владивостока. Фотопроект «Посмотри на Владивосток» славится своим жюри, в состав которого входят самые яркие представители искусства и культуры (Владивосток, Хабаровск, Москва, Санкт-Петербург, Беларусь, Латвия, Грузия, Эстония, Соединённые штаты Америки, Египет, Великобритания, Германия). Ежегодно все фотографии, избранные жюри и представленные в альбомах и на выставках, передаются в фонды Государственного Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева и Приморской государственной картинной галереи.

 

Журнал «Дальневосточный капитал» - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток».

Автор фото - Марина Божко

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

 

 

Теги: Посмотри на Владивосток  Владивосток  Фотоконкурс 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 08:40
Летний отдых в режиме брони Как выживает туристический бизнес – журналу "Дальневосточный капитал" рассказали эксперты
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика