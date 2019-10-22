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Дальневосточный морской заповедник продолжает проект "От Даурии до Камчатки"
Во Владивостоке 12 декабря в 17.00 в выставочном зале ДВО РАН (ул. Светланская, 50, вход со стороны Арки Цесаревича) состоится открытие выставки, где будут представлены уникальные фотографии и фильмы одного из лучших кинодокументалистов и фотохудожников России Геннадия Шаликова, а также видеосюжеты и фотографии его приморских коллег и друзей – Василия Солкина, Александра Ратникова, Марины Скляровой.
Эксклюзивная часть коллективного проекта – эко-скульптуры, созданные из дерева и природного материала, сделанные художником из Владивостока Игорем Копыловым.
Работы художника Игоря Копылова будут выставлены для зрителей впервые.
Организаторы выставки – Дальневосточный морской заповедник, Дальневосточное отделение Российской академии наук, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
Начало проекта "От Даурии до Камчатки" было положено на Восточном экономическом форуме - 2019 во Владивостоке. На "Улице Дальнего Востока" участники и гости ВЭФ смогли впервые увидеть фотовыставку Геннадия Шаликова.
Цель обновленной выставки проекта "От Даурии до Камчатки" – привлечь внимание общественности и всех неравнодушных людей к судьбе уникальных экосистем Дальнего Востока, рассказать о необходимости их сохранения хотя бы в отдельных уголках нашей планеты. Заповедных, а значит недоступных пагубному воздействию цивилизации.
Авторами была проделана огромная работа для того, чтобы донести до зрителей неподдельное очарование, дикую мощь и красоту нашей природы – от Даурии до Камчатки.
Даурия - это территория, включающая Бурятию, Забайкалье и Приамурье, это сотни километров лесов и степей, необъятные просторы России, где сохранены уникальные заповедные места. Даурию от Камчатки отделяет море.
Дальневосточный морской заповедник – еще одна большая любовь авторов выставки и источник вдохновения.
Кроме нескольких десятков небольших сюжетов, этому заповеднику Шаликов посвятил фильм, основанный на эксклюзивном интервью с его первым директором Юрием Чугуновым.
Фильм «Залив Петра Великого» рассказывает о подводных обитателях
Съёмки, проводимые им и его коллегами в морском заповеднике в течение последних десятилетий, были подготовлены для монтажа нового большого фильма, но сделать его режиссёр не успел.
Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России: «12 декабря мы вместе отметим день рождения Геннадия Шаликова. Он был лучшим. Конкурентов у него просто не было. И быть не могло…Он никогда не врал ни себе, ни другим».
В 2018 году большого мастера, каких в мире единицы, документалиста-анималиста, Геннадия Шаликова не стало. Осталась вечная красота, увиденная его глазами, которую он запечатлел на фото- и видео «пленку» со своим особым художественным чутьем, тактичной наблюдательностью и мастерством постановки кадра.
Досье: Геннадий Шаликов – мастер документального кино, фотограф, режиссер, более 30 лет снимавший дикую природу Дальнего Востока. Член Союза кинематографистов России, председатель Приморского отделения СК РФ. Снял более 40 документальных фильмов о природе Приморья, Даурии, Камчатки, бассейна реки Амур. Шаликов стал первым в мире, кто снял дальневосточного леопарда на кинопленку в месте его обитания. Открытие выставки состоится 12 декабря, в день рождения мастера.
Участники проекта - коллеги Геннадия Шаликова:
Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России.
Александр Ратников, сотрудник Дальневосточного морского заповедника.
Марина Склярова, сотрудник Дальневосточного морского заповедника, фотограф.
Игорь Копылов, художник-оформитель Приморского театра молодежи.
Коллективная выставка «От Даурии до Камчатки» будет работать до 31 декабря в выставочном зале ДВО РАН (ул.Светланская, 50, вход со стороны Арки Цесаревича Николая).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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