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"Посмотри на Владивосток": Живем и растем вместе с городом
В Музее современного искусства «Артэтаж» состоялось открытие фотовыставки «Посмотри на Владивосток*2019». Здесь же всем авторам 160 фотографий вручали альбомы и подарки, объявляли имена победителей в номинациях и поздравляли собравшихся жителей столицы Приморья с Днем рождения любимого города.
Выставка и фотоальбом «Посмотри на Владивосток * 2019» – это 160 фотографий, сделанных 110 авторами во Владивостоке в 2019 году и открывающих различные грани и ракурсы родного города. Всего на конкурс было заявлено 1737 фотографий от 402 авторов. Жюри выбрало 159 снимков, 160-й был выбран открытым голосованием на сайте проекта.
Девять корабликов – традиционных призов проекта «Посмотри на Владивосток», изготовленных известным приморским скульптором Олегом Батухтиным, получили девять авторов:
Надежда Бережная (фото «Туман Туманыч» набрало наибольшее количество голосов открытого голосования и отмечено Призом зрительских симпатий);
Виталий Головатюк (фото «Подводная лодка выходит из Владивостока», номинация «Острова и побережья»);
Антон Блохин (фото «На базе!», номинация «Районы и кварталы»);
Анастасия Кайгородова (фото «Варяг – Маяк: владивостокский маршрут», номинация «Повседневность»);
Ильдар Батршин (фото «Владивосток и Санты», номинация «События»);
Андрей Михайлов (фото «Слои времени», номинация «Старое и Новое»);
Ирина Павленко (фото «Репетиция спектакля «Планета Д», Приморский Театр молодёжи», номинация «Музеи, Галереи, Театры»);
Виктор Гохович (фото «Состав студента», номинация «Студенчество»);
Александр Рыжук признан жюри конкурса автором лучшей фотографии 2019 года (фото «Радость»).
Специальный приз имени Карла Шульца, первого фотолетописца Владивостока, учрежденный Музеем имени Арсеньева, был вручен Жанне Беляевой (фото «На перемене»).
За несколько часов праздничной церемонии для всех причастных к проекту на двух площадках - в «Артэтаже» и в клубе «Контрабанда» - прозвучали десятки признаний в любви Владивостоку и людям, которые в нем живут, творят и создают имя городу.
Александр ВОВНЕНКО, директор Пушкинского театра Дальневосточного федерального университета, член жюри фотоконкурса:
- Владивосток – место, где почти все знакомы, где нет безразличия. Свои привычки и пристрастия мы сформировали здесь. Мы с радостью возвращаемся сюда. Мы знаем достоинства и недостатки нашего города (читай – семьи), он не стесняется ни того, ни другого, а мы почти привыкли и не пытаемся исправить их. Всмотритесь в лица членов нашей семьи. Пусть каждая фотография станет поводом для радости, вдохновения, действия, в котором многочисленные объяснения любви к Владивостоку обретут реальное воплощение и смысл.
Эдуард ПОРТНОВ, предприниматель, сопредседатель, член Совета Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
- С 2013 года выходят книги проекта «Посмотри на Владивосток», преимущество которого состоит в том, что он позволяет выразиться очень большому количеству людей. Представить свой взгляд на город. Этот проект - утверждение, что город – это не место для кого-то одного, а для нас всех. И мы, участники этого проекта, вовлекаемся в него с удовольствием, тем более есть результаты - уникальные фотографии. Я смотрю на некоторые из них и думаю: "Где же люди смогли эти места найти, у нас ли это?" А особенно меня трогают работы на контрасте старой и новой части Владивостока. Бывает, контраст красивый, положительный, а бывает - заставляющий думать, как-то мы не так управляем нашим хозяйством. Для меня особенно интересен этот контраст в форме именно черно-белой фотографии. Увидеть, что было раньше и стало сейчас. Очень надеюсь, что одна из книг будет посвящена этой тематике. Я «толкаю» этот вопрос в проекте, чтобы он случился.
Нина АЛОВЕРТ, фотограф, театральный критик, журналист, член жюри конкурса (поздравление пришло из США):
- Сегодня замечательный день – день рожденья города Владивосток! Это и мой личный праздник тоже. Я видела красивейшие города мира, в одном из них жила. Но Владивосток – особое место на земле, и я люблю его особой любовью. Весь он, расположенный на сопках, устремлен вверх, а внизу – океан, уходящий в бесконечность. Словом, другая планета! Во Владивостоке я встретила друзей, и они вместе с красивыми улицами и мировым океаном так и существуют в мой памяти, как чудо, подаренное мне судьбой. Поздравляю организаторов и всех участников проекта «Посмотри на Владивосток» с новой фотовыставкой и благодарю за возможность вновь увидеть город, пусть пока на расстоянии.
Ирина ПАВЛЕНКО, фотограф, один из победителей конкурса "Посмотри на Владивосток*2019":
- Я в этом проекте вижу объединяющее начало. Он очень много людей перезнакомил. Люди через него узнают и познают город. Кроме того, в проекте много номинаций. Одни сохраняются из года в год, другие меняются, предоставляя возможность посмотреть на разные стороны жизни города, его новые уголочки. Очень хочется, чтобы мы заглядывали не только в центр и на главную набережную, но и в удаленные районы, кварталы, в пригород, чтобы по-новому увидеть настоящую жизнь Владивостока и его жителей.
Павел ШУГУРОВ, руководитель мастерской городского искусства «33+1», кандидат искусствоведения, член жюри фотоконкурса:
- Я родился во Владивостоке, это - Город Мечты для меня. Мне нравится его размер - небольшой - не потеряешься, и немаленький - не заскучаешь. Мне нравится характер владивостокцев. Мы привыкли лезть в сопку, на вершине которой нас всегда ждёт приз - прекрасный вид на море. Это определяет нас как целеустремлённых индивидуалистов и эстетов, готовых идти до конца, до своего приза. Какие мы, владивостокцы? Какой наш культурный код? Процесс ответов на эти вопросы помогает жить насыщенно, полно, как мы во Владивостоке и привыкли.
Сергей МАТЛИН, председатель владивостокского отделения "Партии РОСТА", событийный куратор проекта "Посмотри на Владивосток":
- День рождения любимого города нужно встречать с прекрасными и достойными людьми. Эта привычка вырабатывалась годами и поэтому её не могут победить никакие трудности. Спасибо проекту "Посмотри на Владивосток"! 160-й день рождения города стал не очень обычным, но очень хорошим. Словом, как поет Илья Лагутенко, "... и этот город останется также загадочно любим..."
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ, редактор журнала "Дальневосточный капитал", член жюри фотоконкурса:
- Журнал «Дальневосточный капитал» уже не первый год является информационным партнером проекта «Посмотри на Владивосток». И мы рады нашему партнерству! Для меня Владивосток — это живой город. И я даже не знаю, что сам вкладываю в слово «живой». Живой — и все. Живой океан, сопки, ветра. Каждый кусочек, каждый район, да каждый дом здесь обладает своим характером. Всегда радуюсь, когда уезжаю в другой город, регион или страну. И всегда безумно радуюсь, когда еду по трассе из любимых мною Находки, Уссурийска или, тем более, аэропорта. На мой взгляд, это еще один из красивейших городов не только России, но и мира. Помню, задал себе вопрос, что его объединяет в моем представлении с Москвой, Петербургом, Парижем, что-то неуловимое. И тогда сам себе ответил — дух столичности. Это, конечно, не касается окраин города, которые превратились сегодня, не буду говорить во что. В фотографии ценю чувство момента, эстетику, возможность что-то передать, запечатленное, возможно, на века. Вроде, Нуриев говорил: когда танец есть — танцор исчезает. Вот и в фотографии, если она настоящая, то это, скорее, момент притянул фотографа его запечатлеть.
Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, предприниматель, основатель и один из учредителей Группы компаний DNS, партнер проекта «Посмотри на Владивосток»:
- Все смотрят на Владивосток и традиционно говорят: «Какой у города потенциал!» Десять лет назад был этот потенциал, двадцать лет назад был этот потенциал… Мне хочется верить, что будет какой-то день рождения города, когда я скажу, что большую часть потенциала мы уже реализовали. Конечно, что-то мы для этого делаем, но потенциал Владивостока гораздо больше. Надо работать!
Увидеть фотовыставку «Посмотри на Владивосток» можно в выставочном зале Музея современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) до 2 августа с 10:00 до 18:00 в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье. Вход свободный.
Досье «Дальневосточного капитала»: Проект «Посмотри на Владивосток» (LookAtVladivostok.ART) – это восемь лет ежегодной фотоистории Владивостока: восемь фотоконкурсов, составов жюри, фотоальбомов, церемоний. Первый альбом и первая фотовыставка в 2013 году представили 154 фотографии, ровно столько лет тогда исполнилось Владивостоку. Ежегодно в альбом прибавляется по одной фотографии – проект растёт вместе с Владивостоком. За восемь лет издано 11 тысяч фотоальбомов: оранжевый (2012), жёлтый (2013), зелёный (2014), голубой (2015), синий (2016), фиолетовый (2017), красный (2018), чёрный (2019). Альбомы и фотовыставки приурочены к Дню Рождения Владивостока. Фотопроект «Посмотри на Владивосток» славится своим жюри, в состав которого входят самые яркие представители искусства и культуры (Владивосток, Хабаровск, Москва, Санкт-Петербург, Беларусь, Латвия, Грузия, Эстония, Соединённые штаты Америки, Египет, Великобритания, Германия). Ежегодно все фотографии, избранные жюри и представленные в альбомах и на выставках, передаются в фонды Государственного Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева и Приморской государственной картинной галереи.
Журнал «Дальневосточный капитал» - информационный партнер проекта «Посмотри на Владивосток».
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал"
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