Обеспечение экологичности перевалки угля обсудили на ВЭФ-2019 во Владивостоке

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 16 Сентября, 12:53 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.47 р.
1 EUR 71.53 р.
100 JPY 59.69 р.
10 CNY 91.07 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
16.09 |
Первые отремонтированные участки дороги Артем–Находка готовят к асфальтированию
13.09 |
Валерий Лимаренко вступил в должность губернатора Сахалинской области
12.09 |
Группа компаний ННК приняла участие в ВЭФ-2019
11.09 |
"Мадонна делла Лоджиа" вызвала ажиотаж во Владивостоке
11.09 |
На Камчатке можно снимать наличные с банковских карт на кассах в магазинах
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
06 Сентября 2019, 14:54 | Регион сегодня |

Обеспечение экологичности перевалки угля обсудили на ВЭФ-2019 во Владивостоке

Эксперты предлагают разработать план мероприятий по детальному исследованию возможных рисков "закрытия" перевалки угля для жизни и здоровья работников портов и жителей близлежащих районов

Сессия «Перевалка угля: экологические особенности в Дальневосточном регионе» состоялась в рамках V Восточного экономического форума. В ходе дискуссии представители научного сообщества, эксперты федеральных министерств и представители отраслевых компаний обсудили вопросы установления эффективного контроля за процессом перевалки угля на Дальнем Востоке, организации мониторинга состояния окружающей среды и обеспечения благоприятных условий для жизни и здоровья жителей региона. Данные задачи были поставлены в 2018 году поручением Президента Российской Федерации.

Как отметили участники дискуссии, в рамках выполнения поручения президента был принят новый отраслевой справочник «Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)». Он является официальным стандартом и содержит в себе исчерпывающие рекомендации по снижению воздействия на окружающую среду при перевалке угля.

Кроме того, ключевые компании региона, осуществляющие перевалку угля, подписали соглашения с надзорными органами о реализации экологических мероприятий для сокращения и предотвращения ущерба атмосфере от своей деятельности. В частности, на предприятиях установлены пылеветрозащитные экраны, используются стационарные и мобильные пылеподавляющие системы, производится обработка штабелей угля специальными реагентами и т. д. Данные меры уже имеют положительный эффект, что подтверждается статистикой профильных надзорных органов, отзывами местных жителей и результатами исследований состояния окружающей среды припортовых территорий.

Также на сессии была затронута тема внедрения технологии «закрытой перевалки» угля. В частности, было отмечено, что термин «закрытая перевалка» не имеет нормативной основы, в связи с чем нет единого понимания, что он в себя включает. Как результат, под этим понятием в некоторых случаях подразумевается использование технологии крытого хранения угля, что может угрожать жизни и здоровью населения и объектов инфраструктуры из-за высокой взрывоопасности воздушной угольной взвеси.

В связи с этим эксперты предлагают разработать план мероприятий по детальному исследованию возможных рисков «закрытия» перевалки угля для жизни и здоровья работников портов и жителей близлежащих районов.

Также участники дискуссии отметили, что в рамках выполнения поручения президента важно продолжать научные исследования по оценке воздействия портовых терминалов на экологию для совершенствования мер по обеспечению безопасности перевалки угля для окружающей среды и жителей дальневосточных регионов.

Досье "Дальневосточного капитала":  Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
 
Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
 
Теги: ВЭФ  экология  уголь 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика