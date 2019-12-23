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Во Владивосток прилетает герой голливудского блокбастера "Последний самурай"

Шин Коямада – актер, мастер боевых искусств, бизнесмен и общественный деятель - расскажет во Владивостоке об истории своего успеха

15 февраля во Владивосток прибывает Шин Коямада (Shin Koyamada) – бизнесмен, общественный деятель, мастер боевых искусств и актер, получивший мировую известность в 2004 году, после выхода голливудского блокбастера «Последний самурай», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США на Дальнем Востоке России.

Шин Коямада, который внесен в список выдающихся выпускников городского колледжа Лос-Анджелеса (Los Angeles City College), выступит на Дне американского образования во Владивостоке с презентацией «Достигая невозможного».  Это мероприятие, на котором все интересующиеся учебой в Америке смогут получить исчерпывающую информацию о поступлении и учебе в университетах США пройдет 16 февраля с 13 до 17 часов в «AZIMUT Отель Владивосток» (Набережная, 10). Господин Коямада также познакомится с городом, проведет мастер-класс по карате, встретится с участниками Клуба разговорного английского языка 17 февраля с  19 до 21 часа в «AZIMUT Отель Владивосток» в конференц-зале «Санкт-Петербург + Москва» (приглашаются все желающие). 

Шин Коямада решил переехать в США в 2000 году в возрасте 18 лет, слабо зная английский и не имея никаких знакомств и связей.  Он упорно занимается языком, поступает в городской колледж Лос-Анджелеса, где изучает актерское мастерство. Шесть дней в неделю он занимается по пять часов в день в Китайской школе боевых искусств, изучая кунг-фу в стиле северного Шао Линь.  

В 2004 году Шин Коямада открывает двери в Голливуд, сыграв вместе с Томом Крузом в блокбастере «Последний самурай». Фильм собирает в прокате 456 млн. долларов, получает четыре номинации на «Оскар» и три номинации на «Золотой Глобус».  В 2006 Коямада играет одну из главных ролей в фильме «Венди Ву: королева в бою». Премьеру фильма на канале «Дисней» смотрят в разных странах более 5,7 миллионов человек. Этот рекорд делает «Дисней» самым рейтинговым детским каналом в Европе и Японии, а Шин Коямада завоевывает сердца миллионов юных телезрителей во всем мире. Впоследствии он неоднократно снимается во многих фильмах и телешоу.

В 2005 году Шин Коямада основывает компанию «Шинка Груп» (Shinca Group). Сегодня эта корпорация имеет два подразделения. Первое, «Шинка Энтертейнмент» (Shincа Entertainment) работает на рынке развлечений (фильмы, телешоу, книги комиксов, видеоигры, мультфильмы, цифровые наклейки). Второе, «Шинка Энтерпрайз» (Shinca Enterprise) занимается международным консалтингом, оказывая услуги и небольшим стартапам и фирмам, входящим в список «Глобал 500» журнала «Форчун», которые ищут партнеров в самых разных областях (сельское хозяйство, технологии, розничная торговля, энергетика, добыча полезных ископаемых, спорт, продукты питания, развлечения).

В мире боевых искусств Шин Коямада известен как знаток и мастер разных школ и направлений. Начав заниматься японским карате в 16 лет у себя на родине, в Америке он осваивает кунг-фу и тхэквондо и становится обладателем нескольких золотых медалей чемпионатов США и черных поясов. В 2004 году его портрет был опубликован на обложке журнала «Блэк Белт» (Black Belt), старейшего издания Америки в области боевых искусств. В 2010 и 2011 годах он устраивает в Калифорнии «Фестиваль боевых искусств США», который собирает сотни мастеров и учеников с разных стран.  

Помимо успеха в кино, бизнесе и боевых искусствах, Шин Коямада широко известен как филантроп и народный дипломат. В 2008 году он вместе с супругой создает «Международный Фонд Коямады» (Koyamada International Foundation) с подразделениями в странах АТР, в Африке, Северной и Южной Америке. Используя свой авторитет и популярность, Коямада привлекает к благотворительным компаниям фонда самых разных людей: звезд Голливуда, бизнесменов, государственных чиновников, спортсменов, общественников, старшеклассников. Основные направления работы его организации - развитие молодежного лидерства; расширение прав и возможностей девочек и женщин; оказание помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий; налаживание межличностных обменов; ликвидация нищеты; содействие устойчивому развитию.

Коямада носит звания Почетного Посла ряда организаций – города Киото, префектуры Окинава, японо-американского общества Северной Калифорнии и Федерации японского карате на летней Олимпиаде 2020 в Токио.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: боевые искусства  генеральное консульство США  образование  Шин Коямада 


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