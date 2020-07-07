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Суббота| 22 Августа, 12:58 |
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В охотничьих угодьях Приморья хозяйничают золотари-китайцы
В рамках проекта WWF России «Люди — природе» журналисты межрегионального экологического пресс-клуба «Последняя среда» и интернет-портала PrimDiscovery побывали в Красноармейском районе Приморья. Позвала в дорогу проблема добычи россыпного золота на притоках реки Большая Уссурка в районе села Мельничного, её влияние на экологическую обстановку в национальном парке «Удэгейская легенда» и жизнь таежной глубинки.
Именно об этом с 2018 года бьют во все колокола, направляя обращения в Управление Росприроднадзора по Приморскому краю, в Минприроды России, а в 2019 году — и к президенту РФ, жители сел Красноармейского района и национальный парк «Удэгейская легенда».
«В последние годы мы наблюдаем резкое ухудшение экологического состояния реки Большая Уссурка из-за её загрязнения. Источником загрязнения являются несколько компаний по добыче золота, которые работают выше среднего течения Большой Уссурки. Вместе с неочищенной водой сбрасываются и тяжёлые металлы, которые нарушают все живое в реке, наносят существенный вред населению сел в бассейне Большой Уссурки, и, конечно, национальному парку», — комментирует директор ФГБУ «Национальный парк «Удэгейская легенда» Борис Литвинов.
Большая Уссурка — основная водная артерия северного Приморья, на её берегах расположен 21 населенный пункт. Эти таежные, богатые рыбой места всегда привлекали туристов с разных уголков страны для отдыха, сплава и рыбалки. Большая Уссурка (Иман) — место обитания и нерестилища ценных пород рыб: сибирского тайменя, ленка, хариуса, налима, а также кеты — тихоокеанского лосося. Для охраны территории и развития цивилизованного познавательного туризма в 2007 году в среднем течение реки был создан национальный парк «Удэгейская легенда», деятельность которого напрямую зависит от экологического состояния Большой Уссурки. Поэтому здесь особенно отчетливо, испытывая на себе, понимают угрозы от негативной деятельности нерадивых золотодобытчиков.
«В первый раз я попал сюда лет 17 назад и влюбился в эти места. Здесь такая природа, речка всегда чистая была, рыбы много. А в последние годы идёт такой интенсивный сброс глины. Особенно в прошлом году было что-то неимоверное, бывало, текла просто гольная глина. Арму ещё более-менее чистая, но Большая Уссурка... В этом году они как-то частично сбросы делают. Сбросят, глина пройдёт, речка чуть-чуть очистится, и снова сбрасывают. Рыбы стало намного меньше. Туристы рассказывали мне, что во время сброса рыба аж выпрыгивала. Когда рыбу вскрывают, жабры все илом и песком забиты. Последствия очень серьёзные. Необходим контроль со стороны государственных органов. Если это дело не прекратить, то, я думаю, здесь ничего хорошего не будет», — рассказывает Николай Темников, госинспектор нацпарка «Удэгейская легенда», вместе с которым мы поднимается на лодке вверх, на слияние рек Арму и Большой Уссурки.
Здесь четко виден контраст цвета воды чистой Арму и желтоватой от разрытых в верховьях притоков Большой Уссурки.
«Я знаю геологов, которые работали в свое время на золоте в нашем районе. Ну нет таких запасов здесь, чтобы наносить такой экологический вред. Это не стыкуется с той пользой от золота, которое здесь добудут», — добавляет замдиректора по охране национального парка Валерий Кузьмин.
Несмотря на русские названия компаний — ОА «Артель-ДВ», ООО «Бухта Южная», АО «Артель старателей Приисковая», ООО «Рубикон», добыча этих мелких по запасам россыпей золота ведется в Красноармейском районе, на сопредельной с национальном парком территории, с привлечением китайских рабочих. И это особенно возмущает местных жителей: в то время, как многие в районе сидят без работы, в сердце их таежной глубинки, под боком у дальних сел и в охотничьих угодьях хозяйничают золотари-китайцы.
«Езжу я здесь практически каждый день и вижу китайцев. Ходят большегрузные самосвалы, БЕЛАЗы, а за рулём сидят китайцы. Взять тот же Фанзагоу, на въезде там поставили шлагбаум. А я занимаюсь охраной животного мира, у меня там находится инфраструктура: подкормочные площадки, солонцы, где кормятся и кабаны, и изюбри. А я не могу туда проехать. Плюс, надо смотреть, чтобы у меня не браконьерили. И не факт, что толпа китайцев не собирает там дикоросы и не ставит петли. А я не могу этого проверить, потому что хозяин этой компании в Москве, с ним надо созваниваться, номера нет. У китайцев спрашиваешь, они по-своему лопочут, я не понимаю. Этот шлагбаум, который они поставили, он не законен. Я, как инспектор орехово-промысловой зоны, не могу попасть на свою территорию, чтобы её охранять. Они считают, что если они арендаторы, то могут просто выгнать с ключика кого угодно, того же охотника. У нас ещё за перевалом здесь ключ Чистый. Там точно также стоит шлагбаум, и попасть туда я не могу. А это 7-8 километров территории, которую я не могу контролировать, — рассказывает производственный охотинспектор ООиР «Сидатун» Сергей Жарченко. — Я считаю, что нельзя допускать этих разработок рядом с посёлками, в орехово-промысловых зонах, где кедр запрещён к рубке. Нельзя такое делать».
С Сергеем Жарченко, жителем села Вострецово, производственным охотничьим инспектором охотхозяйства «Сидатун», журналисты побывали на отработанных уже участках добычи россыпного золота в окрестностях села Мельничное. Вот этот, на месте ключа Ушканчик, находится в 2 км от села.
«Много лет здесь ничего расти уже не будет, и зверь жить уже не будет. Только грязь, муть после дождей, речка засоряется, а это же водоохранная зона. Этот ключ был вскрыт вплоть до самой реки, там перемычки от силы ну метров двадцать. Работы здесь уже закончены, они пески золотые вывезли. А вот эти курганы — должны были сделать рекультивацию, но, как мы видим, ничего не произошло, — ведет «экскурсию» Сергей Жарченко. — В течение года, даже по осени, когда дожди, а были времена, когда и дождей не было и сбросов, но мутная вода доходила даже до Новопокровки. Мы чистую воду не видим… А ведь у нас рядом с деревней уникальная тайга, очень красивые места. Всё лето и осенью у нас хорошая рыбалка, нерестовые реки, большой наплыв туристов. А вся эта тема, золота — она мешает. У меня аж душа болит».
У нас тоже душа заболела, когда увидели своими глазами последствия работы золотарей — прорубленную в тайге широченную полосу и искореженные груды земли на месте, где протекал ещё недавно ключик, который нес свои чистые воды в Большую Уссурку. Как в пословице — «После нас хоть потоп»… Такая же ужасающая картина открывается и при подъезде к селу Мельничное.
Как следует из ответа на обращение национального парка «Удэгейская легенда», Дальневосточным межрегиональным управлением Росприроднадзора в 2019 году было проведено 4 проверки в отношении золотодобывающих компаний. Выявлены 3 нарушения природоохранного законодательства в части охраны водных объектов, а также 10 нарушений условий лицензии на добычу полезных ископаемых. Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности. Со стороны Приморского территориального управления Рыболовства в 2019 году было выявлено 5 нарушений природоохранного законодательства и сумма штрафов, наложенных на золотодобывающие компании в Красноармейском районе, составила 548 тысяч рублей. Вроде бы и проверки есть, и результаты. Но — улучшения ситуации не происходит, слишком уж разрушительна для природы эта деятельность, по добыче россыпного золота.
«Работу этих компаний мы запретить не можем. Лицензии они получали от государства. Работают они с нарушением технологических процессов, у них нет очистных фильтров, вред наносится огромный природным комплексам. Все это знают. В прошлом году парк собрал более 1000 подписей в обращении к президенту РФ, проводятся плановые проверки, но особого эффекта они не дают. Нам необходимо ужесточить экологический контроль за деятельностью этих компаний. И первое, что надо сделать — создать специализированную оперативную группу по контролю за этими компаниями, от управления Росприродназдора, с участием национального парка, которая бы в оперативном порядке системно собирала информацию, консолидировала её для принятия решений о деятельности этих компаний. Базировать группу можно в селе Рощино, на центральной усадьбе нацпарка, там есть все условия, и горючее, и плавсредства, и техника. Второе — организовать стационарный пост для забора воды с последующим направлением на анализ. И третье — систематическое освещение проблемы в СМИ. Вот пока то, что должно принести хоть какие-то результаты. Если ничего не делать, Большую Уссурку мы потеряем», — считает директор директор ФГБУ «Национальный парк «Удэгейская легенда» Борис Литвинов.
Казалось бы, давно и всем понятно, что наша планета — большой дом, где все взаимосвязано. И логично, что при планировании любой деятельности, особенно добычи природных ресурсов, надо учитывать, как она будет влиять на окружающий мир, жизнь людей и природу. В данном же случае сначала, в 2007 году, на Большой Уссурке сделали национальный парк, защитив почти 50 км реки и окружающих её ценнейших кедрово-широколиственных лесов охраняемой территорией федерального значения. А 10 лет спустя, выше по течению, начали вскрывать ключи и притоки в поисках россыпного золота, сваливая всю грязь «на голову» национальному парку. Согласитесь, непорядок. Кто и почему в этой цепочке золотодобычи рядом с федеральной ООПТ принимает такие абсурдные решения? Как изменить и эту конкретную, и десятки подобных ситуаций, которые находятся ещё на стадии принятия решений?
«Космический мониторинг загрязнений рек, который ведется в регионах Сибири и Дальнего Востока при нашей поддержке, сообщения местных жителей показывают, что ситуация с Большой Уссуркой — это, к сожалению, не какое-то уникальное явление, а обычная практика, сложившаяся во всех регионах россыпной золотодобычи, – комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России. — Так, к примеру, в этом и прошлом году в течение всего лета грязная вода текла по реке Меун, которая протекает по границе Норского заповедника в Амурской области. Регулярно наблюдается загрязнение реки Гилюй, которая протекает по границе Зейского заповедника в Амурской области. А в этом году одна из компаний вообще начала работы по поиску и разведке полезных ископаемых прямо в охранной зоне Зейского заповедника, без всякого согласования с администрацией этой охраняемой территории. При выдаче лицензий Роснедра руководствуются одним лишь параметром – не находится ли лицензионный участок непосредственно на территории ООПТ. Тот факт, что ущерб природным комплексам охраняемых территорий может быть нанесен стекающей по рекам грязью от расположенных выше по течению рек участков золотодобычи, во внимание не принимается вовсе. Именно поэтому мы считаем, что добыча россыпного золота должна быть остановлена в верхних течениях тех рек, на которых расположены особо охраняемые территории».
WWF России вместе с другими общественными природоохранными организациями разработал позицию природоохранных организаций по вопросу россыпной добычи золота. Текст размещен на сайте zolotari.net и открыт для общего обсуждения до конца лета. В позиции изложены такие предложения, как:
· установление моратория на разработку месторождений на реках, ранее не затронутых деятельностью по добыче золота; на участках, прилегающих к ООПТ и населенным пунктам; важных для хозяйственной деятельности людей;
· увеличение роли мнения местного населения, органов местного самоуправления и государственной власти регионов золотодобычи в принятии решений о начале разработки того или иного месторождения;
· повышение эффективности деятельности государственных контролирующих органов и ужесточение наказаний в отношении предприятий-золотодобытчиков, нарушающих природоохранное законодательство.
По итогам дискуссии на основании этих предложений будет подготовлено обращение в Правительство России по снижению влияния добычи россыпного золота на окружающую среду и условия жизни населения территорий, где она осуществляется.
На фото: Чистые воды реки Арму и желтые от золотодобычи воды реки Большая Уссурка. НП "Удэгейская легенда"
ФОТО: © Александр Хитров / PrimDiscovery / WWF России
Журнал "Дальневосточный капитал"
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