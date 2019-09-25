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Четверг| 10 Октября, 13:45 |
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Фестиваль "Держи Краба!" пройдет в 22 регионах России
Участие в гастрономическом событии традиционно принимают морепродуктовые рестораны со всей России, в этом году их география значительно расширилась. В течение двух недель гостям будут предлагать блюда из синего камчатского краба по специальной цене, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
По словам организаторов, основные события пройдут в городе-организаторе Владивостоке: здесь гостей угостят живым синим камчатским крабом, одним из немногих видов, промысел которого официально разрешен в этот период времени, и гастрольными ужинами от лучших российских шеф-поваров.
В столице Дальнего Востока камчатский краб будет продаваться по специальной фестивальной цене – в этом году она составит 1 400 рублей за килограмм, что гораздо ниже закупочной стоимости. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с рыбаками Дальнего Востока. Важная особенность – все рестораны-участники оборудованы аквариумами и поэтому краб подается к столу живым, взвешивается и затем готовится. В ресторанах-участниках по всей России гостям предложат по фестивальной цене крабовые клешни, а также блюда из краба.
«Когда четыре года тому назад мы начинали фестиваль, невозможно было представить, что краб станет настолько популярным за пределами Дальнего Востока, и что рестораны сами будут выстраиваться в очередь, чтобы поучаствовать в этом мероприятии. Самая большая победа – возродить интерес к местным морепродуктам, сделать их доступными, подарить частичку Дальнего Востока всей стране», – отмечают организаторы фестиваля.
В Приморье участие в фестивале принимают заведения, которые являются постоянными участниками гастрономических мероприятий, направленных на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни. В этом году готовность присоединиться к ним выразили и новые рестораны.
Участники Фестиваля «Держи Краба!» в Приморье:
Владивосток:
– паназиатский ресторан Zuma;
– бар Black Rabbit;
– Alyaska Grill bar;
– кафе «Сезоны»;
– ресторан «Супра Меоре»;
– итальянский ресторан Pastamore
– итальянский ресторан Crust;
– кафе MOLOKO&MED;
– рестораны Tokyo;
– рестобар «Невинные радости»;
– ресторан дальневосточной региональной кухни Port cafe;
– фермерский ресторан Ogonёk;
– ресторан Svoy;
– ресторан Limoncello;
– винные бары «Виноваты звезды».
Большой Камень:
– кафе паназиатской кухни «Сушка».
Подробную информацию о мероприятии можно узнать на официальном сайте.
Отметим, по версии аналитического агентства «ТурСтат», фестиваль «Держи Краба!» вошел в список самых «вкусных» гастрофестивалей прошлой осени, а Приморье заняло третью строчку в рейтинге российских регионов, привлекательных для гастрономического туризма.
Напомним, данный фестиваль входит в событийный календарь Приморья, сформированный региональным Туристско-информационным центром. По словам врио вице-губернатора Константина Шестакова, приобретая краевой статус, такие мероприятия формируют имидж края как интересного туристического направления.
Справочно. Впервые фестиваль «Держи краба!» прошел во Владивостоке в 2016 году, он продлился всего неделю и стал одним из самых заметных гастрономических событий в жизни города – горожане и туристы съели за семь дней пару тонн краба. Из-за высокого спроса в ресторанах пришлось даже вводить ограничения на продажу краба – один краб на компанию. В 2017 году фестиваль длился уже две недели, а к Владивостоку присоединился Хабаровск, Сахалин, Находка и Уссурийск. Высокий интерес фестиваль вызвал у туристов из Кореи и Китая – некоторые путешественники начали бронировать столы в ресторанах еще зимой. Фестиваль стал одним из ярких представителей направления «гастрономический туризм», а ведущие турагентства начали предлагать туры на период проведения фестиваля. В 2018 году фестиваль продлился 10 дней и вышел за пределы дальневосточного региона, в событии приняли участие более 30 ресторанов из 10 российских городов.
Дарья Тонких, [email protected]
По информации организаторов фестиваля «Держи краба!»
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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