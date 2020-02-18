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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Апреля, 20:50 |
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В Хабаровском крае возобновляет работу промышленность
Приостановившие производство по указу президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции», заводы заработали вновь. 4 апреля текущего года вышло постановление правительства Хабаровского края №134-пр, которым предусмотрено внесение изменений в перечень организаций, на которые не распространяется действие вышеупомянутого указа.
Как рассказал заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта, связи Анатолий КНЫЩ, с 6 апреля на десятках хабаровских заводов, сервисных центров и прочих предприятий стартовали первые, после вынужденного простоя, рабочие смены.
«Запустились «Дальэнергомаш», РЭБ флота, «Хабаровский судостроительный завод», «179-й судоремонтный завод», Дальневосточный авиационно-сервисный центр», «Хабаровский радиотехнический завод», завод имени Горького и многие другие. Радостное событие омрачает только то, что они пока не смогут выйти на свои полные мощности: не хватает людей - все работают практически в половинном составе коллектива. Это связано с тем, что в числе их работников – масса людей, чей возраст превышает 65 лет. Так как эти специалисты составляют главную группу риска по заражению коронавирусом, они находятся на домашней самоизоляции и просто не могут быть допущены к работам. Так как все они имеют колоссальный опыт и являются асами в своем деле, нехватка их рук ощущается на предприятиях особенно остро», - отметил Анатолий Кныш.
Также он подчеркнул, что в числе тех, кто вновь открылся после вынужденной дистанционной работы, все 35 почтовых отделении краевой столицы.
На сегодняшний день в краевой столице насчитывается более двух тысяч хозяйственных организаций, занимающихся производственными видами деятельности. Большинство из них с 30 марта по 3 апреля 2020 года либо частично приостановили свою работу, либо продолжали ее в усеченном режиме (там, где было невозможно остановить непрерывный технологический процесс). В полном объеме производство шло лишь на фабриках и заводах, выпускающих продукцию или ведущих деятельность, от которой зависит жизнеобеспечение хабаровчан.
По информации мэрии Комсомольска-на-Амуре, с 7 апреля возобновил работу Амурский судостроительный завод. Сегодня в заводских цехах выполнена генеральная противовирусная уборка. В ближайшее время планируется закупка тепловизоров, сейчас замеры температуры у заводчан выполняются вручную. На предприятии разработан предусмотрен поочередный график допуска сотрудников к рабочим местам.
Первыми в цеха заходят работники основных цехов, затем обслуживающий персонал и, наконец, сотрудники заводоуправления. Они соблюдают интервал в 1,5 метра. и так далее. Рекомендованный интервал между людьми — 1.5 метра. На предприятии заняты около 4 тысяч человек, но пока на работу пока не приглашаются люди старше 65 лет, находящиеся на режиме полной самоизоляции.
До конца недели по аналогичной схеме возобновит работу Комсомольский авиазвод имени Ю.А.Гагарина, который по контракту с Минобороны РФ должен поставить в войска 76 самолётов типа Су-57.
Губернатор Сергей Фургал также предложил с 15 апреля открыть парикмахерские и другие организации, которые занимаются бытовым обслуживанием жителей Хабаровского края. Правда, при условии, что бизнес организует полное соблюдение «антикоронавирусных» мер, сообщили «Дальневосточному капиталу» в региональном правительстве.
«Нужно подумать о тех отраслях, которые больше всего сегодня страдают, но при определенных моментах могут работать и не разносить заразу, – сказал губернатор в понедельник на аппаратном совещании в правительстве региона. – Это… парикмахерские, салоны красоты и так далее. (Работу) можно будет разрешить, но только по предварительной записи. В зале должно находиться не более двух-трех человек, чтобы расстояние было не менее двух с половиной – трех метров. С индивидуальными средствами защиты, с санитарной обработкой».
Сейчас в правительстве крае детально прорабатывают эту возможность.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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