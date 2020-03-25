|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 10 Июня, 00:59 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Губернатор Приморья протестировал на себе маршруты познавательного туризма
Губернатор Приморья совершил осмотр акватории на катере охраны в сопровождении директора Дальневосточного морского заповедника Николая Якушевского.
Морское путешествие началось на восточном участке заказника, включающем острова Большой Пелис, Стенина, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново, островки Максимова, Входные, Астафьева, кекуры Бакланьи, бухты Горшкова, Средняя, Нерпичья, Астафьева, Спасения и Теляковского, сообщили журналу "Дальневосочный капитал" в Дальневосточном морском заповеднике - филиале ННЦМБ ДВО РАН.
На кекурах Бакланьих гостям заповедника удалось увидеть тюленей (ларгу или нерпу пятнистую).
Николай Якушевский рассказал, что в сентябре 2003 года заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО за заслуги и значимость находящихся под его охраной животных и растений, сообществ и ландшафтов. Олег Кожемяко интересовался названиями островов, мысов, бухт заповедника.
Обсудили также перспективы развития туризма на территории Приморского края и в заповеднике. Главу региона, прежде всего, интересовали вопросы, как гармонично развивать экологический туризм на заповедной территории, какие формы туристической активности наиболее приемлемы, возможен ли в заповеднике туристический дайвинг, какие эколого-туристические маршруты уже существуют в охранной зоне заповедника и непосредственно на его территории.
Николай Якушевский рассказал, что для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к заповеднику земельных участках и водных объектах созданы охранные зоны: на суше вдоль сухопутных границ заповедника - шириной 500 метров, на море вокруг морских границ ООПТ - 3 мили. Акваторию заповедника запрещено посещать судам длиной более 10 метров, с двигателями мощностью более 350 лошадиных сил, скорость передвижения ограничена 15 узлами.
На заповедник возложены следующие задачи: охрана природной территории в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания её естественном состоянии, организация и проведение научных исследований, государственный экологический мониторинг, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма.
«Мы стремимся к достижению разумного компромисса между интересами охраны природы и социально-экономическими аспектами развития региона. Создать условия щадящего природопользования при взаимодействии с туристической отраслью – основная задача», - подчеркнул Николай Якушевский.
Директор заповедника рассказал о правилах посещения ООПТ. Побывать в заповеднике можно с целью познавательного туризма, обратившись к туроператорам и агентствам, с которыми подписан договор о сотрудничестве. Посетить ООПТ можно при наличии разрешительного билета и в сопровождении сотрудника заповедника. Экскурсии по территории заповедника проводят специалисты отдела познавательного туризма.
В поселке Витязь губернатора встретила инициативная группа местных жителей во главе со старостой поселка Николаем Хлюстовым и организатором рекреационно-туристического кластера Константином Богданенко. Сельчане поделились с губернатором своими идеями по развитию туризма на полуострове Гамова.
Инициативная группа представила губернатору проект-предложение о развитии и обустройстве инфраструктуры туристического кластера, сформировавшегося ранее естественным образом.
Губернатор оценил и поддержал предложение о строительстве БЭТ – «Большой Экологической Тропы», вокруг горы Туманной протяженностью около 20 км с твердым покрытием. Экологическая тропа планируется на высоте 50-100 метров над уровнем моря, откуда открываются прекрасные виды.
Также глава региона осмотрел марикультурное хозяйство "Эффективная Энергия", которое предложено интегрировать в туристическую сферу. Таким образом, акцент переносится не на валовое промышленное производство, а на обеспечение морепродуктами сферы туризма, с демонстрацией марикультурных объектов и технологий производства.
Олег Кожемяко рассказал, что давно интересовался историей знаменитой семьи Янковских. И в этот день представилась возможность посетить легендарный замок в бухте Витязь. Трёхэтажный дом был построен в 1918-1919 годах по проекту старшего сына Янковского, архитектора Александра Михайловича. Дом имел множество комнат, телефонную связь, потайной ход в подземелье, которое выводило в соседний овраг. Превращение жилого дома в крепость было не прихотью хозяина, а необходимостью на случай нападения хунхузов. Дом стоит у подножия горы Туманной. Главный фасад его обращён на бухту Витязь. Сейчас сохранились лишь стены, сооруженные из бетона и местной прибрежной гальки.
«Мы встретили губернатора Олега Кожемяко на берегу на Витязе, - рассказал Константин Богданенко. - У Олега Николаевича большая любовь к истории края, особенно к истории смутных времен начала 20 века. Для нас эта экскурсия и поход в дом Янковского явился частью презентации возможностей рекреационно-туристического комплекса”.
Далее экскурсия губернатора продолжилась на южном участке заповедника, включающем острова Фуругельма и Веры, Мыс островок Фальшивый, несколько групп камней и кекуров, бухты Калевала, Сивучья и Пемзовая.
По окончании экскурсии Николай Якушевский вручил Олегу Кожемяко книгу «Заповедное море» четвёртого директора заповедника Андрея Малютина, а также диск с фильмом, посвященным 40-летию Дальневосточного морского заповедника.
Досье "Дальневосточного капитала": Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук — «Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник» создан для сохранения природной среды наиболее богатого по составу морской и островной фауны и флоры залива Петра Великого Японского моря и, прежде всего, генофонда морских организмов. Площадь заповедника 64 316,3 га, в том числе 63 000 га морской акватории и 1136,3 га территории. Он расположен в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого — самой южной и тепловодной акватории дальневосточных морей России. В состав заповедника входит 11 островов, суммарная площадь которых составляет 1100 га. Вокруг морских границ заповедника установлена морская охранная зона шириной 3 мили. Охранная зона на суше установлена в виде полосы шириной 500 метров вдоль сухопутных границ заповедника.
Журнал "Дальневосточный капитал"
- Губернатор Приморья протестировал на себе маршруты познавательного туризма
- Мэра Хабаровска госпитализировали в инфекционный госпиталь
- В Приморье курсанты приняли участие в конкурсе в защиту дикой природы
- "Золотые правила" безопасности сделок на рынке недвижимости
- Первые кредиты по программе "Господдержка 2 %" выдают предпринимателям Приморского края
- Умение работать в облаке – важное преимущество бизнеса
- Земляне отметили Всемирный день окружающей среды и день эколога
- Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы
- Названы имена победителей XIV Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2020
- В России завершилась V Олимпиада по устойчивому лесоуправлению среди студентов лесных вузов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.