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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 09 Октября, 23:12 |
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Первая конференция AIJourney с успехом прошла во Владивостоке
Конференция показала над чем работают разработчики Сбербанка, раскрыла потенциал дальневосточных специалистов в области «дэйта сайэнс» и доказала важность комплексной коммуникации прикладной науки, бизнеса и государства.
AI Journey-2019 во Владивостоке – первая региональная конференция из серии мероприятий AI Journey, прошла в рамках форума «Русский Meet Up», объединяющего ИТ-сообщество АТР.
Спикерами выступили лучшие ИТ-специалисты Сбербанка, которые сейчас «обучают» машины принимать на работу эффективных сотрудников, выдавать кредиты только надёжным клиентам, распознавать голос и внешность человека.
Андрей Черток, управляющий директор, начальник Центра исследования данных ПАО Сбербанк:
«Сегодня без искусственного интеллекта не обходится ни один процесс или сфера деятельности в Сбербанке и область применения искусственного интеллекта в нем будет только расти. «ИИ» используется не только для оптимизации внутренних процессов, но и для создания продуктов и сервисов для наших клиентов. Для нас сейчас фокусная тема – персонализация общения с нашими клиентами и большее использование когнитивных технологий: компьютерного зрения, анализа речи, работы с текстами».
На площадке форума обсудили и вопросы кадров. Сбербанком в ДВФУ год назад была запущена образовательная программа «Искусственный интеллект и большие данные». И уже сейчас результаты своей работы студенты смогли представить на экспозиции в офисе банка в ДВФУ: голосового помощника Сберту – это искусственный интеллект, который сможет заменить работу call-центра и общаться с клиентами по телефону и в чате. Еще одна работа студентов - приложение для распознавания драгоценных монет. Традиционно в зону инноваций от Сбербанка вошел сервис телемедицины DocDoc и VR-очки, которые дают возможность побывать в квартире, которую только собираешься взять в ипотеку.
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк:
«Мы тесно взаимодействуем со Школой цифровой экономики ДВФУ. Магистерскую программу по направлению искусственного интеллекта открыли год назад, и мы стояли у основ её зарождения. Сейчас уже есть практические вещи, которые студенты создали своими руками и головой. Нам важно создать технологический толчок, который даст импульс развития в обучении технологиям искусственного интеллекта и больших данных. Для Сбербанка это скорее социальная ответственность и благотворительность, чем желание создать себе кадровый резерв».
Сбербанк также поддержал хакатон по Data Science для талантливых школьников и студентов начальных курсов, который прошел в рамках форума «Русский MeetUp». Перед участниками соревнований стояла задача автоматизировать составление графика работы инкассаторов Приморского отделения банка. За 36 часов полностью решить задачу не удалось ни одной команде, но многие предложили интересные варианты автоматизации работы.
Андрей Черток также подчеркнул уровень специалистов, представивших на конференции свои работы. «Мне очень приятно видеть, что взаимодействие между Сбербанком и ДВФУ растет, развивается наша магистерская программа в школе цифровой экономики, что дает возможность интегрировать бизнес-кейсы, которые решает Сбербанк не только в Приморье, но и по всей России в учебный процесс ребят вплоть до кураторства дипломов и курсовых работ. И нам очень важно вовлечь выпускников этой программы, в работу над задачами Сбербанка, либо же над задачами региона, чтобы они не уезжали, а оставались развивать Дальний Восток.
И меня очень вдохновляет опыт дальневосточников во внедрении «Дейта сайнс». Это редкий случай, когда данное направление серьезно развилась не в Москве или в Санкт-Петерурге, а в Хабаровске. И мне бы очень хотелось, чтобы таких команд появлялось все больше. Во всяком случае, я очень рассчитываю, что и Владивосток тоже станет одним из хабов «Дэйта сайнс», который будет работать и на Сбербанк и вообще на технологическую отрасль», также отметил он.
После Владивостока конференции примут Томск, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Калининград и Санкт-Петербург. Центральным событием форума Artificial Intelligence Journey станет двухдневная конференция AI Journey в Москве 8 и 9 ноября.
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