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Приморье вошло в ТОП-15 регионов с привлекательными турмаршрутами
Приморский край вновь показал положительную динамику и улучшил свои позиции в рейтинге на девять позиций, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как рассказали в краевом департаменте туризма, всего в этом году для участия в премии было заявлено 476 проектов из 50 регионов России.
Туристические маршруты из Приморского края заняли призовые места сразу в трех номинациях. Гран-При в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут" выиграла авторская группа проекта "Голос внутри" с иммерсивной прогулкой "Тени Миллионки".
Первое место в номинации "Лучший военно-исторический маршрут" получил "Туристско-информационный центр Приморского края", который представил военно-патриотический маршрут "Дальневосточные рубежи: У Тихого Океана". Третье место в номинации "Лучшая идея маршрута" – также у Туристско-информационного центра Приморского края, представившего экскурсию "Владивосток в кадре: по следам кино и видео съемок".
"Мы рады, что экскурсии, созданные в Приморском крае, так высоко оценила конкурсная комиссия. Благодаря участию в премии мы не только убедились в нашем профессионализме, но и получили колоссальный опыт в разработке турмаршрутов. Признание нашей совместной работы на таком высоком всероссийском уровне дает еще больше стимула создавать полезные и интересные проекты", – сообщила директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.
Приморский край вновь показал положительную динамику и улучшил свои позиции в рейтинге регионов-участников премии. Так, в этом году Приморье поднялось на 13-е место, улучшив свой результат на девять позиций по сравнению с 2018 годом. Отметим, что в 2017 году Приморье находилось на 49-м месте среди 67 субъектов, принимающих участие в конкурсном отборе.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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