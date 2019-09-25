Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 08 Октября, 07:20 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.83 р.
1 EUR 71.15 р.
100 JPY 60.67 р.
10 CNY 90.69 р.
Тема номера
Якутия ищет баланс между экономикой и экологией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 09, 2019

Регион сегодня
07.10 |
Рыбоводные заводы на Итурупе позволили увеличить уловы лососевых
07.10 |
Фрегат "Паллада" готовится к кругосветной экспедиции
07.10 |
Во Владивостоке выбрали улицу, требующую ремонта в первую очередь
07.10 |
Мед и папоротник представят предприятия Хабаровского края на "Дальневосточной ярмарке"
07.10 |
Резидент ТОР "Камчатка" запустил рыбоперерабатывающий комплекс
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела
Персона
24 Сентября 2019, 18:16
Большой Камень: сохранить свой социум Город Большой Камень не был в списке официальных площадок V Восточного экономического форума, состоявшегося в начале сентября во Владивостоке, на острове Русский
статьи раздела
Тема номера
24 Сентября 2019, 17:45
5-й ВЭФ превзошел ожидания Трутнева в 6 раз Более трех триллионов рублей инвестиций в Дальний Восток, миллиард долларов США индийского кредита, рекордное количество подписанных соглашений - со всех позиций V Восточный экономический форум, проходивший с 4 по 6 сентября во Владивостоке под девизом: "Дальний Восток - горизонты развития", стал особенным
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
07 Октября 2019, 14:34 | Регион сегодня |

Во Владивостоке выбрали улицу, требующую ремонта в первую очередь

Приморцы выбрали первоочередные объекты ремонта при реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД)

Жители Приморья приняли участие в опросе краевого департамента информационной политики. Мнение жителей региона учтут при формировании графика работ на следующий год.

Опрос проводился на сайте краевой Администрации в разделе «Нацпроекты». Жителям региона предлагалось выбрать, какие улицы во Владивостоке, Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах будут отремонтированы по нацпроекту в первоочередном порядке.

«Во Владивостоке большинство участников опроса (42%) выступили за первоочередной ремонт улицы Нейбута. На втором месте – улица Сабанеева, ее выбрали 28% опрошенных, на третьем – Красного Знамени. В Артеме приоритеты отданы улицам Донбасская, а также Кирова и 2-я Рабочая. В Шкотовском районе первоочередного ремонта, по мнению участников опроса, требуют улицы в деревне Рождественка, Центральная в Шкотово и Ленинская в Смоляниново. В Надеждинском районе – улицы Тимирязева и Овражная в Прохладном, а также улица Луговая в Вольно-Надеждинском», – сообщили в краевом департаменте информационной политики.

Также участники опроса выбирали участки краевых дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году по национальному проекту.

«Люди выбрали участки дороги Артем–Находка–Порт Восточный между Штыково и Шкотово, а также в районе поселка Врангель, дороги Шкотово–Партизанск от поворота в сторону Партизанска. Эти объекты в обязательном порядке будут включены в план ремонта», – подчеркнули в ведомстве, отметив, что самыми активными участниками опроса стали жители крупных городов – Владивостока и Артема.

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья назвали значимым тот факт, что жители края внимательно следят за ходом ремонтных работ и дают обратную связь.

«Получение замечаний и предложений важно при реализации любого проекта, который направлен на улучшение качества жизни людей. Это же касается и национального проекта “БКАД”, ведь по дорогам агломерации ежедневно ездят тысячи жителей и гостей Приморья», – сообщили они, добавив, что высказать свое мнение о ходе ремонта можно по телефону департамента: 8 (423) 233-28-41.

Отметим, что всего в Приморском крае сегодня реализуются 49 региональных проектов, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Региональным проектом «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено достичь к концу 2024 года значительного улучшения по сравнению с 2017 годом следующих показателей:

– не менее чем до 50% увеличить долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям;

– на 10% снизить долю автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

– в два раза снизить количество аварийно-опасных участков на дорожной сети;

– довести во Владивостокской агломерации долю автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: дороги  БКАД  ремонт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Псевдоним15:09, 07.10.2019

    Т. е. на краевые дороги можно плюнуть? Прокатитесь от Лазо до Милоградово?, от Сокольчей до Валентина? На кой фиг в Лазо НОВЕЙШИЙ асфальтовый завод стоит?
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:30
Приморье наращивает сборку Создание в Приморском крае собственных сборочных площадок крупнейших российских и иностранных производителей является одной из ключевых задач по перезагрузке промышленного комплекса региона
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:15
Молочные реки утекают в Китай Незаполненный еще рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в АТР, прежде всего в Китай, повышают привлекательность бизнеса в Приморском крае для крупных инвесторов
статьи раздела
Регион сегодня
30 Августа 2019, 09:00
"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке консулы иностранных государств делятся своим видением развития экономических отношений между нашими странами, отмечают сильные стороны двустороннего сотрудничества и рассказывают о том, в каких направлениях существует потенциал для его роста
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика