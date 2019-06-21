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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Первая разметка "вафельница" появилась во Владивостоке
Новая разметка может появиться и на других значимых перекрёстках Владивостока, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Первая разметка «вафельница» появилась во Владивостоке в эти выходные. Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» установили на перекрестке в районе Покровского парка соответствующие знаки и нанесли разметку.
«Совместно с ГИБДД мы постоянно ведём мониторинг дорожной ситуации. Порой выезд на перекрёсток может полностью блокировать движение во все стороны. Чтобы избежать существенных затруднений движения, перекрёстки обозначают соответствующей дорожной разметкой. Делаем это, в первую очередь, не для того, чтобы оштрафовать водителей, а для того, чтобы проинформировать о том, что остановка на выделенном участке может привести к затруднениям движения», - отметили специалисты городской администрации.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации отмечают, что следующими адресами, где может появиться такая разметка, станут те, которые предложат сами жители. Свои пожелания можно отправить в интернет-приёмную или оставив сообщение на официальных страницах мэрии в социальных сетях.
Отметим, новая разметка применяется на перекрестках, регулируемых светофорами, где часто возникают пробки. Основная функция «вафельницы» - обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Если после включения запрещающего сигнала светофора машина оказывается на желтой разметке, то фиксируется факт нарушения ПДД. За это предусмотрены штрафы. Фиксировать такие правонарушения пока будут мобильные комплексы фото- и видеофиксации.
Анастасия Котлярова (фото)
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Наши партнерыLoading...RedTram21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.
Вафельница не средство решения дорожных проблем города. Смех и грех. Нужны развязки расширение полос выделенные полосы и т. п. Это как говорил Остап Бендер один из 400 честных способов отьема денег у населения
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