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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Золотые правила" безопасности сделок на рынке недвижимости
Перед заключением сделки также необходимо провести проверку выбранного объекта недвижимости на предмет юридической чистоты, используя документальные и иные надёжные источники информации.
Правоустанавливающие документы
Основным источником сведений о квартире, доме или земельном участке являются правоустанавливающие документы, которые можно получить в официальных органах по запросу. Конечно, получить договор купли-продажи или иной гражданско-правовой договор, на основании которого недвижимость находится в собственности у продавца, из открытых источников не получится. Однако найти общие сведения о жилом объекте или земельном участке вполне реально. Публичная кадастровая карта - современный онлайн сервис, который предоставляет достоверную и актуальную информацию о квартирах, домах и земельных участках в любом городе страны. Достаточно просто найти интересующий объект на карте, установить на него указатель – и сервис выдаст в удобном виде базовую необходимую информацию на текущий момент. Например, если речь идёт о земельном участке, то это его тип, статус, категория, площадь, разрешённое использование и подкатегория земель. Тут же Росреестр предлагает получить выписку из ЕГРН на объект недвижимости, не выходя из дома.
Риски покупки объекта без проверки
Проверка недвижимости на предмет юридической чистоты является необязательной процедурой, однако практика показывает, что она необходима. Всё дело в том, что документальная проверка недвижимости позволяет получить объективную и правдивую информацию об интересующем объекте ещё до заключения сделки, что может предостеречь от роковой ошибки. Сделка будет безопасной, если предварительно проверить, кто является собственником недвижимости, один ли это человек, или их несколько (долевое владение). Получить сведения о законных собственниках жилья можно из выписки ЕГРН, которую можно заказать в бумажном виде, но проще и быстрее оформить заявку онлайн на сайте rosreestr.net, где всё продумано с учётом потребностей обычных людей – удобно, просто и понятно. Получив актуальную версию документа с официальной печатью Росреестра в электронном виде, можно узнать не только о полном составе собственников, но и об обременениях, если таковые имеются. Информация об арестах и залогах отражается в специальной отдельной графе документа.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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