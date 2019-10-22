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В Приморье новый кластер на полуострове Гамова вошел в состав нацпарка "Земля леопарда"
Территория национального парка «Земля леопарда» расширилась за счет включения в состав особо охраняемой природной территории кластерного участка на полуострове Гамова в Хасанском районе Приморья. Данные изменения приняты Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2019 года №1578.
Инициатива о включении нового кластера площадью 6928 га в состав национального парка принадлежала автономной некоммерческой организации (АНО) «Дальневосточные леопарды». Данный прибрежный участок находился в собственности организации с 2017 года. Ранее на его территории располагался оленепарк, часть которого удалось сохранить до наших дней, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда».
Территория кластера непосредственно граничит с Дальневосточным морским заповедником, впечатляя своими прекрасными ландшафтами и богатым биологическим разнообразием. Помимо прочего, здесь неоднократно фиксировали дальневосточного леопарда и амурского тигра. Однако до недавнего времени данная территория мало охранялась и уже частично пострадала от действий человека, в связи с чем было принято решение о необходимости включения его в состав национального парка.
«Благодаря общим усилиям за последние годы популяция дальневосточного леопарда выросла в три раза, - говорит Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Редкая кошка возвращается на свои исконные места обитания. Однако обеспечить безопасность этого зверя, сохранность его кормовой базы и мест обитания очень сложно, если территория не является особо охраняемой. Новый кластер позволит расширить ареал хищника и сохранить его безопасность».».
Вместе с тем, включение в состав нового кластера даст новые возможности для развития регулируемого экологического туризма. В последние годы полуостров Гамова был известен среди любителей природы Приморья. Администрация ФГБУ «Земля леопарда» намерена сохранить возможность посещения живописного участка, сделав отдых на полуострове более комфортным для людей и безопасным для природы.
При организации АНО «Дальневосточные леопарды» в настоящее время на территории кластера действует парк «Леопарды на Гамова». Его посетители могут увидеть не только завораживающие прибрежные пейзажи, но и пятнистых оленей, содержащихся в просторных вольерах парка. Ожидается, что в ближайшие годы развитие инфраструктуры экологического парка позволит организовать здесь наблюдение и за другими животными, а также предоставит возможности альтернативных видов отдыха: конные прогулки, рыбалку и туры на внедорожниках по сопкам вдоль живописных бухт.
Досье "Дальневосточного капитала": Национальный парк «Земля леопарда» создан 5 апреля 2012 году. В настоящее время его площадь составляет 262 000 га. За 7 лет существования «Земля леопарда» добилась значительных результатов в деле сохранения уникальной природы этого уголка России. Благодаря успешному пресечению попыток браконьерства, эффективной работе по зимней подкормке копытных, основной кормовой базы хищных кошек, численность дальневосточных леопардов увеличилась и имеет тенденцию к дальнейшему росту. «Дальневосточные леопарды» - автономная некоммерческая организация, созданная в 2011 году с целью изучения, сохранения и восстановления популяции самой редкой крупной кошки мира. Председатель наблюдательного совета организации - специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. При поддержке АНО в нацпарке «Земля леопарда» проводится фотомониторинг, подкормка копытных, а также борьба с лесными пожарами и браконьерством.
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