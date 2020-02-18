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08 Апреля 2020, 16:04 | Регион сегодня

Даурский журавль, перезимовавший в центре реабилитации "Тигр" в Приморье, выпущен в природу

Редкая птица находилась под патронажем WWF России и во Всемирный год журавля пополнила популяцию своих сородичей в дикой природе

В Приморье сотрудники службы охотнадзора, Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и МРОО «Центр «Тигр» осуществили операцию по выпуску на волю даурского журавля, который провел эту зиму в центре реабилитации «Тигр». 

Даурского журавля выпустили 7 апреля в Приморье на Приханкайской низменности, в охранной зоне Ханкайского заповедника. То есть, фактически, в тех же местах, где эта редкая краснокнижная птица в истощенном состоянии была спасена инспекторами охотнадзора в ноябре 2019 года. Всю зиму этот молодой даурский журавль провел в Центре реабилитации диких животных «Тигр» в селе Алексеевка Приморского края. Здесь его обследовали, кормили, и наконец, с диагнозом «здоров, к выпуску в природу готов» и разрешением Росприроднадзора на руках, подгрузили в транспортную клетку и доставили к месту выпуска.

«7 апреля состоялся долгожданный выпуск в естественную среду обитания даурского журавля, который находился у нас в центре на реабилитации с конца ноября прошлого года. К всеобщей радости, птица сразу же после того, как вышла из клетки, встала на крыло и направилась в сторону озера Ханка, где гнездятся её сородичи. И пусть никого не смущает снег — это последний, весенний, он не страшен для нашего питомца, а журавли уже прилетели из теплых краев. Для нас это первый опыт зимовки и выпуска журавля, мы немножко переживали, но птица наши надежды оправдала, она справилась с той сложной ситуацией, в которую попала, и успешно прошла курс реабилитации. Хочется сказать спасибо всем неравнодушным людям и организациям, благодаря которым получилось подготовить и выпустить обратно в природу эту краснокнижную птицу», — говорит директор МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Даурский журавль стал первой редкой теплолюбивой птицей, которая оказалась на зимовке в Центре реабилитации «Тигр» в Приморье. В силу обстоятельств, птица не улетела в теплые края и без помощи людей просто погибла бы в наших в снегах и морозах. Под временный дом для журавля приспособили помещение для хранения препаратов, здесь поддерживалась комфортная температура и было обеспечено сбалансированное питание. Заботу о содержании птицы вместе с сотрудниками центра реабилитации взял на себя WWF России. Накануне выпуска в природу журавля пересадили в вольер, который был построен с помощью WWF в прошлом году для передержки дальневосточных аистов и сейчас очень пригодился для журавля.

«Несмотря на то, что появление журавля в ноябре было неожиданным событием, сотрудникам Центра реабилитации «Тигр» удалось обеспечить комфортную зимовку для этой теплолюбивой птицы. И охотназор, и центр реабилитации — большие молодцы, они сделали все возможное, чтобы журавль быстро пришел в норму. И выпуск птицы в природу — настоящий праздник для всех, кто участвовал в ее временной передержке, —комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала (WWF) России, кандидат биологических наук Анна Сердюк. — Этот журавль находится в прекрасной физиологической форме, у него нет повреждений. Судя по оперению и лицевой маске, как мы определили вместе со специалистом по журавлиным, кандидатом биологических наук Риммой Андроновой, нашему журавлю два года. А значит, есть вероятность, что в этом году он сможет найти себе пару из сородичей, которые уже прилетели в бассейн Амура из Японии, с основного места зимовки даурских журавлей на острове Идзуми, с Корейского полуострова и «зимних квартир» в Китае. В Ханкайском заповеднике и его окрестностях орнитологи постоянно отмечают даурских журавлей на пролете, а также гнезда, которые они устраивают на земле, рядом с водоемами и болотами. Главное, не тревожить и беречь от пожаров эти журавлиные местообитания».

Центр реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» в Приморье создавался прежде всего для оказания помощи редким краснокнижным кошкам — амурскому тигру и дальневосточному леопарду. Однако природа Дальнего Востока настолько многообразна, что нередко здесь появляются и другие питомцы, в том числе редкие краснокнижные птицы — дальневосточный аист и даурский журавль. Ситуация с аистами и журавлем показала, что Центру реабилитации «Тигр» необходимо специальное теплое помещение для передержки и реабилитации таких птиц и в настоящее время WWF России ищет средства для его строительства.

2020 год Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.

Даурский журавль — один из 6 видов журавлей, встречающихся в бассейне Амура, занесен в список угрожаемых видов Международного союза охраны природы, Красную книгу РФ.

Как отмечает Анна Сердюк, WWF России, даурского журавля, как и дальневосточного аиста можно по праву назвать индикаторами состояния пресноводных экосистем: «По данным на 2018 год, полученным по результатам учетов на зимовках, мировая численность даурского журавля оценивается в 6250-6750 особей. Свежих оценок численности популяции в России нет. Но современный мировой тренд по даурскому журавлю негативный — продолжается снижение его численности. Хотя на некоторых участках ситуация стабильная, например, в Приморье. Благополучие этой птицы зависит от факторов антропогенного воздействия. Специалисты оценивают, что ёмкость российских местообитаний позволяет гнездиться более 500 парам, однако во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию»

WWF России благодарит неравнодушных людей, которые обратили внимание на одинокую истощенную птицу в ноябре 2019 года, Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Правительства Приморского края, Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора и МРОО «Центр «Тигр» за спасение даурского журавля и возвращение его в природу.

Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО «ЦЕНТР "ТИГР"» работает при поддержке, в том числе, WWF России, Центра «Амурский тигр» и Фонда президентских грантов. Все материалы по Году Журавля находятся на https://amurinfocenter.org/

Фото и ВИДЕО выпуска даурского журавля в Приморье©МРОО Центр «Тигр»

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: wwf России  даурский журавль  Год журавля 


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