Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Воскресенье| 08 Марта, 21:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67.52 р.
1 EUR 75.84 р.
100 JPY 63.78 р.
10 CNY 97.29 р.
Тема номера
Дальневосточные порты: Инвестиционный тренд
свежий номер
Дальневосточный капитал № 01, 2020

Регион сегодня
08.03 |
1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард
06.03 |
Во Владивостоке автоледи ждут подарки и цветы на АЗС ННК
06.03 |
Сбербанк презентовал продукты экосистемы для клиентов
06.03 |
В Приморье планируют наладить поставки овощей и фруктов из Узбекистана
06.03 |
Якутия формирует предложения для внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными
статьи раздела
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 09:30
Владивосток на шахматной короне Впервые в мировой истории на шахматную корону попали главные символы Владивостока - амурский тигр, Токаревский маяк, Золотой мост, триумфальная арка цесаревича Николая и памятник Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке
статьи раздела
Часовой пояс
25 Декабря 2019, 11:00
"Сила Сибири" перепала и Дальнему Востоку Открытие газопровода стало событием, которое смело можно отнести не только к сфере экономики, но и геополитики
статьи раздела
Компании
23 Декабря 2019, 10:00
Крабы зацепились за стапель В России начинается долгожданное обновление рыбопромыслового флота
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2019, 19:16
"Манипулировать социальной значимостью портов не позволим" Порты – ключевой элемент логистики Дальнего Востока, пожалуй, самый резонансный с точки зрения экологии и экономики субъектов макрорегиона
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 18:54
Мостовые извилины Череда завершенных строительством судьбоносных для Дальнего Востока мостов и обещание Президента России дали четкий сигнал: власти осознали проблему и реализация двух долгожданных проектов для региона - мостов через Лену и на Сахалин - дело решенное
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
08 Марта 2020, 20:03 | Регион сегодня

1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард

Документальный фильм "Земля леопарда. Карусель жизни", снятый по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF), стал хитом YouTube

Картина студии «Зов тайги» собрала свой первый миллион просмотров, завоевав признание интернет-аудитории.

После премьеры на канале «Россия-24» в 2017 году картина была выложена в сеть, где сразу набрала зрительскую популярность. Своеобразным «призом зрительских симпатий» стало огромное количество просмотров, которое к началу марта 2020 года перевалило за миллион. Красноречивее говорят только комментарии восторженной публики, в которых «Земля леопарда. Карусель жизни» называют «роскошным», «добрым и прекрасным» фильмом и благодарят создателей за любовь к леопарду.

«Конечно, на просторах непредсказуемого Ютуба иной вирусный ролик за сутки собирает десятки миллионов просмотров. К тому же сетевая статистика лукава. Ведь зрителю достаточно оценить первые десять секунд и отключиться, а робот при этом уже зафиксировал просмотр. Но раз уж это стало событием в лентах новостных агентств, скажу о другой, более важной статистике, — комментирует режиссер фильма Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России. — По длительности просмотра каждым зрителем «Карусель жизни» побила все рекорды для документальных фильмов о природе. Львиная доля зрителей смотрят сорокаминутный фильм до конца, а это уже дорогого стоит. 57 тысяч «лайков» и под тысячу комментариев – это тоже серьезно. Так что я по-прежнему считаю «Карусель жизни» лучшей лентой, созданной тандемом WWF/Зов тайги».

Фильм получил и профессиональное признание, удостоившись нескольких фестивальных наград. Среди них – престижная победа на Всероссийском экологическом кинофестивале «Меридиан надежды», где конкуренцию «Карусели жизни» составили более чем 100 работ со всей страны. В жюри фестиваля входили крупнейшие фигуры российского документального кино.

В работе над фильмом участвовала небольшая, но слаженная команда. Геннадий Шаликов – оператор-постановщик, которому принадлежит больше половины кадров леопарда, вошедших в «Карусель жизни». К сожалению, он не успел порадоваться успеху картины, жизнь его оборвалась в декабре 2018 года. Не состоялась бы картина и без кадров, снятых дроном Олега Кабалика. И уж, конечно, без всесторонней помощи в организации съёмок со стороны сотрудников национального парка «Земля леопарда» и оператора автоматических видеокамер Виктора Сторожука.

Стоит отметить, что «Земля леопарда. Карусель жизни» закрывает цикл из 10-ти фильмов о дальневосточном леопарде, которые «Зов тайги» снимал 20 лет.

«Я очень благодарен команде «Зова тайги» и — руководству WWF, которое в течение многих лет терпело мои многомесячные командировки в тайгу, веря в успех проекта, — говорит режиссер «Карусели жизни» Василий Солкин, WWF России. — Премьера фильма состоялась на «России-24». Лента попала на «Россию 1», «Живую планету», забрала приз на международном кинофестивале «Спасти и сохранить», фильм хвалили Николай Дроздов и Иван Затевахин. Но дело совсем не в этом. А дело в том, что все предыдущие девять фильмов «Зова тайги» о леопарде были надрывом, со слезами и проблемами. И только после того, как сбылась наша мечта и национальный парк «Земля леопарда» стал явью, мы смогли себе позволить рассказ не о проблемах и угрозах, а просто о жизни дикой природы. Судя по реакции зрителя, рассказ получился».

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: wwf России  дальневосточный леопард 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Февраля 2020, 08:45
Подари Владивостоку взгляд Уникальная история сложилась во Владивостоке - каждый его житель и гость может стать участником проекта-подарка, посмотрев на город через объектив своего фотоаппарата
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
25 Декабря 2019, 09:00
Высший пилотаж АНИКа Александр Николаев, владелец компании АНИК, одной из старейших автошкол Приморского края, - о пользе честности в бизнесе, головного мозга в вождении, оптимизма в мировоззрении и других очевидных вещах с неожиданного ракурса
статьи раздела
Часовой пояс
20 Декабря 2019, 19:08
Остановлена работа угольного терминала, засыпающего Находку пылью Деятельность компании "Порт Восточные ворота - Приморский завод" приостановлена по иску Находкинского транспортного прокурора
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 13:30
"Акцент" вносит свой вклад в будущее региона Успешная IT-компания из Приморья уверенно занимает лидирующие позиции как на рынке цифровых технологий, так и в российских рейтингах
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2019, 11:00
Возить воду будем айсбергами Россия занимает одну из лидирующих позиций в мире по низкой стоимости и широкой доступности Интернета, сотовой связи и по числу пользователей услуг "электронного правительства"
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика