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В Приморье курсанты приняли участие в конкурсе в защиту дикой природы

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России и WWF России подвели итоги конкурса письменных работ курсантов на тему "Актуальные проблемы расследования экологических преступлений" и назвали имена тройки лидеров

Это уже второй конкурс исследовательских работ курсантов на тему, связанную с расследованием экологических преступлений. Он проводится в рамках соглашения, которое было подписано в 2018 году Дальневосточным юридическим институтом МВД России и Всемирным фондом природы для подготовки квалифицированных кадров, применения и распространения положительного опыта расследования экологических преступлений с целью сохранения биологического разнообразия Дальнего Востока.

«Мы стараемся приложить максимум усилий, чтобы в стенах нашего вуза у курсантов была возможность не только изучить основы юриспруденции, но и выработалось желание идти на шаг вперед, стремиться к профессиональному росту. Тем более что изменение природоохранного законодательства, появление новых орудий и способов совершения преступлений, а также технических средств, требует постоянного повышения уровня знаний сотрудников, расследующих уголовные дела. Конкурс, который мы проводим совместно со Всемирным фондом природы, помогает сфокусировать внимание ребят на теории и практике расследования нарушений природоохранного законодательства, образно говоря, стать адвокатами дикой природы», — говорит полковник полиции Снежана Веснина, начальник кафедры криминалистики и специальной техники Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России.

Задачей конкурса 2020 года было исследование проблем сбора доказательств, привлечение специалистов в различных областях природопользования и проведение практических опытов по способам сбора и проверке доказательств.

«Этот конкурс учит курсантов в ходе получения теоретических знаний исследовать и разрешать правовые пробелы уже на практике, с учетом постоянных перемен как в законодательстве, так и в окружающей ситуации. Именно такие профессиональные навыки, как умение анализировать судебную практику, быстро оценивать ситуацию и применять новые технологии в фиксации доказательств и расследовании преступлений, помогут улучшить работу правоохранительных органов, – комментирует член жюри конкурса Ольга Жеребкина, старший специалист по правовому обеспечению проектов Амурского филиала WWF России. — Особую благодарность хотелось бы выразить преподавателям Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России, которые курировали работы курсантов, вдохновляли ребят, помогали им в подготовке практического материала и связывали с консультантами из числа действующих практических сотрудников».

Комиссия из преподавателей ВФ ДВЮИ МВД России и сотрудников Амурского филиала WWF России отобрала три работы, набравшие высший балл.

Первое место заняла Валерия Кулик с работой «Леса спасут климат, если мы спасём леса: современные технико-криминалистические средства против незаконных лесозаготовителей». Отметим, что это уже вторая победа Валерии Кулик в конкурсе: в 2019 году она выбрала тему осмотра места незаконных рубок и также набрала максимальный балл. В этом году её выводы основаны на проведенных опытах, по проблемным вопросам сделан анализ сложившейся судебной практики в различных регионах, предложены рекомендации по использованию современных технических средств при проведении осмотра места происшествия, а также разработаны предложения по внесению изменений в законодательство.

«Действительно, на практике недоказанность обстоятельств совершения преступления, а именно: времени, места совершения, суммы ущерба, погрешности измерительных приборов, — может привести к постановлению оправдательного приговора и освобождению виновного лица от наказания. Поэтому изучение новых технических средств и внедрение их в работу правоохранительных органов в ходе проведения следственных действий по незаконным рубкам лесных насаждений позволит сократить сроки и повысить качество расследования уголовных дел», — считает полковник полиции Михаил Жерновой, заместитель начальника Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России (по учебной и научной работе)

Второе место в конкурсе — у курсанта Валерия Лапинского с работой «Особенности криминалистической характеристики незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Третье место — у Дианы Федоровой с исследованием «Применение специальных знаний при расследовании незаконной охоты».

Все участники конкурса после окончания ограничительных мер будут награждены благодарственными письмами и памятными подарками от Всемирного фонда природы.

Лучшие работы курсантов будут представлены в свободном доступе на портале Амурского экорегиона WWF «АмурИнфоЦентр».

На фото: Владивостокский филиал ДВ Юридического института МВД России.

Автор фото - Анатолий Сердюк, WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: экология  wwf России  конкурс 


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