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10 Февраля 2020, 12:05 | Регион сегодня

Изменения в области малого бизнеса обсудили во Владивостоке

Об инструментах господдержки и профилактики проблем с которыми может столкнуться бизнес, рассказали эксперты

6 февраля  во Владивостоке в конференц-зале Центра «Мой Бизнес» прошло открытое мероприятие на тему: «Новости действующего законодательства в области предпринимательской деятельности по состоянию на I квартал 2020 года. Программы поддержки  предпринимательства. Актуальные вопросы взаимодействия с банками». Предприниматели, посетившие площадку, не только получили полезную информацию «из первых рук», но и задали организаторам вопросы, на которые, в режиме дружеского диалога, услышали объективные ответы.

Организаторами мероприятия выступили «Клуб деловых людей», АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края», Приморская организация профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации «Торговое Единство». Встреча состоялась при поддержке Аппарата Уполномоченного по правам предпринимателей в Приморском крае.

Открывая встречу, сопредседатель «Клуба деловых людей» Людмила ТЫЩЕНКО представила партнеров, которые оказали поддержку в организации мероприятия: ПАО «Промсвязь Банк», Фермерское хозяйство Елены Гуртовой и Агентство «Планета».

Первым докладчиком выступила представитель Центра «Мой бизнес» Юлия СЕЛИОНОВА, рассказав об инструментах господдержки субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края.

«Центр поддержки предпринимательства, Микрокредитная компания и Гарантийный фонд Приморского края, объединенных в консолидированный краевой институт «Мой бизнес», в рамках федерального финансирования занимаются поддержкой предпринимательства и физлиц, которые задумываются о начале предпринимательской деятельности. Организация «Мой бизнес» включает в себя несколько структурных подразделений, каждое из которых ориентированно на определенную специфику деятельности. Предположим если предприниматель планирует выйти на экспорт но не знает с чего начать, рекомендуем обратиться в Центр поддержки экспорта. Специалисты данного подразделения проведут работу начиная от консультирования по общим вопросам, до разъяснения конкретных вопросов, например, поездок на выставки», - рассказала Юлия Селионова. В ходе своего доклада эксперт подробно остановилась на всем широком спектре услуг Центра. Рассказала о работе подразделения, которое оказывает поддержку производственному сектору, подробно остановилась на социально ориентированном  бизнесе, подчеркнула, что Центр уделяет повышенное внимание обучающим мероприятиям на безвозмездной основе.  

С объемным докладом о новостях в действующем законодательстве в предпринимательской деятельности выступила  руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена РОМАШКО. Эксперт рассказала, что в этом году на федеральном уровне Госдумой будет принято порядка 232 нормативных актов, которые трансформируют работу всего бизнеса в РФ.

«Так, с 2021 года обязательный переход на электронные трудовые книжки коснется всех без исключений. А к 2024-2025 гг все взаимоотношения с субъектами предпринимательской деятельности будут переведены  в электронный формат.

В 2020 году Приказом МЧС планируется добиться снижения количества погибших на пожарах на 28% по отношению к предыдущим годам. Определенный профилактический план мероприятий уже утвержден. Если полномочия фискальных органов (в части проверок пожарной безопасности) будут превышены, обращайтесь в Аппарат Уполномоченного.

Из позитивного: так как 6% по УСН могут пагубно отразиться на бизнесе, нам удалось убедить органы исполнительной власти принять закон, по которому процентная ставка по доходам для категориям вида деятельности аптечной сети будет снижена до 1%.  На данный момент, сферы торговли также необходимо приводить к минимальным значениям».

Председатель Приморской организации профессионального союза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» Марина СЕМЕНОВА подробнее рассказала о работе по продлению специального налогового режима.

«Отмена ЕНВД, в первую очередь, негативно отразится на муниципалитетах. На данный момент, мы создали рабочую группу, куда вошли руководители бизнес объединений Приморского края и разработали экономически обоснованное предложение по постепенному переходу на новый вид налогообложения. Письма с данной инициативой были направлены губернатору края и в Заксобрание, которое  направило наше предложение в Министерство финансов края. Мы надеемся, что будет создана рабочая группа при губернаторе по обсуждению и внедрению данного закона, куда войдут и наши представители. Проблема в том, что нам не хватает обратной связи от бизнеса, нет ни аналитики  ни предложений.Эффективного решения вопроса мы можем добиться только совместными усилиями», - сказала Марина Семенова.

Множество полезных рекомендаций в сфере закона 115-ФЗ для бизнеса дала начальник отдела массового сегмента ПАО «Примсвязьбанк»  Надежда ЛЕОНОВЕЦ.

Среди них, важнейший аспект, касающийся наличных денежных средств.

«На основании документа Центрального банка России, который регламентирует определенную норму при снятии со счета наличных средств, эта сумма составляет не более 100 тыс руб по одному договору между юридическим лицом и ИП. Если сумма снятия больше - у банка могут возникнуть к предпринимателю и к его операциям по счетам ряд вопросов. Но, если уже так случилось, что банк запросил о вас информацию, то очень важно подойти к такому запросу со всей ответственностью и предоставить весь пакет документов в указанный банком срок. При этом, нужно помнить, что финансово-кредитные организации могут дать вам отсрочку и готовы идти на уступки клиентам, если будут указаны веские на то причины. Также, при внесении наличных денежных средств на счет, каждый предприниматель должен знать и указать, на какие именно цели он их вносит», - пояснила эксперт.

Анна МАЦОВСКАЯ. Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: предпринимательство  малый бизнес 


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