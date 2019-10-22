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09 Декабря 2019, 12:27 | Регион сегодня |

Дальневосточный морской заповедник продолжает проект "От Даурии до Камчатки"

Коллективная выставка посвящена сохранению уникальных экосистем Дальнего Востока

Во Владивостоке 12 декабря в 17.00 в выставочном зале ДВО РАН (ул. Светланская, 50, вход со стороны Арки Цесаревича) состоится открытие выставки, где будут представлены уникальные фотографии и фильмы одного из лучших кинодокументалистов и фотохудожников России Геннадия Шаликова, а также видеосюжеты и фотографии его приморских коллег и друзей – Василия Солкина, Александра Ратникова, Марины Скляровой.

Эксклюзивная часть коллективного проекта – эко-скульптуры, созданные из дерева и природного материала, сделанные художником из Владивостока Игорем Копыловым.

 


 

Работы художника Игоря Копылова будут выставлены для зрителей впервые.

Организаторы выставки – Дальневосточный морской заповедник,  Дальневосточное отделение Российской академии наук, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ.­­­

 


 

Начало проекта "От Даурии до Камчатки" было положено на Восточном экономическом форуме - 2019 во Владивостоке. На "Улице Дальнего Востока" участники и гости ВЭФ смогли впервые увидеть фотовыставку Геннадия Шаликова.

Цель обновленной выставки проекта "От Даурии до Камчатки" – привлечь внимание общественности и всех неравнодушных людей к судьбе уникальных экосистем Дальнего Востока,  рассказать о необходимости их сохранения хотя бы в отдельных уголках нашей планеты. Заповедных, а значит недоступных пагубному воздействию цивилизации.

Авторами была проделана огромная  работа для того, чтобы донести до зрителей  неподдельное очарование, дикую мощь и  красоту нашей природы – от Даурии до Камчатки.

Даурия - это территория, включающая Бурятию, Забайкалье и Приамурье, это сотни километров лесов и степей, необъятные просторы России, где сохранены уникальные заповедные места. Даурию от Камчатки отделяет море.

 


 

Дальневосточный морской заповедник – еще одна большая любовь авторов выставки и источник вдохновения.

Кроме нескольких десятков небольших сюжетов, этому заповеднику Шаликов посвятил фильм, основанный на эксклюзивном интервью с его первым директором Юрием Чугуновым. 

 

Фильм «Залив Петра Великого» рассказывает о подводных обитателях

Съёмки, проводимые им и его коллегами в морском заповеднике в течение последних десятилетий, были подготовлены для монтажа нового большого фильма, но сделать его режиссёр не успел.

Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России: «12 декабря мы вместе отметим день рождения Геннадия Шаликова. Он был лучшим. Конкурентов у него просто не было. И быть не могло…Он никогда не врал ни себе, ни другим».

В 2018 году большого мастера, каких в мире единицы, документалиста-анималиста, Геннадия Шаликова не стало. Осталась вечная красота, увиденная его глазами, которую он запечатлел на фото- и видео «пленку» со своим особым художественным чутьем, тактичной наблюдательностью и мастерством постановки кадра.

 


 

Досье: Геннадий Шаликов –  мастер документального кино, фотограф, режиссер, более 30 лет снимавший дикую природу Дальнего Востока. Член Союза кинематографистов России, председатель Приморского отделения СК РФ. Снял более 40 документальных фильмов о природе Приморья, Даурии, Камчатки, бассейна реки Амур. Шаликов стал первым в мире, кто снял дальневосточного леопарда на кинопленку в месте его обитания. Открытие выставки состоится 12 декабря, в день рождения мастера.

 

Участники проекта - коллеги Геннадия Шаликова:


 

Василий Солкин, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России.

 


 

Александр Ратников, сотрудник Дальневосточного морского заповедника.

 


 

Марина Склярова, сотрудник  Дальневосточного морского заповедника, фотограф.

 


 

Игорь Копылов, художник-оформитель Приморского театра молодежи.

 

Коллективная выставка «От Даурии до Камчатки» будет работать до 31 декабря в выставочном зале ДВО РАН (ул.Светланская, 50, вход со стороны Арки Цесаревича Николая).

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: выставка  Солкин  Дальневосточный морской заповедник  Шаликов  wwf 


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