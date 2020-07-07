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Четверг| 09 Июля, 16:52 |
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В Приморье на территории Мельничной ОПЗ численность тигра выросла в четыре раза
WWF подводит итоги 10 лет природоохранных аренд на Дальнем Востоке. Партнеру проекта, обществу охотников и рыболовов «Сидатун», не только удалось наладить сбор дикоросов в Мельничной орехово-промысловой зоне, создав десятки рабочих мест в удаленных таежных поселениях, но и увеличить численность тигра с 4 до 15 животных на территории охотхозяйства.
Мельничная орехово-промысловая зона в Приморье — один из пяти пилотных участков, на территории которых в 2010-м году была применена новая стратегия сохранения ценных лесов в ареале тигра — природоохранная аренда. Природоохранная аренда — это долговременная, до 49 лет, аренда ценных лесов сообществами местных жителей. При этом вместо рубок на территории природоохранных аренд ведется устойчивый сбор кедрового ореха и других дикоросов.
«В ситуации, когда даже статус защитных лесов не мог оградить кедровники от уничтожения, долговременная аренда для недревесного лесопользования рассматривалась Всемирным фондом дикой природы, фактически, как единственный реальный вариант для их сохранения. Ведь сам арендатор становился кровно заинтересованным в охране «деревьев-кормильцев» от вырубки и пожаров. Поэтому WWF России, используя возможности нового лесного законодательства, а также решимость местного населения защитить свои кедровники, пошел на природоохранный эксперимент, — комментирует старший координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин. — Было предложено заинтересованным в сохранении лесов местным жителям —предпринимателям, охотникам, — взять в долгосрочную аренду орехово-промысловые зоны для организации заготовок пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений. Это позволяло, одновременно, и не допустить лесорубов на ценные местообитания тигра, и обеспечить экономическое развитие территорий путем привлечения местного населения к сбору кедрового ореха и других дикоросов».
По состоянию на 2020 год в Приморском и Хабаровском краях в природоохранных арендах находится около 330 тыс. гектаров ценнейших кедровых лесов, где вместо заготовки древесины ведется сбор недревесных продуктов леса. Одна из таких территорий — Мельничная орехово-промысловая зона в Красноармейском районе Приморья.
В Мельничной ОПЗ, площадью 22 тыс. га, редкие для Дальнего Востока стопроцентные кедрачи занимают значительные площади и сконцентрированы в единый массив. Эта орехово-промысловая зона связывает между собой территории Сихотэ-Алинского заповедника, национального парка «Удэгейская легенда», заказника «Таежный» и является ключевой для сохранения амурского тигра.
В 2008 году эта уникальная территория оказалась под угрозой вырубки. И только активная позиция местной общественной организации охотников и рыболовов «Сидатун», помогла привлечь внимание общественности и предотвратить проведение широкомасштабных рубок.
В 2009 году общество охотников и рыболовов «Сидатун» при поддержке WWF России взяло Мельничную ОПЗ в природоохранную аренду на 49 лет. Фактически, это был первый опыт на Дальнем Востоке, когда охотпользование и аренда ОПЗ в целях заготовки пищевых лесных ресурсов, были совмещены на одной территории в одних руках. Общество «Сидатун», стало, по сути, градообразующим предприятием села Мельничное.
Комплексное природопользование, умелое ведение хозяйства и руководство организацией на протяжении последних 10 лет на территории Мельничной ОПЗ позволило добиться значительных результатов не только в деле охраны природы, но и в социальной сфере. Так, сбор кедрового ореха и других дикоросов позволил создать в удаленных таежных поселениях более 20 постоянных и до 300 сезонных рабочих мест. В бюджеты различных уровней было уплачено более 37 миллионов рублей налогов. Налажено обеспечение жителей дровами. Кроме того, часть дохода «Сидатун» направляет на социальные проекты: содержание сельских дорог, помощь детскому саду, школе.
Благодаря охотхозяйству, в центре села впервые появились прогулочная зона, сцена и танцевальная площадка.
Природоохранные результаты еще более выдающиеся:
- Для охраны территории от браконьерства, незаконных рубок и пожаров на базе ООиР «Сидатун» была сформирована и оснащена антибраконьерская бригада. За 10 лет ее работы в Мельничной ОПЗ не было допущено ни одной незаконной рубки и ни одного пожара! Бригада составила 156 протоколов о незаконной охоте, изъяла 67 единиц огнестрельного оружия, было возбуждено 39 административных и уголовных дел в отношении незаконного природопользования.
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- Для защиты аренды от пожаров проложено 183 км дорог противопожарного назначения и минерализованных полос, которые используются также для сбора и транспортировки кедрового ореха.
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- Благодаря всем природоохранным мерам общая численность копытных в охотугодьях общества «Сидатун» возросла более чем в 2 раза: если в 2010 г. она составляла около 3500 особей, то к 2020 г. выросла почти до 7000.
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Тигры охотхозяства Сидатун и Мельничной ОПЗ, фотоловушка WWF и WCS
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- В результате численность тигра на территории общества «Сидатун» за 10 лет показала беспрецедентный рост и увеличилась почти в 4 раза! Если в 2010 г. здесь обитало 4 тигра, то в 2019 г. фотоловушки зафиксировали уже 15 полосатых кошек.
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- Территория охотугодий ООиР «Ситадун» с 2017 года является площадкой мониторинга амурского тигра, который осуществляют специалисты Сихотэ-Алинского заповедника, WCS и WWF России совместно с охотобществом.
Такие беспрецедентные результаты были достигнуты благодаря соответствующим вложениям охотобщества, ведь максимальной расходной статьей (40 млн рублей) здесь стали именно природоохранные мероприятия. Подобное распределение трат, не направленных в сторону скорейшего обогащения, свидетельствуют о желании и понимании необходимости заложить в основу хозяйства серьезную базу. Ее отличительные черты — использование природных ресурсов во благо местного населения, живущего в окружении тайги; воспроизводство этих ресурсов и их изъятия без ущерба для природы.
«Как же удалось выжить легальному предприятию, основанному на дарах леса? Именно комплексность подхода к использованию ресурсов сыграла свою значительную роль. В отсутствии доходов от орехов в неурожайные годы, либо в условиях невозможности их реализации по причине бюрократических препонов для экспорта, охотобщество выручали доходы от добычи пушнины. Это правило работало и в обратную сторону: когда доходы от кедрового ореха позволяли покрыть убыточные года по охоте, — комментирует главный координатор отдела по сохранению редких видов Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Можно с уверенностью сказать, что развитие охотобщества «Сидатун» в данном ключе обеспечено благодаря определяющей роли личности в руководстве и принятии решений его председателя Юшкина Олега Александровича. Благодаря ему, за прошедшие 10 лет управления Мельничной орехово-промысловой зоной получены бесспорные положительные результаты социального и природоохранного характера, обеспечен существенный задел на дальнейшее развитие охотобщества «Сидатун» и экономическую стабильность проживающего здесь местного населения».
Как считает WWF России, модель комплексного природопользования по примеру Мельничной орехово-промысловой зоны и охотобщества «Сидатун», наиболее перспективна для тиражирования в ареале тигра, в особо ценных защитных лесах. Применение этого механизма позволяет достичь высокого природоохранного результата, без заповедования территории и ее изъятия их хозяйственного освоения.
На верхнем фото: Урожайный год. Фото - Иван Евгорчев, WWF России
Журнал "Дальневосточный капитал".
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