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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 16 Сентября, 12:53 |
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Обеспечение экологичности перевалки угля обсудили на ВЭФ-2019 во Владивостоке
Сессия «Перевалка угля: экологические особенности в Дальневосточном регионе» состоялась в рамках V Восточного экономического форума. В ходе дискуссии представители научного сообщества, эксперты федеральных министерств и представители отраслевых компаний обсудили вопросы установления эффективного контроля за процессом перевалки угля на Дальнем Востоке, организации мониторинга состояния окружающей среды и обеспечения благоприятных условий для жизни и здоровья жителей региона. Данные задачи были поставлены в 2018 году поручением Президента Российской Федерации.
Как отметили участники дискуссии, в рамках выполнения поручения президента был принят новый отраслевой справочник «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)». Он является официальным стандартом и содержит в себе исчерпывающие рекомендации по снижению воздействия на окружающую среду при перевалке угля.
Кроме того, ключевые компании региона, осуществляющие перевалку угля, подписали соглашения с надзорными органами о реализации экологических мероприятий для сокращения и предотвращения ущерба атмосфере от своей деятельности. В частности, на предприятиях установлены пылеветрозащитные экраны, используются стационарные и мобильные пылеподавляющие системы, производится обработка штабелей угля специальными реагентами и т. д. Данные меры уже имеют положительный эффект, что подтверждается статистикой профильных надзорных органов, отзывами местных жителей и результатами исследований состояния окружающей среды припортовых территорий.
Также на сессии была затронута тема внедрения технологии «закрытой перевалки» угля. В частности, было отмечено, что термин «закрытая перевалка» не имеет нормативной основы, в связи с чем нет единого понимания, что он в себя включает. Как результат, под этим понятием в некоторых случаях подразумевается использование технологии крытого хранения угля, что может угрожать жизни и здоровью населения и объектов инфраструктуры из-за высокой взрывоопасности воздушной угольной взвеси.
В связи с этим эксперты предлагают разработать план мероприятий по детальному исследованию возможных рисков «закрытия» перевалки угля для жизни и здоровья работников портов и жителей близлежащих районов.
Также участники дискуссии отметили, что в рамках выполнения поручения президента важно продолжать научные исследования по оценке воздействия портовых терминалов на экологию для совершенствования мер по обеспечению безопасности перевалки угля для окружающей среды и жителей дальневосточных регионов.
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