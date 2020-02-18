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Четверг| 09 Апреля, 18:41 |
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Национальный парк "Бикин" в Приморье приостанавливает прием туристов
Ограничительные меры приняты в соответствии с указом президента и постановлением губернатора.
Национальный парк «Бикин» приостанавливает выдачу разрешений на посещение территории (в том числе дистанционную) гражданам и юридическим лицам. Особоохраняемая природная территория (ООПТ) закрыта для туризма, отдыха и спортивно-любительского рыболовства в период с 03.04.2020 года до особого распоряжения. Ограничительные меры введены в соответствии с Указом Президента России, на основании постановлений Главного Государственного врача РФ и Губернатора Приморского края с целью снизить риски завоза и распространения новой коронавирусной инфекции как территорию парка, так и в село Красный Яр – место компактного проживания коренных малочисленных народов Приморья (месторасположение визит-центра национального парка). По словам директора национального парка «Бикин» Алексея Кудрявцева отдаленность села, кордонов от центров оказания срочной квалифицированной помощи не дает права рисковать здоровьем и жизнью людей.
− Решение отсрочить выдачу разрешений на посещение территории национального парка «Бикин» с целью туризма до особого распоряжения принято, - отметил Алексей Кудрявцев. - Надеемся, наши гости отнесутся с пониманием к этому. Мы следим за развитием ситуации, и как только позволит эпидемиологическая обстановка, откроем границы.
Отметим, работа государственных инспекторов на территории национального парка «Бикин» не приостанавливается. Выполнение государственного задания по охране территории ведется согласно графику. Однако, в обязанности оперативников теперь будет входить еще одна задача: проводить с гражданами информационную работу о вводе ограничений на посещение подведомственной территории с целью туризма, отдыха и спортивно-любительского рыболовства в качестве меры противодействия корона вирусной инфекции.
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