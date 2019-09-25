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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке выбрали улицу, требующую ремонта в первую очередь
Жители Приморья приняли участие в опросе краевого департамента информационной политики. Мнение жителей региона учтут при формировании графика работ на следующий год.
Опрос проводился на сайте краевой Администрации в разделе «Нацпроекты». Жителям региона предлагалось выбрать, какие улицы во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах будут отремонтированы по нацпроекту в первоочередном порядке.
«Во Владивостоке большинство участников опроса (42%) выступили за первоочередной ремонт улицы Нейбута. На втором месте – улица Сабанеева, ее выбрали 28% опрошенных, на третьем – Красного Знамени. В Артеме приоритеты отданы улицам Донбасская, а также Кирова и 2-я Рабочая. В Шкотовском районе первоочередного ремонта, по мнению участников опроса, требуют улицы в деревне Рождественка, Центральная в Шкотово и Ленинская в Смоляниново. В Надеждинском районе – улицы Тимирязева и Овражная в Прохладном, а также улица Луговая в Вольно-Надеждинском», – сообщили в краевом департаменте информационной политики.
Также участники опроса выбирали участки краевых дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году по национальному проекту.
«Люди выбрали участки дороги Артем–Находка–Порт Восточный между Штыково и Шкотово, а также в районе поселка Врангель, дороги Шкотово–Партизанск от поворота в сторону Партизанска. Эти объекты в обязательном порядке будут включены в план ремонта», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что самыми активными участниками опроса стали жители крупных городов – Владивостока и Артема.
Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья назвали значимым тот факт, что жители края внимательно следят за ходом ремонтных работ и дают обратную связь.
«Получение замечаний и предложений важно при реализации любого проекта, который направлен на улучшение качества жизни людей. Это же касается и национального проекта “БКАД”, ведь по дорогам агломерации ежедневно ездят тысячи жителей и гостей Приморья», – сообщили они, добавив, что высказать свое мнение о ходе ремонта можно по телефону департамента: 8 (423) 233-28-41.
Отметим, что всего в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Региональным проектом «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено достичь к концу 2024 года значительного улучшения по сравнению с 2017 годом следующих показателей:
– не менее чем до 50% увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;
– на 10% снизить долю автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
– в два раза снизить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети;
– довести во Владивостокской агломерации долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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