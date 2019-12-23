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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Февраля, 21:54 |
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Во Владивостоке ввели в эксплуатацию жилой комплекс бизнес-класса
Компания «Ареал-Недвижимость» построила во Владивостоке жилой комплекс «Маринист» в сегменте «бизнес-класс» с квартирами повышенной комфортности, коммерческими помещениями и подземным паркингом. Проект стоимостью более 1,3 млрд рублей реализован по соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщили журналу "Дальневосточный апитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
По информации резидента свободного порта, строительные работы велись за счет собственных средств. Потребовалось менее трех лет, чтобы сдать объект, что соответствует изначально заявленным срокам. «Мы сумели реализовать на нашей приморской земле высококлассный проект европейского уровня. На сегодняшний день все 166 покупателей получили ключи, начинают ремонты и готовятся к заселению в квартиры с видом на Тихоокеанское побережье», - отмечает генеральный директор ООО «Ареал-Недвижимость» Александр Шмидт.
Жилой комплекс расположен в центре Владивостока, в пяти минутах ходьбы от центральной набережной. Он состоит из четырех башен кремового оттенка разной этажности, объединенных общим стилобатом, с подземной автопарковкой на 182 места и кладовыми для жильцов. Площадь одно- и пятикомнатных квартир варьируется от 55 до 166 квадратных метров.
Застройщик также благоустроил двор площадью более 500 кв. метров с ландшафтным дизайном, игровыми площадками и зонами отдыха, а также прилегающую к дому территорию.
Кстати, не так давно на уровне European Property Awards, самого авторитетного конкурса в мире жилой и коммерческой недвижимости, ЖК «Маринист» был признан лучшим девелоперским проектом высотного жилого комплекса на Дальнем Востоке России.
Напомним, по итогам 2019 года самая популярная у резидентов свободного порта Владивосток отрасль – недвижимость и девелопмент. В этой сфере работает 623 компании. В общей сложности, по данным АО «КРДВ», на сегодняшний день в СПВ зарегистрировано 1772 резидента, которые реализуют проекты с инвестиционным портфелем в размере 848,7 млрд рублей и планами создать более 83 тысяч рабочих мест. Из них 176 резидента свои проекты успешно реализовали, вложив в экономику региона 126,3 млрд рублей, на введенных предприятиях трудоустроено более 13 тысяч дальневосточников.
Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока
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