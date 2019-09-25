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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 09 Октября, 01:27 |
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Определены сроки работы главной ярмарки Владивостока
На этой неделе гостей и города Владивостока приглашают приобрести фермерские продукты 11 и 12 октября. Свою продукцию на площади Борцов революции представят более 200 сельхозпроизводителей края.
Как пояснили в управлении экономического развития администрации Владивостока, с этой недели торговля на центральной площади Владивостока до 16 ноября будет проходить еженедельно по пятницам и субботам. Такое решение принято для удобства сельхозпроизводителей и посетителей ярмарки.
Традиционно на сельскохозяйственной ярмарке можно приобрести овощи и фрукты урожая этого года, а также мясные и рыбные продукты, мёд, дикоросы, хлебобулочные изделия и другие продукты от местных производителей.
Ярмарка будет работать в пятницу, 11 октября, с 8 до 18 часов, а субботу, 12 октября, с 9 до 17 часов.
Анастасия Котлярова (фото)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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