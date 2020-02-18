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1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард
Картина студии «Зов тайги» собрала свой первый миллион просмотров, завоевав признание интернет-аудитории.
После премьеры на канале «Россия-24» в 2017 году картина была выложена в сеть, где сразу набрала зрительскую популярность. Своеобразным «призом зрительских симпатий» стало огромное количество просмотров, которое к началу марта 2020 года перевалило за миллион. Красноречивее говорят только комментарии восторженной публики, в которых «Земля леопарда. Карусель жизни» называют «роскошным», «добрым и прекрасным» фильмом и благодарят создателей за любовь к леопарду.
«Конечно, на просторах непредсказуемого Ютуба иной вирусный ролик за сутки собирает десятки миллионов просмотров. К тому же сетевая статистика лукава. Ведь зрителю достаточно оценить первые десять секунд и отключиться, а робот при этом уже зафиксировал просмотр. Но раз уж это стало событием в лентах новостных агентств, скажу о другой, более важной статистике, — комментирует режиссер фильма Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России. — По длительности просмотра каждым зрителем «Карусель жизни» побила все рекорды для документальных фильмов о природе. Львиная доля зрителей смотрят сорокаминутный фильм до конца, а это уже дорогого стоит. 57 тысяч «лайков» и под тысячу комментариев – это тоже серьезно. Так что я по-прежнему считаю «Карусель жизни» лучшей лентой, созданной тандемом WWF/Зов тайги».
Фильм получил и профессиональное признание, удостоившись нескольких фестивальных наград. Среди них – престижная победа на Всероссийском экологическом кинофестивале «Меридиан надежды», где конкуренцию «Карусели жизни» составили более чем 100 работ со всей страны. В жюри фестиваля входили крупнейшие фигуры российского документального кино.
В работе над фильмом участвовала небольшая, но слаженная команда. Геннадий Шаликов – оператор-постановщик, которому принадлежит больше половины кадров леопарда, вошедших в «Карусель жизни». К сожалению, он не успел порадоваться успеху картины, жизнь его оборвалась в декабре 2018 года. Не состоялась бы картина и без кадров, снятых дроном Олега Кабалика. И уж, конечно, без всесторонней помощи в организации съёмок со стороны сотрудников национального парка «Земля леопарда» и оператора автоматических видеокамер Виктора Сторожука.
Стоит отметить, что «Земля леопарда. Карусель жизни» закрывает цикл из 10-ти фильмов о дальневосточном леопарде, которые «Зов тайги» снимал 20 лет.
«Я очень благодарен команде «Зова тайги» и — руководству WWF, которое в течение многих лет терпело мои многомесячные командировки в тайгу, веря в успех проекта, — говорит режиссер «Карусели жизни» Василий Солкин, WWF России. — Премьера фильма состоялась на «России-24». Лента попала на «Россию 1», «Живую планету», забрала приз на международном кинофестивале «Спасти и сохранить», фильм хвалили Николай Дроздов и Иван Затевахин. Но дело совсем не в этом. А дело в том, что все предыдущие девять фильмов «Зова тайги» о леопарде были надрывом, со слезами и проблемами. И только после того, как сбылась наша мечта и национальный парк «Земля леопарда» стал явью, мы смогли себе позволить рассказ не о проблемах и угрозах, а просто о жизни дикой природы. Судя по реакции зрителя, рассказ получился».
- 1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард
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