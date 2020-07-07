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Переработку дикоросов организовали на "дальневосточном гектаре" в Приморском крае

На сегодняшний день предприятие выпускает широкую линейку продукции: сиропы, травяные сборы, энергетические напитки, масла

В Анучинском районе Приморского края уже много лет существует предприятие по производству концентратов на натуральной растительной основе, сиропов, чаёв и различных масел из дикоросов. Используя возможности программы «Дальневосточный гектар», руководитель Эдуард Селезнев взял землю для расширения бизнеса и планирует на участке выращивать критически важные виды сырья, сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. 

«Более 30 лет, как я занимаюсь вопросами производства лечебно-профилактических продуктов питания из дикоросов. Для расширения своего проекта решил использовать возможности программы «Дальневосточный гектар», чтобы разместить дополнительные производственные мощности. В первую очередь это лаборатория и экстракционная база», - рассказывает получатель «дальневосточного гектара» Эдуард Селезнев. «Землю мы получили еще в 2017 году – за это время облагородили участок, провели электричество и начали выращивать сырьё, которого было недостаточно на рынке для нашего производства. Здесь же, на участке, построили цех хранения и переработки сырья».

По его словам, в производственную структуру входит технологическая линия экстракции, цех готовой продукции и контрольно-аналитическая лаборатория. Все стадии производства осуществляются в строгом соответствии с нормативами, действующими на предприятиях пищевой промышленности. На сегодняшний день предприятие выпускает широкую линейку продукции: сиропы, травяные сборы, энергетические напитки, масла.

«Сиропы из лимонника, чаговый концентрат, желе из трепанга, чаи из элеутерококка и других эндемиков, мед с травами – на сегодняшний день у нас более полутора сотен наименований продукции. Основным принципом производства является натуральность, синергичность, приятный вкус и польза. Я всегда говорю, что пища должна быть полезной, а лекарство вкусным», - поделился Эдуард Селезнев. «Планов на гектары много, но есть и свои трудности: отсутствие структуры сбыта, кадровый дефицит, финансовые сложности. Особенно сейчас, когда экономика находится в тяжёлом состоянии, мы остро нуждаемся в поддержке государства, потому что наша продукция может служить оздоровлению нации. Как это было в СССР. Продукты из дальневосточных дикоросов применялись и в спорте, и в военной и фармацевтической промышленностях, в детском питании».

Предприниматель отметил, что природное биоразнообразие Дальнего Востока позволяет производить натуральные функциональные продукты для всех слоёв населения и под любой социальный запрос. На сегодняшний день предприятие производит экстракты не только из растений-адаптогенов Уссурийской тайги, но и из высших медицинских грибов, а также морских гидробионтов. «На сегодняшний день производство работает, и мы доказали, что наша продукция востребована. Но есть задача масштабирования. Для этого хотим обратиться за грантовой поддержкой и участвовать в конкурсе – сейчас готовим проект», - добавил он.

 

Журнал "дальневосточный капитал"

 

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