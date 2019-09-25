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Рыбоводные заводы на Итурупе позволили увеличить уловы лососевых
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил лососевые рыбоводные заводы компании "Гидрострой", оценил темпы прохождения путины, а также проконтролировал ход строительства новых объектов и благоустройства дворовых территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Сахалинской области.
Здесь применяется уникальная технология выращивания молоди кеты и горбуши с использованием морской воды и рукотворных морских «лагун». Это значительно повышает эффективность рыборазведения, что доказывают рекордные уловы. В прошлом году на острове взяли около 20 тысяч тонн лососевых, что в тысячу раз больше уровня улова 10-летней давности. Итоги этого года пока подводить рано, но уже добыто свыше 11 тысяч тонн.
В Рейдово глава области посетил строящуюся школу. Возведение здания идет с опережением сроков. В школе будут расположены учебные кабинеты, мастерские, библиотека и спортивный зал. Также проект предусматривает медицинский и пищевой блоки, обеденный и актовый залы. На пришкольной территории разместят зону отдыха, игровую площадку и стадион. Трёхэтажное здание должно быть сдано «под ключ» в ноябре 2021 года, но главе региона рассказали, что при текущих темпах строительства школу смогут сдать в эксплуатацию раньше установленного срока.
– Конечно, новая школа в селе просто необходима, но при ее строительстве важно соблюдать все технические моменты. Руководство муниципалитета должно вести постоянный контроль за работой подрядчиков, держать тесную связь с проектировщиками. Объект должен быть построен быстро, но качественно, – отметил Валерий Лимаренко.
Осмотрел губернатор и строящиеся жилые дома в селах Рейдово и Китовое. Всего в населенных пунктах возводят 4 многоквартирных дома. Они предназначены для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также для привлечения в район новых специалистов. После их сдачи проблема ветхого жилья в селе Рейдово будет фактически полностью решена.
Еще одним объектом рабочей поездки стала пешеходная зона, строительство которой продолжается вдоль морского берега между Курильском и Китовым. В проект входят территории для отдыха, смотровые площадки. Здесь же предусмотрены автобусные остановки. Общая протяженность пешеходной зоны - почти 3 километра.
Валерий Лимаренко отметил, что данный объект необходим как туристам, так и самим курильчанам. Появление пешеходной зоны улучшит облик города и станет точкой притяжения.
Напомним, что рабочие поездки губернатора в городские округа Сахалинской области являются регулярными. В ходе них принимаются важные решения, касающиеся вопросов благоустройства общественных пространств, строительства дорог и ремонта дворов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Рыбоводные заводы на Итурупе позволили увеличить уловы лососевых
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