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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Апреля, 20:50 |
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Под 0% годовых: Предприниматели Владивостока смогут получить кредит на зарплату
Эти деньги представители малого и среднего бизнеса смогу направить на заработную плату своим сотрудникам.
В первой очереди банков, которые получат денежные средства от Центрального Банка, – Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие. Именно эти банки в ближайшее время начнут выдавать деньги предпринимателям на поддержку занятости. Кроме того, Минэкономразвития России проводит дополнительный отбор банков на получение субсидии.
«Сбербанк и ВТБ в начале прошлой недели уже начали выдачу кредитов малому бизнесу на зарплату под 0 % годовых. Предприниматели Приморья также могут воспользоваться этой госпрограммой, наряду с другими принятыми в регионе антикризисными мерами. Вчера был одобрен ещё один пакет, предусматривающий снижение налоговой нагрузки. Подробнее обо всех послаблениях в период эпидемии можно узнать по телефону горячей линии +7 (908) 972-65-00», – отмечают специалисты министерства экономического развития Приморья.
По условиям «нулевого» кредита срок ведения деятельности компании должен составлять не менее года. Обязательства рассчитаны на шесть месяцев, сумма будет определяться из численности сотрудников предприятия, умноженная на МРОТ и на шесть (исходя из срока кредитования). Это позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный «ресурс».
Напомним, деньги на субсидию будут выделены из резервного фонда. Предполагаемый объем поддержки по всей стране составит около 130 миллиардов рублей, а охват – 1,5 миллиона сотрудников.
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