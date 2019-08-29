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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Сентября, 12:52 |
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На полях ВЭФ-2019 во Владивостоке подписаны соглашения с общим объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей
На полях V Восточного экономического форума в присутствии заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова прошло подписание 14 соглашений с общим объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей.
«Если будут строиться новые предприятия, то будут увеличиваться налоги, будут строиться дороги, больницы, детские сады. Это и есть то, что мы называем развитием Дальнего Востока. Это основное, что мы хотели бы видеть на Восточном экономическом форуме. При этом совершенно понятно, что все эти соглашения формируются не на Форуме, а готовятся в процессе длительной ежедневной работы. Форум – это площадка, где бизнес имеет возможность услышать от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, что государство приветствует и поддерживает инвестиции на Дальний Восток, услышать позиции лидеров других стран. Всем приятно подписать соглашение именно на площадке Форума, но работа для этого идет каждый день», - отметил Юрий Трутнев.
Подписаны 4 соглашения о намерениях в реализации проектов в области перспективных информационных технологий на базе Дальневосточного федерального университета. Подписантами стали: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Дальневосточный федеральный университет, АО «Вертолеты России», ПАО «МТС», АО «РЖД», ООО «Элемент». «Поддержка научных разработок, изобретателей и ученых — это государственная задача. На Дальнем Востоке центром научных компетенций уже стал ДВФУ. И мы хотим, чтобы вуз был передовым не только в России, но и стал одним из ведущих научных мировых центров», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
Новое предприятие появится в ТОР «Нефтехимический» в Приморском крае. Соглашение об этом подписали Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) и АО «Находкинский завод минеральных удобрений». Объем соглашения составит 200,7 млрд рублей. В рамках реализации инвестиционного проекта будет построено производство метанола мощностью 1,8 млн тонн в год и производство аммиака мощностью 1,8 млн тонн в год. Реализация данного масштабного инвестиционного проекта значительно повысит экспортный потенциал Приморского края, создаст высокопрофессиональные рабочие места и увеличит налоговую базу.
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и АО «Русская медная компания» заключили договор займа в рамках реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Малмыж в Хабаровском крае. Объем инвестиций в проект составит 142,5 млрд рублей. Инвестиции Фонда составят 7 млрд рублей. «Инвестиции Фонда развития Дальнего Востока являются необходимым финансовым рычагом для начала реализации на Дальнем Востоке одного из крупнейших проектов в цветной металлургии России. Средства будут направлены на проектирование, закупку оборудования и строительные работы. Поддержка Фонда, одного из ключевых государственных институтов развития макрорегиона, повышает привлекательность нашего проекта с точки зрения долгового финансирования со стороны крупнейших коммерческих банков», - отметил президент РМК Всеволод Левин.
ФРДВ, АО «Полиметалл», АО «Полиметалл-УК» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проектов группы «Полиметалл» Дальнем Востоке.
АО «Технолизинг», получившее в июле текущего года статус резидента ТОР «Свободный», японская компания Marubeni (Марубени Корпорэйшн), АНО АПИ, КРДВ подписали соглашение о сотрудничестве по поставке метанола объемом 1 млн тонн в год из г. Сковородино Амурской области.
АНО АПИ, КРДВ, администрация Приморского края, администрация Провинции Хэйлунцзян, администрация города Муданьцзян, группа компаний «Mengniu Dairy Group», ООО «Степь X Молоко», группа компаний «Zhongding Dairy Farming Co., Ltd.» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству животноводческого комплекса по производству коровьего молока мощностью 500 тыс. тонн в год в Приморском крае. Объем инвестиций в проект составит 45 млрд рублей. Будет создано 4 тысячи рабочих мест. «Молочные продукты – новая тема для сотрудничества между нашими странами, как и поставки мяса птицы в КНР после подписанных соответствующих протоколов 7 ноября 2018 года в Пекине. Пастеризованное молоко теперь может поставляться из России в Китай. С точки зрения логистики Дальний Восток самый удобный регион», - отметил Леонид Петухов.
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и ООО «Арктик Оушен Холдинг Групп» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию туристического кластера «Азиатская деревня» в Камчатском крае в ТОР «Камчатка» на земельном участке более 700 га. Объем инвестиций в проект составит 57,2 млрд рублей. Будет создано 650 рабочих мест.
АНО АПИ и Harbin Pharmaceutical Group Holding Co. (Hayao) подписали соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по релокации фармацевтического завода «Хаяо» на Дальний Восток. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Будет создано 850 рабочих мест.
Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта между ООО «Антей», ПАО «Находкинский судостроительный завод» и АНО АПИ, направленное на реализацию инвестиционного проекта по строительству серии современных высокопроизводительных рыболовных судов». Объем инвестиций в проект составит свыше 10 млрд рублей. Будет создано 300 рабочих мест.
Дочернее предприятие «Тата Пауэр» - ООО «ФАР ИСТЕРН НЭЙЧЕРЛ РЕСОРСИС» (ООО «ФИНР) и КРДВ подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке Крутогоровского угольного месторождения в ТОР «Камчатка». Объем инвестиций в проект составит не менее 11 млрд рублей.
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» планирует реализовать инвестиционные проекты по схеме государственно-частного партнерства, концессионного соглашения в форме банковского консорциума, путем предоставления специальных кредитных инструментов и гибридных продуктов в рамках реализации проекта развития сети из семи дальневосточных индустриальных парков в городах Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Советская Гавань, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, а также пилотных проектов по созданию и эксплуатации центра ядерной медицины в Республике Бурятия и проекта по созданию и эксплуатации круглогодичного детского лагеря в Республике Саха (Якутия). Объем инвестиций составит 442,5 млрд рублей. Поддержку проекту окажет АНО АПИ. Соответствующее соглашение было подписано между организациями.
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